  Curd Weight Loss: పెరుగులో ఈ పొడి కలిపి తింటే వారంలో పొట్ట మాయం! నేచురల్‌గా బరువు తగ్గండి!

Curd Weight Loss: పెరుగులో ఈ పొడి కలిపి తింటే వారంలో పొట్ట మాయం! నేచురల్‌గా బరువు తగ్గండి!

Weight Loss With Curd: నేటి కాలంలో అధిక బరువు, పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వు చాలా మందిని వేధిస్తున్న సమస్య. అయితే, మన వంటింట్లో నిత్యం అందుబాటులో ఉండే పెరుగు, ఒక ప్రత్యేకమైన పొడి కలిపి తీసుకుంటే సులభంగా బరువు తగ్గవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 1, 2026, 03:57 PM IST

పెరుగు కేవలం రుచికరమైన ఆహారం మాత్రమే కాదు, ఇది శరీర మెటబాలిజాన్ని పెంచే అద్భుతమైన ఔషధం. పెరుగులో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా, ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ఆకలిని నియంత్రించి, కండరాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఇందులోని కాల్షియం శరీరంలో కొవ్వును కరిగించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. పెరుగులో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, పొట్ట ఉబ్బరాన్ని తగ్గిస్తుంది.

కొవ్వును కరిగించే 'సీక్రెట్ పౌడర్'..
పెరుగుతో జీలకర్ర పొడి కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎలా తినాలంటే..? ఒక కప్పు పెరుగులో అర టీస్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర పొడిని కలిపి ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత తీసుకోవాలి. జీలకర్ర శరీరంలోని క్యాలరీలను వేగంగా ఖర్చు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలోని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించి, జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది.

పెరుగులోని ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
పెరుగులో విటమిన్ B12, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ D పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రక్తపోటును (BP) నియంత్రించి, గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గిస్తుంది. ప్రతిరోజూ సుమారు 200 గ్రాముల పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుందని ఆస్ట్రేలియాలోని వియన్నా విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో వెల్లడైంది. కాల్షియం, విటమిన్ D కారణంగా ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయి.

ఆహారంలో ఎలా చేర్చుకోవాలి?
కీరదోస లేదా ఉల్లిపాయ ముక్కలతో రైతా తయారు చేసుకుని తినవచ్చు. పండ్లతో కలిపి హెల్తీ స్మూతీగా తీసుకోవచ్చు. పెరుగును చిలికి పలచటి మజ్జిగలా చేసి అందులో కాస్త జీలకర్ర పొడి, అల్లం కలిపి తాగడం వేసవిలో ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

చివరిగా ముఖ్యమైన సూచన ఏంటంటే?.. పెరుగులో చక్కెర కలిపి తీసుకోవడం వల్ల క్యాలరీలు పెరుగుతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు చక్కెరను పూర్తిగా నివారించి, జీలకర్ర పొడి లేదా కాస్త సైంధవ లవణం (Pink Salt) వాడటం ఉత్తమం.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

