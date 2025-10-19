English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Weight Loss: జిమ్ అవసరం లేదు..ఇవి తింటే పొట్టలో కొవ్వు వెన్నపూసలా కరిగిపోతుంది..గ్యాస్ తుస్సుమని పోతుంది!

Weight Loss: జిమ్ అవసరం లేదు..ఇవి తింటే పొట్టలో కొవ్వు వెన్నపూసలా కరిగిపోతుంది..గ్యాస్ తుస్సుమని పోతుంది!

Curd Chia Seeds Benefits: పెరుగు, చియా గింజలు రెండూ ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా భావిస్తారు. రెండింటినీ కలిపి తింటే, అది సూపర్‌ఫుడ్‌గా పనిచేస్తుంది. చియా గింజల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలతో పాటు అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. అదే సమయంలో పెరుగు ప్రోబయోటిక్స్, కాల్షియం, ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 19, 2025, 01:33 PM IST

Weight Loss: జిమ్ అవసరం లేదు..ఇవి తింటే పొట్టలో కొవ్వు వెన్నపూసలా కరిగిపోతుంది..గ్యాస్ తుస్సుమని పోతుంది!

Curd Chia Seeds Benefits: పెరుగు, చియా గింజలు రెండూ ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా భావిస్తారు. రెండింటినీ కలిపి తింటే, అది సూపర్‌ఫుడ్‌గా పనిచేస్తుంది. చియా గింజల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలతో పాటు అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. అదే సమయంలో పెరుగు ప్రోబయోటిక్స్, కాల్షియం, ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం. పెరుగు, చియా విత్తనాల కలయిక జీర్ణక్రియను ఆరోగ్యంగా ఉంచడమే కాకుండా, బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, చర్మానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పెరుగుతో చియా విత్తనాలను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది
పెరుగు, చియా గింజలలోని ప్రోబయోటిక్స్ ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. చియా గింజలు నీటిలో ఉబ్బి జెల్ లాంటి స్థితిని ఏర్పరుస్తాయి. ఇది పేగులను శుభ్రపరుస్తుంది. మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కడుపు సమస్యలు తగ్గుతాయి.

బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది..
మీరు బరువు తగ్గాలనుకుంటే, పెరుగు, చియా విత్తనాల కలయిక మీకు మంచి ఎంపిక. చియా విత్తనాలలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండి ఉండేలా చేస్తుంది. అనారోగ్యకరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. పెరుగులోని ప్రోటీన్ జీవక్రియను పెంచుతుంది. తద్వారా కొవ్వును కాల్చే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. పొత్తి కడుపులో కొవ్వును కరిగించుకుంటుంది. 

ఎముకలను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడుతుంది..
పెరుగు కాల్షియం అద్భుతమైన మూలం. ఇది ఎముకలు, దంతాలను బలపరుస్తుంది. చియా విత్తనాలలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, భాస్వరం వంటి ఖనిజాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఇవి ఎముక సాంద్రతను పెంచడంలో సహాయపడతాయి. అందువల్ల పెరుగు, చియా విత్తనాలను తినడం వల్ల ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి వ్యాధులను నివారించవచ్చు.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది
పెరుగులో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా శరీర వ్యాధులతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. చియా విత్తనాలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉంటాయి. ఇవి వాపును తగ్గించడం ద్వారా రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల జలుబు, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

చర్మం, జుట్టుకు ప్రయోజనకరంగా..
పెరుగు, చియా గింజలు చర్మానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. పెరుగులో లాక్టిక్ ఆమ్లం ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని తేమ చేస్తుంది. దాని మెరుపును పెంచుతుంది. చియా విత్తనాలలోని ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు చర్మపు మంటను తగ్గిస్తాయి. మొటిమలు, ముడతలను నివారిస్తాయి. జుట్టు బలంగా మెరిసేలా చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది
చియా విత్తనాలలో ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయి. పెరుగుతో వీటిని తినడం వల్ల శరీరానికి ఎక్కువ కాలం శక్తి లభిస్తుంది. ఇది అలసటను తగ్గడంతో పాటు శక్తిని పెంచుతుంది. అథ్లెట్లు, ఫిట్‌నెస్ ఔత్సాహికులకు ఇది మంచి స్నాక్ ఎంపిక.

మధుమేహాన్ని నియంత్రించడం
చియా గింజలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఎందుకంటే వాటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది గ్లూకోజ్ శోషణను నెమ్మదిస్తుంది. పెరుగులో తక్కువ గ్లైసెమిక్ సూచిక ఉంటుంది. ఇది డయాబెటిక్ రోగులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అందువల్ల పెరుగు, చియా విత్తనాల కలయిక డయాబెటిస్ నిర్వహణలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారం రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

