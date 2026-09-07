/డాక్టర్‌ రికమండ్ చేసిన డ్రింక్స్.. కీళ్ల నొప్పులు, బాడీ వాపులను తగ్గించే 5 పానీయాలు!

Inflammation Fighting Drinks: మనం రోజువారీ ఆహారంలో తీసుకునే పదార్థాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మంట, నొప్పుల సమస్యలు రాకుండా ఉండటానికి వైద్యులు కొన్ని చిట్కాలను పంచుకున్నారు. వీటిని మీ డైట్లో చేర్చుకోవడం ద్వారా ఎలాంటి నొప్పి సమస్యల నుండైనా బయటపడవచ్చు. ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు తీసుకోవడం వల్ల మంట సమస్యలు తగ్గుతాయి.
నీళ్లు..
ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది రోజంతా మనకు కావాల్సిన హైడ్రేషన్ను అందిస్తుంది. శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపుతుంది. నీరు తక్కువగా తాగడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రోజుకు కనీసం 8 గ్లాసుల నీరు తాగడం మంచిది. సాధారణ నీటితో పాటు, అందులో కొన్ని పండ్ల ముక్కలు లేదా స్ట్రాబెరీలను కలిపి తీసుకోవచ్చు.
గ్రీన్ టీ..
గ్రీన్ టీని ఉదయం పరగడుపున తీసుకోకూడదు. బ్రేక్ ఫాస్ట్ తర్వాత లేదా సాయంత్రం వేళ తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కణాల నష్టాన్ని నివారించి, నొప్పుల నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. ఇది మంట సమస్యలను తగ్గించడమే కాకుండా, ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి కూడా కాపాడుతుంది. రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు కప్పుల గ్రీన్ టీ తీసుకోవడం వల్ల శక్తి కూడా పెరుగుతుంది.
చెర్రీ జ్యూస్..
చెర్రీ పండ్లు చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ, వీటితో చేసిన జ్యూస్ తీసుకోవడం శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. చెర్రీ జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల మంట, నొప్పులు తగ్గుతాయి, అలాగే కండరాల నొప్పుల సమస్య కూడా తగ్గుతుందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
దానిమ్మ జ్యూస్..
దానిమ్మ జ్యూస్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి నొప్పి సమస్యలను తగ్గించి, ప్రాణాంతక ఆరోగ్య సమస్యల నుండి మనల్ని రక్షిస్తాయి. ఇందులో కృత్రిమ చక్కెరలు ఉండవు, కేవలం సహజమైన చక్కెర మాత్రమే ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
మందార టీ..
మందార టీ కూడా చాలా ఆరోగ్యకరం. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు,విటమిన్ సి ఉంటాయి. ఇది నొప్పిని తగ్గించడమే కాకుండా, రక్తపోటును కూడా నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఇవే కాకుండా, పసుపును ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవడం కూడా మంచిది. పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ వల్ల శరీరానికి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. పసుపు తీసుకోవడం వల్ల నొప్పి సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇది మన జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మనం సాధారణంగా వంటల్లో పసుపును వాడుతుంటాం, అలాగే కొన్నిసార్లు నీరు లేదా పాలలో పసుపు కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది శరీరానికి మంచి గుణాలను కలిగిస్తుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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