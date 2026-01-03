Curd With Cucumber: పెరుగు - కీరదోసకాయ కలిపి తింటున్నారా? అయితే మీకు అదే చివరి రోజు అవ్వొచ్చు జాగ్రత్త!

Cucumber With Curd Side Effects: మనం సాధారణంగా భోజనంలో పెరుగు లేదా దోసకాయ రైతాను ఇష్టంగా తినేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ రెండూ ఆరోగ్యానికి మంచివే అని అంతా అనుకుంటుంటాం. కానీ, ఆయుర్వేదం ప్రకారం కొన్ని ఆహార పదార్థాలను కలిపి తినకూడదట. దీన్నే బ్యాడ్ ఫుడ్ కాంబినేషన్ అంటారు. ఈ జాబితాలో పెరుగు, దోసకాయ కలయిక కూడా ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎందుకు మంచిది కాదు?
ఆయుర్వేద శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి ఆహారానికి ఒక నిర్దిష్టమైన స్వభావం (గుణం), శక్తి, జీర్ణ ప్రభావం ఉంటాయి. దోసకాయ, పెరుగు లక్షణాలు పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు.
పెరుగు బరువైనది, వేడిని తట్టుకునే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. దోసకాయ చల్లని స్వభావం కలిగి ఉండి, నీటి శాతాన్ని ఎక్కువగా కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకున్నప్పుడు శరీరంలో 'చల్లని శక్తి' విపరీతంగా పెరిగి జీర్ణ ప్రక్రియ మందగిస్తుంది.
ఆయుర్వేదం ప్రకారం మనం తిన్న ఆహారం అరగడానికి శరీరంలో 'అగ్ని' (Metabolic heat) అవసరం. ఈ రెండు పదార్థాలు శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడం వల్ల జీర్ణక్రియకు అవసరమైన వేడి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఆహారం సరిగ్గా అరగక కడుపులో కిణ్వ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది.
దీనివల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు
పెరుగు, దోసకాయ కలిపి తీసుకోవడం వల్ల స్వల్పకాలికంగా, దీర్ఘకాలికంగా పలు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయట. కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అజీర్ణం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందట.
తిన్న ఆహారం సరిగ్గా అరగకపోవడం వల్ల గుండెల్లో మంట లేదా ఆమ్లత్వం ఏర్పడుతుంది. ఈ విరుద్ధ కలయిక వల్ల చర్మ సమస్యలు లేదా శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండూ చల్లని స్వభావం కలిగి ఉండటం వల్ల శరీరంలో కఫ దోషం పెరిగి జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి?
మీరు రైతా తినాలనుకుంటే, పెరుగులో దోసకాయకు బదులుగా వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా మిరియాల పొడి లేదా సైంధవ లవణం వంటి జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసే పదార్థాలను చేర్చుకోవచ్చు. అలాగే దోసకాయను విడిగా సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవడం ఉత్తమం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జనవరి 5 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు..భారీగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు!
Also Read: Mumbai Affair Attack: న్యూఇయర్ వేళ ముంబై ఉలిక్కిపడే ఘటన..లవర్ ప్రైవేట్ పార్ట్ కట్ చేసిన వివాహిత!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook