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Custard Apple Side Effects: ఈ రోగంతో బాధపడేవాళ్లు సీతాఫలాన్ని అస్సలు తినకూడదు..విషాన్ని మించిన డేంజర్ ఇది!

Custard Apple Side Effects In Winter: మీకు సీతాఫలం అంటే ఇష్టమా! దాన్ని ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడతారా? అయితే దాన్ని అతిగా తింటే ఏం జరుగుతుందో, దాని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య నష్టాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 10, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:41 PM IST
Custard Apple Side Effects: ఈ రోగంతో బాధపడేవాళ్లు సీతాఫలాన్ని అస్సలు తినకూడదు..విషాన్ని మించిన డేంజర్ ఇది!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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