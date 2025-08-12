English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diabetes: మీ కంట్లో ఈ సమస్య ఉందా? ముందే చెప్తున్నా వింటే పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బయటపడతారు!

Diabetes Vision Problems: మనలో చాలా మంది దృష్టి మసకబారడాన్ని వృద్ధాప్య సమస్యగా భావిస్తారు. అయితే, ఇది కొన్నిసార్లు డయాబెటిస్ ప్రారంభ లక్షణం కావచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం ఎక్కువగా ఉంటే.. అది నేరుగా కళ్ళను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:20 PM IST

Diabetes: మీ కంట్లో ఈ సమస్య ఉందా? ముందే చెప్తున్నా వింటే పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బయటపడతారు!

Diabetes Vision Problems: మనలో చాలా మంది దృష్టి మసకబారడాన్ని వృద్ధాప్య సమస్యగా భావిస్తారు. అయితే, ఇది కొన్నిసార్లు డయాబెటిస్ ప్రారంభ లక్షణం కావచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం ఎక్కువగా ఉంటే.. అది నేరుగా కళ్ళను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

అధిక రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కంటి రెటీనాకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే చిన్న రక్త నాళాలను దెబ్బతీస్తాయి. దీనివల్ల క్రమంగా దృష్టి లోపం సమస్య వస్తుంది. ఈ పరిస్థితిని డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటారు. కళ్ళలో కనిపించే ప్రధాన లక్షణాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

కళ్ళలో మధుమేహం ప్రారంభ లక్షణాలు:
> అకస్మాత్తుగా అస్పష్టమైన దృష్టి
> కళ్ళ ముందు నల్లటి మచ్చలు లేదా గీతలు
> ఒక కంటిలో దృష్టి తగ్గడం
> రాత్రిపూట చూడటంలో ఇబ్బంది

ఈ లక్షణాల వస్తే అస్సలు విస్మరించవద్దు. డయాబెటిస్ డయాబెటిక్ రెటినోపతిని మాత్రమే కాకుండా.. గ్లాకోమా, కంటిశుక్లం వంటి ఇతర తీవ్రమైన వ్యాధులకు కూడా మిమ్మల్ని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.

రక్తంలో చక్కెరను అదుపులో ఉంచుకోవాలి..
కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఇది అతి ముఖ్యమైన మార్గం. సరైన ఆహారం, మందులు, వ్యాయామం సహాయంతో మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల కళ్ళపై వచ్చే దుష్ప్రభావాలను తగ్గించవచ్చు.

క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు.. 
మీకు డయాబెటిస్ ఉంటే, మీకు ఎటువంటి సమస్యలు లేకపోయినా, సంవత్సరానికి ఒకసారి నేత్ర వైద్యుడిచే పూర్తి కంటి పరీక్ష చేయించుకోవడం ముఖ్యం. ఇది ప్రారంభ దశలోనే సమస్యలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి..
సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ధూమపానం మానేయడం వల్ల మధుమేహం నియంత్రణలో ఉండటమే కాకుండా కంటి ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.

మీ దృష్టిలో అకస్మాత్తుగా వివరించలేని మార్పులు కనిపిస్తే, అది సాధారణమని అనుకోకండి. ఇది డయాబెటిస్ సంకేతం కావచ్చు. సకాలంలో వైద్యుడిని సంప్రదించి మీ కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా నివేదికల ఆధారంగా పేర్కొన్నారు. దీన్ని నిర్ధారణ చేసుకునే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మంచిది.)

