  Constipation: పొద్దున్నే కడుపులో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందా? ఈ పండ్లు తింటే మలబద్ధకం సమస్యలు రావు..

Constipation: పొద్దున్నే కడుపులో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందా? ఈ పండ్లు తింటే మలబద్ధకం సమస్యలు రావు..

Fruits For Constipation Relief: ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య మలబద్ధకం. దీని వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. డీహైడ్రేషన్, ఫైబర్ లేకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటివి మలబద్ధకానికి కారణాలు. మలబద్ధకం నుండి బయటపడటానికి, మీరు కొన్ని ఆహారాలను తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 15, 2025, 01:43 PM IST

Constipation: పొద్దున్నే కడుపులో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందా? ఈ పండ్లు తింటే మలబద్ధకం సమస్యలు రావు..

Fruits For Constipation Relief: ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య మలబద్ధకం. దీని వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. డీహైడ్రేషన్, ఫైబర్ లేకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటివి మలబద్ధకానికి కారణాలు. మలబద్ధకం నుండి బయటపడటానికి, మీరు కొన్ని ఆహారాలను తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

కడుపు ఆరోగ్యం అనేది మన జీర్ణవ్యవస్థ మన మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో. అందువల్ల జీర్ణాశయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీని కోసం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, జీవనశైలిని అనుసరించడం చాలా ముఖ్యం. మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ఒత్తిడి కారణంగా, ఊబకాయం, మధుమేహం, గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది. 

అలాగే కడుపు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి. వీటిలో, మలబద్ధకం అనేది చాలా మందిని బాధించే ఆరోగ్య సమస్య. మీరు కొన్ని ఆహారాలు తినడం ద్వారా మలబద్ధకం నుండి బయటపడవచ్చు...

కివి: కివిలో ఫైబర్, పాలీఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మలబద్ధకాన్ని నివారించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. ఇది మలాన్ని మృదువుగా చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ఆపిల్ జ్యూస్: ఆపిల్ జ్యూస్ లో సార్బిటాల్ అనే సహజ పోషకం ఉండటం వల్ల మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బెర్రీస్: ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే బెర్రీస్ మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి జీర్ణ సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.

అరటిపండు: ఒక అరటిపండులో దాదాపు 3 గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.

చిలగడదుంపలు: చిలగడదుంపలలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది .

 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

 

Also Read: Kavya Maran SRH: కావ్యా పాప మాస్టర్ ప్లాన్..SRH టీమ్ నుంచి ముగ్గురు ఆటగాళ్లు ఔట్!

 

Also Read: Fish Ice Cream: చేపల కూర తిన్నాక ఐస్‌క్రీమ్ తింటున్నారా? తిన్నాక కడుపులో జెయింట్ వీల్ ఎక్కినట్టే!

 

 

