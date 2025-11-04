Brain Stroke Signs: నిర్లక్ష్యం వద్దు.. బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ లక్షణాలు ఇవే.. సమయానికి గుర్తిస్తే ప్రాణాలను కాపాడొచ్చు..!

Brain Stroke Symptoms You Must Know: ఈ మధ్య బ్రెయిన్ స్ట్రోక్తో చాలా మంది అకస్మాత్తుగా చనిపోతున్నారు. అయితే ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్పై సరైనా అవగాహన ఉంటే.. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా.. ముందుగానే ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు. కొన్ని లక్షణాలు కనిపించగానే జాగ్రత్తగా ఉండడం.. సమయానికి చికిత్స తీసుకోవడం ఎంతో కీలకం. అసలు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి..? దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి..? ఇది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి..? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..? అనేది ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ (పక్షవాతము) అంటే ఏంటి..?
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనగా మెదడుకు సంబంధించిన రక్త నాళములలో.. రక్తము గడ్డ కట్టుట వలన గానీ లేదా రక్త నాళములు చిట్లటం వలన.. మెదడులో హఠాత్తుగా తలెత్తే అతి పెద్ద ఉపద్రవము.
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి..?
పక్షవాతము (బ్రెయిన్స్ట్రోక్) లక్షణాలు ఒక్కసారిగా సంభవిస్తాయి. మెదడులో ఏ భాగానికి రక్తప్రసరణ ఆగిపోతుందో ఆ భాగం నియంత్రణలో ఉండే అవయవాలన్ని పట్టు తప్పిపోతాయి. ఒకవైపు కాలు, చేయి మొద్దు బారడం, ఒకవైపు కాలు, చేయి పట్టు తప్పడం, మూతి వంకర పోవడం, మాట ముద్దగా రావడం, ఒక్కసారిగా చూపు కోల్పోవడం, ఒక్క సారిగా తల తిరుగుతున్నట్లు అనిపించి బ్యాలెన్స్ తప్పి పడిపోతున్నట్లు అనిపించడం, ఒక్కసారిగా మాట పడిపోవడం వంటివి సంభవిస్తాయి.
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి..?
1. బిపి అదుపులో పెట్టుకోక పోవడం.
2. బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో పెట్టుకోకపోవడం.
3. అధిక కొలెస్ట్రాల్.
4. ధూమపానం.
5. ఆల్కహాల్ అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం.
6. గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులు కలిగి ఉండటం.
7. అధిక బరువు కలిగి ఉండటం.
8. శారీరక శ్రమ లేకపోవడం.
9. గర్భ నిరోధక మాత్రలు వాడటం.
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి..?
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. 70 నుండి 80 శాతం మందికి మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టడం వలన ఇస్కేమిక్ స్ట్రోక్ (Ischemic Stroke) మరియు 10 నుండి 20 శాతం మందికి రక్తనాళాలు చిట్లడం వలన హెమరాజిక్ స్ట్రోక్ (Hemorrhagic Stroke) వస్తుంది.
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు కన్పించినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..?
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు గుర్తించినప్పుడు వ్యాధికి గురైన వ్యక్తిని వీలైనంత తొందరగా దగ్గరలోని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ సెంటర్కి తీసుకువెళ్లాలి. పక్షవాతమునకు గురైన తరువాత మనకు ప్రతి నిమిషం చాలా ముఖ్యము.
పక్షవాతము (బ్రెయిన్ స్ట్రోక్)కి సంబంధించిన గోల్డెన్ అవర్ అంటే ఏమిటి..?
బ్రెయిన్స్ట్రోక్ బారిన పడిన వ్యక్తికి మొదటి నాలుగున్నర గంటలలోపు (4 1/2 గం.) రక్తపు గడ్డను కరిగించే ఇంజక్షన్ ద్వారా సాధారణ స్థితికి తీసుకువచ్చే అవకాశము ఉంటుంది. మొదటి గంటలోపు ఈ ఇంజక్షన్ ఇవ్వగలిగితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
టిపిఎ క్లాట్ బస్టర్ (TPA Clot Buster) ఇంజక్షన్ అంటే ఏంటి..?
మెదడులో రక్తము గడ్డకట్టిన పక్షవాతము సంభవిస్తే ఈ ఇంజక్షన్ (టి.పి.ఎ) ద్వారా వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు. 30 నుండి 50 శాతం మందిలో పూర్తిగా వ్యాధి తగ్గుతుంది.
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురికాకుండా మరియు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బారిన పడినవారు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి..?
* మొదట ఉప్పు పరిమాణంను మన ఆహారంలో తగ్గించుకోవాలి.
* పండ్లు, తాజా కూరగాయలు మన ఆహారంలో అధిక మోతాదులో ఉండేట్లు చూసుకోవాలి.
* ఆలివ్ ఆయిల్ వాడటం చాలా మంచిది.
* బీన్స్, టమోటా, కాకరకాయ, బీరకాయ, క్యాలీఫ్లవర్, ఆకుకూరలు, క్యాబేజీ, క్యాప్సికమ్, పొట్లకాయ వంటివి వాడాలి.
* సోయా బీన్స్, ఆకు పచ్చ బఠాణీలు, రాగి, ఓట్స్, సజ్జలు, గుడ్లలో తెల్లసొన లాంటి ఆహార పదార్థాలు చాలా మంచిది.
* వారానికి ఒకసారి చేపలు తీసుకోవాలి.
* ఎర్ర మాంసం, గుడ్లలో పచ్చసొన, అధిక క్రొవ్వుకలిగిన పదార్థాలు, స్వీట్లు, వేపుళ్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినవారిలో Thrombectomy Procedure అంటే ఏంటి..? దాని వలన ఎవరిలో అధిక ప్రయోజనం చేకూరుతుంది..?
మెదడుకి రక్తం సరఫరా చేసే పెద్ద రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డ కట్టి రక్త సరఫరా మెదడుకి నిలిచిపోతే.. రోగి పరిస్థితిని మరియు మెదడుకి చేసిన స్కాన్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా 12 గంటలలోపు రోగిని క్యాథ్ల్యాబ్కి షిఫ్ట్ చేసి, Thrombectomy Device సహాయంతో ఈ రక్తం గడ్డని తొలగించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రొసీజర్ పెద్ద రక్తనాళాల్లో సమస్య ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేస్తారు.
స్ట్రోక్ రెడీ హాస్పిటల్ అంటే ఏంటి..?
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ప్రతీక్షణం చాలా అమూల్యమైనది. అందుకే పేషెంట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి సంబంధించిన అన్నిసేవలు ఒకేచోట అందుబాటులో ఉంటే.. సమయం వృధా కాకుండా ఉంటుంది. ఎమర్జెన్సీ సేవలు, రేడియాలజీ సేవలు CT Scan, MRI మరియు న్యూరాలజిస్ట్, న్యూరో సర్జరీ, ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ సేవలు ఒకే ప్రదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న హాస్పిటల్ని ‘‘స్ట్రోక్ రెడీ హాస్పిటల్’’ అంటారు. పక్షవాతంనకు గురైన వ్యక్తిని ‘‘స్ట్రోక్ రెడీ హాస్పిటల్’’కి తీసుకు వెళ్లగలిగితే మనకు మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. మీకు ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్పై ఇంకా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే.. డాక్టర్ మురళీ చేకూరి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ (న్యూరో సైన్సెస్ విభాగం) విజయవాడ, మణిపాల్ ఆసుపత్రిని సందర్శించవచ్చు. డాక్టర్ మురళీ మీ డౌట్స్ అన్నింటినీ క్లియర్ చేస్తారు.
