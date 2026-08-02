/వర్షాకాలంలో పెరుగు తింటే జలుబు చేస్తుందా? గ్యాస్ట్రో నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?

Monsoon Health Tips: ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, తాజా పెరుగు లేదా మజ్జిగలో కాల్షియం, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో ప్రోబయోటిక్స్ ఉండటం వల్ల ఇవి సహజంగా జీర్ణక్రియకు తోడ్పడతాయి. పెరుగు తినడం, మజ్జిగ తాగడం అనేది మన సాంప్రదాయ అలవాటుగా మారిపోయింది. అయితే, ఈ అలవాట్లు శరీర ఆరోగ్యానికి, జీర్ణక్రియకు ఎంతవరకు మేలు చేస్తాయనే దానిపై, ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో పెరుగు తింటే జలుబు చేస్తుందనే అపోహలపై గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్టులు స్పందిస్తున్నారు.
పెరుగు అనేది ప్రోబయోటిక్స్కు ఒక సహజమైన వనరు. ఇది కడుపులో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి సహాయపడటమే కాకుండా, చెడు బ్యాక్టీరియాను తగ్గించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి, ప్రతిరోజూ మన ఆహారంలో పెరుగును చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలు అందుతాయి. క్రమం తప్పకుండా తాజా పెరుగు లేదా మజ్జిగ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి, గ్యాస్, అజీర్తి, ఎసిడిటీ, దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా, పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. వర్షాకాలంలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున, సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ పొందడానికి ప్రోటీన్లతో కూడిన ఆహారం, పెరుగు తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
పెరుగు తింటే జలుబు చేస్తుందా?
పెరుగు తింటే జలుబు చేస్తుందని చాలామందిలో ఒక అపోహ ఉంది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో గొంతు నొప్పి లేదా జలుబు వస్తుందనే భయంతో పెరుగుకు దూరంగా ఉంటారు. అయితే, గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్టుల ప్రకారం, పెరుగు తినడం వల్ల జలుబు వస్తుందనడానికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. సాధారణంగా జలుబు అనేది వైరస్ల వల్ల వస్తుంది తప్ప, పెరుగు వల్ల కాదు.
అజీర్తి లేదా గొంతు సమస్యలు వస్తాయా?
కొంతమందికి పెరుగు తిన్నప్పుడు గొంతులో ఇబ్బందిగా అనిపించడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. దీనికి కారణం పెరుగు కాదు, మనం తీసుకునే పెరుగు నాణ్యత. మనం ఎల్లప్పుడూ తాజా పెరుగును మాత్రమే తీసుకోవాలి. పాడైపోయిన లేదా పులుపు ఉన్న పెరుగు వల్ల గొంతు సమస్యలు లేదా అసౌకర్యం కలిగే అవకాశం ఉంది. తాజా పెరుగు తింటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఒక కప్పు తాజా పెరుగు లేదా ఒక గ్లాసు మజ్జిగ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. మజ్జిగలో కొద్దిగా కొత్తిమీర, బ్లాక్ సాల్ట్ కలిపి తీసుకుంటే అది శరీరానికి మరింత తాజాదనాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది.
తాజా పెరుగులో ఉండే ప్రోటీన్, కాల్షియం జీర్ణ ఆరోగ్యానికి ఎంతలా తోడ్పడతాయో, చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా అంతే మేలు చేస్తాయి. అందుకే వైద్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారం, మధ్యాహ్నం సమయంలో తాజా పెరుగును ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి గొంతు నొప్పి లేదా కడుపు సమస్యలు రావు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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