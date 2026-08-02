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వర్షాకాలంలో పెరుగు తింటే జలుబు చేస్తుందా? గ్యాస్ట్రో నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?

చాలామందికి తాజా పెరుగు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత అన్నంతో పెరుగు తినడం ఒక అలవాటుగా ఉంది. అయితే, వర్షాకాలంలో పెరుగు తింటే జలుబు చేస్తుందా? దీనికి దూరంగా ఉండాలా? దీనిపై ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 02, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:05 PM IST
వర్షాకాలంలో పెరుగు తింటే జలుబు చేస్తుందా? గ్యాస్ట్రో నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?
Image Credit: Monsoon Health Tips:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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