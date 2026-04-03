Colon Cancer: మలబద్ధకమే కదా అని కొట్టి పారేయకండి.. విషయం తెలిస్తే గుండె ఆగుతుంది, ప్రాణాంతకమే..!

Colon Cancer Symptoms Must Not Ignore:  కొంతమంది మలబద్ధక సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. దీనికి సరైన జీవనశైలి పాటించకపోవడం, కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా కావచ్చు. అయితే ఒక్కోసారి మలబద్ధకం సమస్య అనుకుని కొన్ని ప్రాణాంతక సమస్యలను కూడా కొట్టి పారేస్తున్నారు. మలబద్ధకం లక్షణాలు వాస్తవానికి పెద్ద పేగు క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కూడా అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రియల్‌ లైఫ్‌లో జరిగిన ఫ్యాక్ట్‌. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 3, 2026, 05:03 PM IST

Colon Cancer Symptoms Must Not Ignore: ఒక విదేశీ వార్తా సంస్థ ప్రకారం ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటున్న ఒక 32 ఏళ్ల యువతి షార్లెట్ రూథర్‌ఫోర్డ్‌ (32) కొన్ని రోజులుగా ఆమె దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యతో బాధపడుతుంది. మొదట కడుపునొప్పితో ఇది ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత 18 నెలల పాటు తీవ్రతరం కావడంతో 2020లో ఆ లక్షణాలు వాంతులు, ఆకలి లేకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. సాధారణంగా దీర్ఘకాలిక మలబద్దక సమస్య అని ఆమె అనుకుంది. దీనికి అప్పటికప్పుడు చిన్నపాటి చికిత్సలు తీసుకుంది. కానీ ఆమె సరైన వైద్య చికిత్స అందుకోలేదు. అయితే సమస్య మరింత మించడంతో ఆకలి గణనీయంగా తగ్గిపోవడంతో ఆసుపత్రిలో చేరింది. 

48 గంటల్లో గుండె ఆగుతుంది..
దీంతో వైద్యుల యువతికి విస్తుపోయే నిజాలు చెప్పారు. 48 గంటల్లో గుండె కూడా ఆగిపోవచ్చు అనడంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయితే ఆ యువతకి అసలు విషయం తెలియలేదు. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య వల్ల పేగుల్లో ఏర్పడిన విషపదార్థాలు వల్ల నేను ఆసుపత్రికి వచ్చా ..సిటీ స్కాన్ చేశారు అంది. అయితే, ఆ తర్వాత ఆమెకి పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ స్టేజ్‌ 3 లో ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది.  ఈ క్యాన్సర్ స్టేజ్ 3 వెళ్ళిపోవడంతో కేవలం ఐదేళ్లలో మరింత ముదిరిపోయిందట.

 ఆ తర్వాత ఆమెకు కీమో థెరపీ ఇచ్చారు. కొలుకుంటున్న సమయంలోనే 2023లో మళ్ళీ పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ స్టేజ్ 4 ఊపిరితిత్తులకు కూడా వ్యాపించింది. అయితే కణితి చిన్నదిగా ఉండటంతో శస్త్ర చికిత్స ద్వారా ఆమె కోలుకుంది. ఇలా తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగం క్యాన్సర్ బారిన పడి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. 

వైద్యుల సూచన..
ఈ నేపథ్యంలో సదరు వైద్య నిపుణులు మాట్లాడుతూ.. చాలామంది తమలో కనిపించే లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. ఇదే ప్రాణాల మీదికి తీసుకువస్తుంది. వెంటనే వైద్యుల సూచన తీసుకోవడం తప్పనిసరి. పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ 50 ఏళ్ల వయస్సులో వస్తుంది. కానీ కొన్ని నిర్లక్ష్యపు ధోరణి వల్ల చిన్న వయసులో కూడా ఈ వ్యాధి వస్తుందని రుజువైందన్నారు.

ప్రధానంగా 1990లో పుట్టిన వారిలో ఈ పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ ఎక్కువగా వస్తుంది. మలద్వార క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా నాలుగు రెట్లు పెరిగిందని కనుగొన్నారు. అతిగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు తీసుకోవడం, ఉబకాయం,వ్యాయామం చేయకపోవడం, ధూమపానం, మధ్యపానం, పర్యావరణ పరిస్థితులు కూడా ఈ క్యాన్సర్‌కు కారణం.

 అయితే ఈ పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు చాలా మందికి లక్షణాలు గుర్తించలేకపోయారు లక్షణాలు ముదిరిన తర్వాత వైద్యులను సంపాదిస్తున్నారు రక్తంతో కూడిన మలం మలబద్ధకం విరోచనాలు వచ్చినప్పుడే హెచ్చరిక సంకేతాలు తీవ్రతరమై ఆసుపత్రికి చేరుతున్నారు దీంతో పరిస్థితి తీవ్రతరం అవుతోంది. మంచివిషయం ఏంటంటే కనితి ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి పెద్ద చెప్పేవి క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి కొంతమందికి దీర్ఘకాలిక రక్తస్రావం రక్తహీనత కూడా సంభవిస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 
 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

