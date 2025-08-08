English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coconut Water: గర్భిణీ స్త్రీలు కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Coconut Water For Pregnants: గర్భధారణ సమయంలో మహిళలకు కొబ్బరి నీరు అమృతంలా పనిచేస్తుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి? ఇది ఏ ఆరోగ్య సమస్యలను నివారిస్తుంది? గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 8, 2025, 01:26 PM IST

Coconut Water: గర్భిణీ స్త్రీలు కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Coconut Water For Pregnants: గర్భధారణ సమయంలో మహిళలకు కొబ్బరి నీరు అమృతంలా పనిచేస్తుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి? ఇది ఏ ఆరోగ్య సమస్యలను నివారిస్తుంది? గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

కొబ్బరి నీరు పోషకాలకు నిలయం. ఇందులో మెగ్నీషియం, కాల్షియం, విటమిన్లు, ఫైబర్, యాంటీ-ఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీని వినియోగం తల్లికి, గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం వల్ల బిడ్డకు అవసరమైన పోషకాలు లభిస్తాయి.

గర్భధారణ సమయంలో మహిళలు తరచుగా అనారోగ్యానికి గురవుతారు . వాంతులు వంటి సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. అలాంటి సమయాల్లో, కొబ్బరి నీరు శరీరానికి బలాన్ని ఇస్తుంది. దీనితో పాటు, ఇది మహిళల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. అలసట, బలహీనత వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడంలో సహాయపడుతుంది.

గర్భధారణ సమయంలో మహిళల్లో మలబద్ధకం చాలా సాధారణ సమస్య. ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు లభిస్తాయి. ఇది మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొబ్బరి నీళ్లు మీ జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. కొబ్బరి నీళ్లు మహిళల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ సమస్యను నివారిస్తాయి. డీహైడ్రేషన్ వల్ల తలతిరుగుడు, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కొబ్బరి నీళ్లు క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే ఈ సమస్యలు అదుపులో ఉంటాయి. అలాగే, శరీరం డీటాక్సిఫై అవుతుంది. ఇది మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

గ్యాస్, పుల్లని త్రేనుపు, కడుపులో ఆమ్లత్వం వంటి సమస్యలు ఉన్న గర్భిణీ స్త్రీలకు కొబ్బరి నీరు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది కడుపులో ఆమ్లం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది. గర్భధారణ సమయంలో రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, కొబ్బరి నీరు తీసుకోవాలి. కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది గర్భధారణ సమయంలో అలసటను తగ్గిస్తుంది. అందువల్ల, మీరు ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీరు తాగడం ద్వారా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు .

