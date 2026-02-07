.Things To Do During Depression: డిప్రెషన్ బారినపడి చర్లపల్లి విజయశాంతి రెడ్డి తనతో పాటు తను ఇద్దరు పిల్లల ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైంది. వీరు చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ట్రైన్ కు ఎదురెళ్లి గత నెల 31వ తేదీ సూసైడ్ చేసుకున్నారు. అయితే డిప్రెషన్ దీనికి ప్రధాన కారణం అని రైల్వే పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అయితే డిప్రెషన్ అనేది ఒక మానసిక ఆరోగ్య సమస్య. అతిగా ఆలోచించడం.. ఏదో జరిగిపోతుందనే అనవసర భయం, అతిగా స్ట్రెస్ తీసుకోవడం వల్ల దీని బారిన పడతారు. అయితే ప్రతిరోజూ ఓ నాలుగు పనులు చేయడం వల్ల ఈ డిప్రెషన్ భారీ నుంచి త్వరగా బయటపడవచ్చు అని మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మంచి శక్తి నూతన ఉత్తేజం కూడా మీకు అందిస్తుంది.
వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత..
డిప్రెషన్ బారిన పడినవారు తరచూ వ్యక్తిగత శుభ్రతపై దృష్టి సారించాలి. తద్వారా డిప్రెషన్ నుంచి బయట పడతారు. మీరు కుంగుబాటుకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. తరచూ రెండు పూటలా స్నానం చేయడం బెట్టర్. ప్రత్యేకంగా షవర్ కింద తలస్నానం, వీలుంటే టబ్లో స్నానం చేస్తూ ఉండాలి. వల్ల యాంగ్జైటీ, ఫోబియా నుంచి కూడా బయటపడతారు. ఈ షవర్ స్నానంతో పాటు రెండు పూటలా బ్రష్ చేయాలి. తరచూ తల దువ్వుకోవడం, సరైన డ్రెస్ వేసుకోవడం, షేవింగ్ చేయడం, బట్టలు ఉతకడం చేస్తూ ఉంటే డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడే అవకాశం 100% ఉంటుంది.
ఇంటి పనులు..
ఇంటి పనుల్లో నిమగ్నం అవ్వడం కూడా ఎంతైనా మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మురికిగా ఉన్న బట్టలు లేకపోతే సామాగ్రిని కడగడం వంటివి చేయాలి. ఎప్పటికప్పుడు సింక్ క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇంట్లో పెట్స్ పెంచుకోవడం మంచిది. భాగస్వామితో సఖ్యత పెంచువడం, పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఏదైనా స్పెషల్ డిష్ వండుతూ ఉండడం, ఉదయం వీలుకాకపోతే నైట్ స్పెషల్ డిన్నర్ ప్లాన్ చేయాలి.
సమయానికి నిద్ర..
డిప్రెషన్ లో ఉన్నవారు నిత్యం పడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. వారికి లేవాలంటే కూడా అలసటగా అనిపిస్తుంది. ఏ పని చేయలేరు ఎందుకంటే వారికి రాత్రి నిద్ర కూడా పట్టదు. దీనివల్ల నిద్ర సైకిల్ పై ప్రభావం పడుతుంది. డిప్రెషన్ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు మలబద్ధకం వంటి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి ఇలా కాకుండా డిప్రెషన్ బారి నుంచి బయటపడాలంటే మెడిటేషన్ వంటివి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. కొన్ని మెడిటేషన్ యాప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనివల్ల డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడతారు. మంచి రిఫ్రెష్మెంట్ కూడా మెదడుకు అందుతుంది.
ఆఫీసుకు వెళ్లండి…
కొంతమంది ఇంట్లోనే ఉండి ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోతే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారుతుంది. అలాంటి సమయంలో జనంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఫ్రెండ్స్ను, బంధువులను కలపండి. ఆఫీస్ వెళ్లండి, ఇలా చేయడం వల్ల మీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం మారిపోయి డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడతారు. మీ మానసిక ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. నలుగురితో కలిసి మాట్లాడటం, టీ కి వెళ్లడం, డిన్నర్ చేయడం వంటివి చేస్తూ ఉండండి.
ఈ డిప్రెషన్ వల్ల మీ డైలీ లైఫ్ కూడా ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఉండదు. ఇంటిని అలాగే వదిలేస్తారు. కొన్ని ప్రొఫెషనల్ బాధ్యతలు కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. నెగిటివ్ ఆలోచన కూడా దారితీస్తుంది. మరింత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. అందుకే రోజువారీ మీ పనులు ప్రతిరోజూ చేస్తూ ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి.
అతి వద్దు..
ఏ విషయమైనా అతిగా ఆలోచించకండి. ప్రెజర్ పెంచుకోకండి.. ఏదైనా ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుందో అంతవరకే ఆలోచించండి. అంతవరకే ప్రయత్నించండి. డిప్రెషన్ ఎక్కువ అయింది అనిపిస్తే మానసిక నిపుణులను కలవడానికి ప్రయత్నించండి. లేకపోతే కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి. దీనివల్ల చాలా మెరుగైన లాభాలు పొందుతారు. చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను పెట్టుకొని వాటిని సాధించడానికి ప్రయత్నించండి. దానికి కోసం మీరు ప్రతిరోజు పోరాటం మొదలుపెట్టండి. ఇలా మీరు డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడవచ్చు.
రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్..
ప్రతిరోజు ఎక్సర్ సైజ్ మన డైలీ రొటీన్లో కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఇది మానసిక మాత్రమే కాదు.. శారీరక ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం…రెగ్యులర్ ఎక్సర్ సైజ్ కూడా డిప్రెషన్ నుంచి బయట పడేస్తుంది. బయటకు ప్రతిరోజు సాయంత్రం నడక వెళ్లండి. బయట గాలి వల్ల మీరు సులభంగా డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడతారు. గార్డెనింగ్ వంటివి చేస్తూ ఉండాలి. పెట్స్ వాక్ తీసుకెళ్లండి. బుక్స్ చదవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇలాంటి చిన్న పనుల వల్ల డిప్రెషన్ సమస్య తగ్గిపోతుంది.
