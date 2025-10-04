English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Liver Detox: కడుపులో లివర్‌ని శుభ్రం చేయాలంటే ఇదొక్కటే దారి..మందుబాబులకు వరం!

Detox Drinks For Liver: మారిన జీవనశైలి మరియు సరైన ఆహారం లేకపోవడం వల్ల నేడు చాలా మందిలో కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయనేది ఆందోళన కలిగించే విషయం. కాలేయాన్ని శుభ్రపరచడానికి క్రమం తప్పకుండా తీసుకోగల కొన్ని పోషకాలు అధికంగా ఉండే డిటాక్స్ డ్రింక్స్ గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం...  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 4, 2025, 01:28 PM IST

బీట్‌రూట్ రసం, క్యారెట్ రసం, దానిమ్మ రసం, ద్రాక్షపండు రసం, బ్లూబెర్రీ రసం క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం కాలేయ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. బీట్‌రూట్ రసం యాంటీఆక్సిడెంట్లను పెంచుతుంది. క్యారెట్ రసం విటమిన్-ఎతో కాలేయాన్ని రక్షిస్తుంది. దానిమ్మ రసంలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ద్రాక్షపండు, బ్లూబెర్రీస్ కాలేయ వాపును తగ్గిస్తాయి.

నిమ్మరసం
నిమ్మకాయ నీటిలో లభించే పదార్థాలు కాలేయాన్ని శుభ్రపరచడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. విటమిన్-సి సమృద్ధిగా ఉన్న నిమ్మకాయ నీరు మీ కాలేయానికి గొప్ప డీటాక్స్ పానీయం మాత్రమే కాదు. మీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా గొప్ప ఎంపిక.

బీట్‌రూట్ రసం..
మీరు ఎప్పుడైనా బీట్‌రూట్ రసం తాగారా? లేకపోతే, కాలేయాన్ని శుభ్రపరచడానికి బీట్‌రూట్ రసం ఉపయోగించవచ్చు. వారానికి రెండు నుండి మూడు సార్లు మీ డైట్ ప్లాన్‌లో బీట్‌రూట్ రసాన్ని చేర్చుకోండి.

గ్రీన్ టీ..
మీ కాలేయం నుండి విషాన్ని తొలగించాలనుకుంటే, మీరు మీ రోజువారీ ఆహారంలో గ్రీన్ టీని చేర్చుకోవచ్చు. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. గ్రీన్ టీ మీ మొత్తం ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి మీరు ఈ పానీయాలను సరైన పరిమాణంలో, సరైన రీతిలో తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం.. మంచి ఆహారాన్ని స్వీకరించడం కూడా ముఖ్యం...

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

