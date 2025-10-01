Curd Side Effects: రాత్రిపూట పెరుగు తింటున్నారా? అది ఎంత ప్రమాదకరమో మీకు తెలుసా?

Curd Eating In Night: పెరుగు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుందని తెలిసిందే. అయితే, సరైన సమయంలో సరైన పరిమాణంలో తీసుకుంటేనే దాని పూర్తి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. పెరుగు తీసుకునే సమయం, పద్ధతికి సంబంధించి ఆయుర్వేదంలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఆ నియమాలను తెలుసుకుందాం.
ఆయుర్వేదం ప్రకారం.. పెరుగు చల్లదనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, మధ్యాహ్నం తినడం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమం. ఈ సమయంలో జీర్ణక్రియ బాగా జరుగుతుంది. శరీరం పెరుగులో ఉండే పోషకాలను సులభంగా గ్రహిస్తుంది.
పెరుగు ప్రోబయోటిక్స్కి అద్భుతమైన మూలం. దీనిలోని మంచి బ్యాక్టీరియా పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. వేయించిన జీలకర్రతో పెరుగు తినడం జీర్ణవ్యవస్థకు మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం లేదా అజీర్ణం వంటి కడుపు సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడంలో సహాయపడుతుంది.
పెరుగులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది శరీర శక్తి స్థాయిని పెంచుతుంది. అలాగే, మీరు అలసిపోయి బలహీనంగా ఉంటే.. క్రమం తప్పకుండా పెరుగు తినడం మంచిది. ఆయుర్వేదం ప్రకారం.. రాత్రిపూట పెరుగు తినకూడదు. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే, జలుబు, దగ్గు, సైనస్, కఫం పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే దీనికి శీతలీకరణ లక్షణాలు ఉంటాయి. రాత్రిపూట శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. ఇది ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
చలి రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఉదయం లేదా రాత్రి సమయంలో పెరుగు తినడం మానుకోండి. పెరుగులో వేయించిన జీలకర్ర పొడిని జోడించడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు జరుగుతుంది. అలాగే, పెరుగులో చక్కెర లేదా ఉప్పు జోడించడం వల్ల దాని రుచి పెరగడమే కాకుండా దాని ప్రయోజనాలు రెట్టింపు అవుతాయి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం అంతా కొన్ని నివేదికల ద్వారా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: 1 October Rules: అక్టోబర్ 1 నుండి అమల్లోకి వస్తున్న 5 ప్రధాన మార్పులు: తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!
Also Read: Delhi Metro: మెట్రోలో సీటు కోసం పొట్టుపొట్టు తన్నుకున్న మహిళలు..షాకింగ్ వీడియో!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook