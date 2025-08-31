English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dragon Fruit: డ్రాగన్‌ పండులో ఉండే మ్యాజిక్‌ తెలిస్తే నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Dragon Fruit Benefits: డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఇది చూడటానికి పింక్ రంగులో కనిపిస్తుంది. ఇది శరీర ఆరోగ్యానికి సహాయక పడుతుంది. డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో మన శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఇది సౌత్ ఏషియా అయినా వియత్నం, థాయిలాండ్, మలేషియా వంటి దేశాల్లో పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు భారత్ లో కూడా ఎక్కువ మోతాదులు ఉపయోగిస్తున్నారు, విక్రయిస్తున్నారు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:01 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
September 1st Rule: ఒకటో తేదీ నుంచి మారనున్న రూల్స్ ఇవే..ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడండి!
11
September 1st Rule
September 1st Rule: ఒకటో తేదీ నుంచి మారనున్న రూల్స్ ఇవే..ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడండి!
Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!
6
Nagarjuna Net Worth
Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!
Dragon Fruit: డ్రాగన్‌ పండులో ఉండే మ్యాజిక్‌ తెలిస్తే నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Dragon Fruit Benefits:  డ్రాగన్ పండు చూడటానికి పింకు రంగులో కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం మన దేశంలో కూడా విపరీతంగా వినియోగిస్తున్నారు. ప్రధానంగా యూఎస్, కరేబియన్, ఆస్ట్రేలియా, వియత్నం, థాయిలాండ్, మలేషియా దేశంలో ఇది పండుతుంది. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్‌ ఇస్తుంది. రెగ్యులర్గా మన డైట్ డ్రాగన్‌ చేర్చుకోవడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయి. అంతే కాదు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. ఇది చర్మ ఆరోగ్యానికి సహాయం ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 డ్రాగన్ పండులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్సు, బెటాలైన్, ఫెనోలిక్ కాంపౌండ్, విటమిన్ సి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫ్రీ ర్యాడికల్‌ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. ఇది ఆక్సిడేటివ్‌ స్ట్రెస్ నివారించి సెల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఇది సహాయపడుతుంది. ప్రాణాంతక గుండె, కాన్సర్ సమస్యలు రాకుండా ఇది కాపాడుతుంది.
డ్రాగన్ పండులో ఫైబర్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మంచి ఆరోగ్యకరమైన పేగు బ్యాక్టిరియా సహాయపడుతుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం డ్రాగన్ పండు తీసుకోవడం వల్ల కడుపు సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. 

డ్రాగన్ పండు ఇమ్యూనిటీ పోస్టు ఇస్తుంది. తద్వారా సీజనల్‌ జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి. హానికర బ్యాక్టిరియా పెరగకుండా ఫంగల్ పెరుగుదలకు నివారిణిగా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్‌ చేయడం వల్ల సీజనల్‌ జబ్బులు బారిన పడకుండా ఉంటారు. అంతేకాదు డ్రాగన్ పండులో క్యాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులోనే మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. మంట నొప్పుల సమస్య కూడా రాదు.

ఇదీ చదవండి:  పీరియడ్స్‌ పిల్స్‌ వేసుకుని యువతి మృతి, అసలు కారణం చెప్పిన వైద్యుడు..!

ఇదీ చదవండి: దారుణం.. అదనపు కట్నం కోసం భార్యను సజీవదహనం చేసిన భర్త వీడియో వైరల్..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Dragon Fruit BenefitsHealth Benefits Of Dragon FruitDragon Fruit For Immunitydragon fruit nutritiondragon fruit skin benefits

Trending News