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డాక్టర్‌ రికమండ్ చేసిన డ్రింక్స్.. కీళ్ల నొప్పులు, బాడీ వాపులను తగ్గించే 5 పానీయాలు!

మన శరీరంలో మంట, నొప్పుల సమస్యలు తగ్గాలంటే ప్రతిరోజూ సరైన పద్ధతిలో నీరు తీసుకోవాలి. తగినంత హైడ్రేషన్ అందడం వల్ల శరీరంలోని విష పదార్థాలు క్రమంగా బయటకు వెళ్లిపోతాయి. ప్రధానంగా గ్రీన్ టీలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఈ సమస్యలను తగ్గించడమే కాకుండా, ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి మనల్ని రక్షిస్తాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 07, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:14 PM IST
డాక్టర్‌ రికమండ్ చేసిన డ్రింక్స్.. కీళ్ల నొప్పులు, బాడీ వాపులను తగ్గించే 5 పానీయాలు!
Image Credit: Inflammation Fighting Drinks:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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