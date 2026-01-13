English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Flax Seeds: ప్రతిరోజూ ఒక్క చెంచా అవిసె గింజలు తిన్నా.. ఎన్ని లాభాలో చదవండి..!

Daily Flax Seeds Health Benefits: అవిసె గింజలు మన రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరంలో ఉన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ మూల మూలాల నుంచి క్లీన్ చేస్తాయి. తద్వారా మన గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అవిసె గింజలు ప్రతిరోజు ఒక చెంచా తిన్నా మన శరీర ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 13, 2026, 04:30 PM IST

Flax Seeds: ప్రతిరోజూ ఒక్క చెంచా అవిసె గింజలు తిన్నా.. ఎన్ని లాభాలో చదవండి..!

Daily Flax Seeds Health Benefits: అవిసె గింజలు మన శరీరానికి కావాల్సిన ఒమేగా 3 గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మన వంటగదిలో కచ్చితంగా ఉండే ఈ అవిసె గింజలను పొడి లేదా వేయించి తీసుకోవడం వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. పోషకాలు పుష్కలంగా కలిగే అవిసె గింజలు తీసుకోవడం వల్ల గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవారు ఈ అవిసె గింజలు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. రెగ్యులర్ గా అవిసె గింజలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే 5 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

 గుండె ఆరోగ్యానికి ఈ అవిసె గింజలు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఇందులో ఒమేగా 3s ఉంటుంది. ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ (ALA) ఒమేగా 3 గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అంతేకాదు ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి. ఇందులో క్యాలరీలు కూడా తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ అవిసెగింజలు ప్రతిరోజు ఒక చెంచా తీసుకోవటం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. స్మూథీ రూపంలో కూడా ఈ అవిసె గింజలు తీసుకోవచ్చు.

 అవిసె గింజలు ఇలా రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతాయని కొన్ని నివేదికల పేర్కొన్నాయి. అంతేకాదు ఇది మెటబాలిజం రేటును కూడా పెంచుతుంది. అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక మలబద్దక సమస్యకు కూడా మంచి రెమెడీ. అంతే కాదు మన శరీరంలో ఉన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కూడా తగ్గించేస్తాయి.

 రక్త పోటును కూడా అవిసె గింజలు అదుపులో ఉంచుతాయి. బీపీతో బాధపడుతున్న వారు ప్రతి రోజు ఒక చెంచా అవిస గింజలు తీసుకోవాలి. ఈ ఇది సిస్టోలిక్, డిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ను తగ్గిస్తుంది. ప్రతిరోజు ఒక చెంచా తీసుకున్న మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఉదయం ఒక టేబుల్ స్పూన్‌ , డిన్నర్ లో కూడా వేసుకొని తీసుకుంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

 జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా అవిసె గింజలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. ఇందులో కరగని ఫైబర్ ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా ఇది మంచి రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఒక చెంచా అవిసె గింజలు ఒక గ్లాస్ నీటిలో నానబెట్టి తీసుకోవచ్చు.

 అంతేకాదు షుగర్‌తో బాధపడుతున్న వారు కూడా అవిసె గింజల్ని తీసుకోవచ్చు. దీని పొడి రూపంలో కూడా తీసుకుంటారు. టైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్న వారు ప్రతి రోజు ఒక చెంచా అవిసె గింజలు తీసుకోవాలి. యోగార్ట్‌ లేదా పన్నీర్ వంటి ప్రోటీన్ ఆహారంతో తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి.

 అవిసె గింజల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, లిగనన్స్ ఉంటాయి. ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ కలిగి ఉంటాయి. వీటిని సలాడ్ చపాతీల్లో కూడా వేసుకొని తీసుకుంటారు. అవిసె గింజలు బరువు నిర్వహణలో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవాలి. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అతిగా ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

