Cranberry: క్రాన్బెర్రీ తింటే కలిగే లాభాలు తెలుసా? ఆసుపత్రి బైబై చెప్పే ఔషధం..

Cranberry Benefits: చాలామంది ఈ కాలంలో కూడా క్రాన్ బెర్రీలు ఎక్కువగా తీసుకోరు. అయితే ఇందులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి . అందుకే మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. క్రాన్బెర్రీ మీ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల మీకు అద్భుత ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 25, 2025, 04:38 PM IST

Cranberry: క్రాన్బెర్రీ తింటే కలిగే లాభాలు తెలుసా? ఆసుపత్రి బైబై చెప్పే ఔషధం..

Cranberry Benefits: కొన్ని నివేదికల ప్రకారం క్రాన్బెర్రీలు తీసుకోవడం వల్ల ఇది మన యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ (UTI) సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. రెగ్యులర్గా క్రాన్బెర్రీ తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం ..

 యూటీఐ..
 రెగ్యులర్ గా క్రాన్బెర్రీ తినడం వల్ల యూరినరీ ట్రాక్ట్‌ ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. హానికరమైన బ్యాక్టీరియా యూరినరీ ట్రాక్ట్‌లో ఏర్పడకుండా ఇది నివారిస్తుంది. తద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ సమస్య నుంచి బయటపడతారు. 

 గుండె ఆరోగ్యం..
క్రాన్బెర్రీ తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ తగ్గిపోయి.. మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. తద్వారా త్వరగా గుండెపోటు వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. 

 ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్..
 క్రాన్ బెర్రీ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. తద్వారా సీజనల్ జబ్బులు మన దరి చేరకుండా ఉంటాయి. ఒక ఫ్రెష్ క్రాన్‌బెర్రీ తీసుకోవడం వల్ల సీజనల్‌ ఇన్ఫెక్షన్ దూరంగా ఉంటారు.

 యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ..
 క్రాన్ బెర్రీ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. డయాబెటిస్ వంటి మంట నొప్పి సమస్యలు రాకుండా ఉంటుంది. క్రాన్‌ బెర్రీ డయాబెటిస్ వారికి కూడా మేలు చేస్తుంది. దీన్ని నేరుగా తినవచ్చు లేదా మార్కెట్లో జ్యూస్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

 జీర్ణ ఆరోగ్యం..
 క్రాన్ బెర్రీలు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. తద్వారా ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు ఇది తోడ్పడుతుంది. ప్రతిరోజు మీ డైట్ లో క్రాన్ బెర్రీ చేర్చుకోండి.

 ఓరల్ హెల్త్..
 క్రాన్ బెర్రీ పంటి ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది ఇది పంటిని కాపాడుతుంది బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా చిగుళ్ల నుంచి కూడా కాపాడుతుంది.  ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు అందానికి కూడా క్రాన్‌బెర్రీ సహాయపడుతుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ చర్మం, జుట్టు సమస్యలను కూడా నివారిస్తుంది. మీ చర్మం ఆరోగ్యంగా మెరుస్తుంది. ఇందులో క్యాలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవాళ్లు తీసుకోవచ్చు. ఇది అతిగా తినకుండా చేస్తుంది. తద్వారా బరువు పెరగకుండా ఉంటారు.

