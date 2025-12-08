English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Coffee Side Effects: వీటితో కలిపి కాఫీ తాగితే అది కడుపులో విషంగా మారుతుంది! డైరెక్ట్‌గా యమలోకాన్ని టికెట్టు వేసుకున్నట్లే!

Coffee Side Effects: వీటితో కలిపి కాఫీ తాగితే అది కడుపులో విషంగా మారుతుంది! డైరెక్ట్‌గా యమలోకాన్ని టికెట్టు వేసుకున్నట్లే!

Coffee Is Good Or Bad: నిద్రలేవగానే మనలో చాలా మంది టీ లేదా కాఫీ తాగడం అలవాటుగా మారింది. కానీ, కాఫీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలిపి తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే నిపుణుల సలహా మేరకు కాఫీ తాగే సమయంలో ఈ ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిదట. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:32 PM IST

Trending Photos

Girls Search History: రాత్రిపూట అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉంటే ఇవే చేస్తారట! అమ్మాయిల ఆలోచనలు ఇంత దారుణంగా ఉంటాయా?
5
girls google search list
Girls Search History: రాత్రిపూట అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉంటే ఇవే చేస్తారట! అమ్మాయిల ఆలోచనలు ఇంత దారుణంగా ఉంటాయా?
Mahapurusha Raja Yoga: 500 యేళ్ల తర్వాత మహాద్భుతమైన మహా పురుష రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..
6
Mahapurush Rajyoga
Mahapurusha Raja Yoga: 500 యేళ్ల తర్వాత మహాద్భుతమైన మహా పురుష రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..
Smriti Mandhana: స్మృతి మంధానాని అక్కడి నుంచి తీసేసిన పలాష్ ముచ్చల్ .. ఆమె ఏం చేసిందంటే..?
6
Smriti Mandhana wedding cancelled
Smriti Mandhana: స్మృతి మంధానాని అక్కడి నుంచి తీసేసిన పలాష్ ముచ్చల్ .. ఆమె ఏం చేసిందంటే..?
11 Crore Prizes: గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.11 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీకి రేపే చివరి అవకాశం
6
Prizes
11 Crore Prizes: గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.11 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీకి రేపే చివరి అవకాశం
Coffee Side Effects: వీటితో కలిపి కాఫీ తాగితే అది కడుపులో విషంగా మారుతుంది! డైరెక్ట్‌గా యమలోకాన్ని టికెట్టు వేసుకున్నట్లే!

Coffee Is Good Or Bad: నిద్రలేవగానే మనలో చాలా మంది టీ లేదా కాఫీ తాగడం అలవాటుగా మారింది. కానీ, కాఫీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలిపి తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే నిపుణుల సలహా మేరకు కాఫీ తాగే సమయంలో ఈ ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిదట. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

మనలో చాలా మంది ఉదయాన్నే టీ లేదా కాఫీ తాగకుండా ఉండలేరు. అలాంటి వారికి ఓ బ్యాడ్ న్యూస్. కాఫీకి అలవాటు పడిన వారు కొన్ని ఆహారాలతో పాటు వాటిని తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. కొందరు నిపుణులు చెబుతున్న అభిప్రాయం ప్రకారం.. కాఫీ తాగే సమయంలో 5 ఆహారాలను అస్సలు తినకపోవడమే మంచిదట. 

కొన్ని నివేదికల ప్రకారం..రోజూ కాఫీ ఎక్కువగా తాగడం కూడా ఆరోగ్యానికి హానికరమేనట. కాఫీలోని సహజంగా ఆమ్లాలు, ఉత్తేజకాలు మిళితమైన ఉంటాయట. అందువల్ల కొన్ని ఆహారాలతో పాటు కలిపి కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల అనేక రకాలైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల జీర్ణక్రియ సమస్యలతో పాటు గుండె సంబంధిత సమస్యలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందట. అయితే ఏఏ ఆహార పదార్థాలను కాఫీతో కలిసి తీసుకోకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Also Read: Cheaper Than Dmart: మార్కెట్లో డీ-మార్ట్‌కి పెద్ద పోటీ ఈ దుకాణం వచ్చేసింది..ఏ వస్తువు అయినా రూ.100 లోపే దొరికేస్తుంది!

విటమిన్-సి కలిగిన పుల్లని పండ్లు నారింజ, నిమ్మకాయలు వంటి వాటిని కాఫీతో కలిపి తాగడం వల్ల అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయట. పుల్లని పండ్లను తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల స్థాయిలు పెరుగుతాయట. ఈ ప్రభావం వల్ల గుండెల్లో మంట, పుల్లని త్రేనుపులతో అజీర్ణం సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కలయిక మరింత హానికరంగా మారుతుంది. అలాగే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, డోనట్స్ వంటి వేయించిన మాంసాలలో కొవ్వు, ఉప్పు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగేలా చేస్తుంది. ఈ విధంగా గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావితం చేస్తుంది. ఏదిఏమైనా కాఫీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. మరోవైపు రక్తపోటు కూడా పెరుగుతుంది. 

ఈ క్రమంలో కాఫీ తాగే సమయంతో కేవలం డికాక్షన్ కాకుండా అందుకో కొద్దిగా పాలను కలుపుకోవడం వల్ల కాల్షియంపై ప్రభావం పడకుండా నిరోధించవచ్చు. దీర్ఘకాలంలో ఇది ఎముకలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉందట. కాఫీ తాగడం వల్ల ఎంతోమందిలో రక్తపోటు ప్రభావం కనిపించింది. ఇదే కాకుండా ఉదయాన్నే తినే టిఫిన్‌లో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాన్ని తినడం వల్ల రక్తపోటు లేదా బీపీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా ఇది గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అధిక బీపీతో బాధపడే వారికి ఇది చాలా ప్రమాదకరం. 

అలాగే కేకులు లేదా తీపి డోనట్స్ వంటి ఎక్కువ షుగర్‌తో తయారు చేసిన పదార్థాలను తినడం వల్ల అకస్మాత్తుగా రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల అది మరింత ఆరోగ్య పరిస్థితిని దెబ్బ తీస్తుంది. మిమ్మల్ని అలసిపోయేలా చేస్తుంది. దీంతో మీరు రోజంతా నీరసంగా, చిరాకు పడుతుంటారు. అందుకే ఆహారాన్ని తినే ముందు మీరు ఇలాంటి ఆహారాలను తినకపోవడమే మంచిది.

Also Read: Fact Check: ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ?!..హరతి ఇస్తున్న వీడియో..అసలు నిజం ఇదే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

CoffeeLifestyleCoffee side effectsHealth TipsHealth

Trending News