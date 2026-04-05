Custard Apple For Diabetic: షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు సీతాఫలం తినొచ్చా? తింటే ఏంటి..తినకపోతే ఏం జరుగుతుంది?

Custard Apple For Diabetic Patients: మనందరికీ సీతాఫలం అంటే ఏంటో తెలిసిన సంగతే. చాలా మంది దీన్ని ఇష్టంగా తింటుంటారు. చలికాలంలో ఈ పండు ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే మధుమేహం ఉన్న రోగులు ఈ సీతాఫలాన్ని తినొచ్చా అనే ప్రశ్న అందరిలోనూ ఉంటుంది. సీతాఫలంలో నేచురల్ షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి.. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు దీన్ని తినే ముందు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఈ ఫలాన్ని తినొచ్చా లేదా అనే సందేహాలకు వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు సీతాఫలాన్ని తినేముందు జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యం. అయితే దీన్ని పూర్తిగా తినడం మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ సరైన మోతాదులో అది కూడా సరైన సమయంలో తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదట. ఈ పండులో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, ఐరన్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి.
ఈ పండు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరగడం సహా శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ముఖ్యంగా ఇందులోని పొటాషియం, మెగ్నీషియం రక్తపోటు(బీపీ)ను నియంత్రించడంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి. సీతాఫలంలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా.. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు చాలా ముఖ్యంగా, రక్తంలో చక్కెర పెరుగుదలను నియంత్రిస్తుంది.
అయితే సీతాఫలంలో సహజ చక్కెర కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుందనే విషయం షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు గమనించాల్సిన విషయం. ఈ నేపథ్యంలో మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు దీనిని రోజూ తినడం మంచిది కాదు. దానికి బదులుగా రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే కొద్దిగా సీతాఫలం ముక్కలను తినడం మేలు. అది ఖాళీ కడుపుతో కంటే భోజనం తిన్న తర్వాత దీన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఇలా చేయడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి అకస్మాత్తుగా పెరగదు.
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎల్లప్పుడూ వైద్యుని సలహాతోనే తమ ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనలో కొందరి శరీర తీరు ఒకేలా ఉండదు. కొందరైతే సీతాఫలం తిన్న వెంటనే వారి రక్తంలో షుగర్ లెవల్ అమాంతం పెరిగిపోతాయి. అలాగే కొందరిలో షుగర్ లేవల్ పెద్దగా వ్యత్యాసం ఉండదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సీతాఫలం తినాలనుకునే వారు తినే ముందు ఒకసారి.. తిన్న తర్వాత మరోసారి షుగర్ లెవల్ టెస్ట్ చేయిస్తే..మీ శరీర తీరు గురించి ఇట్టే తెలిసిపోతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
