Weight Loss: వర్కౌట్లు అక్కర్లేదు..ఇది తాగితే వెన్నపూసలా కొవ్వు కరిగిపోతుంది! పెద్దొళ్లు చెప్పిన సత్యం!

Drink For Weight Loss: బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తమ ఆహారం మీద మాత్రమే కాకుండా, నీరు త్రాగే విధానంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. భోజనానికి ముందు, తరువాత సరైన మొత్తంలో నీరు త్రాగడం వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు వేగంగా తగ్గుతుంది. నీరు మాత్రమే తాగడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చని అనేక అధ్యయనాలు నిరూపించాయి. అయితే, బరువు తగ్గడానికి నీరు త్రాగడం ఎలా సహాయపడుతుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది
వేడి నీరు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. కణాలకు సరైన పోషణను అందిస్తుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి మాత్రమే కాకుండా మొత్తం ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
నీటితో బరువు తగ్గడం సాధ్యమేనా?
హెల్త్లైన్ నివేదిక ప్రకారం, నీరు త్రాగడం వల్ల కేలరీలు వేగంగా బర్న్ అవుతాయి. ఆకలి తగ్గుతుంది. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి నీటిని చాలా ప్రభావవంతమైన సాధనంగా పరిగణించవచ్చు. అయితే, కేవలం నీరు త్రాగడం సరిపోదు. దీనితో పాటు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం. మీరు ఈ విషయాలన్నింటినీ క్రమపద్ధతిలో పాటిస్తే, మీరు ఖచ్చితంగా బరువు తగ్గడంలో విజయం సాధిస్తారు.
నిర్విషీకరణ (శరీర శుభ్రపరచడం)
వేడి నీరు త్రాగడం వల్ల చెమట పెరుగుతుంది. శరీరం నుండి విషాన్ని బయటకు పంపుతుంది. ఈ సహజ నిర్విషీకరణ ప్రక్రియ బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
నీరు త్రాగడానికి సరైన సమయం
బరువు తగ్గడానికి నీరు త్రాగే సమయం చాలా ముఖ్యం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు ఒక గ్లాసు నీరు త్రాగడం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. పరిశోధన ప్రకారం, మధ్య వయస్కులు, వృద్ధులు భోజనానికి ముందు నీరు తాగితే, అది వారి ఆకలిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
ఒక అధ్యయనంలో ప్రతిరోజూ భోజనానికి ముందు నీరు త్రాగిన వ్యక్తులు 12 వారాల వ్యవధిలో దాదాపు 2 కిలోల బరువు తగ్గారు. మరొక అధ్యయనంలో, భోజనానికి ముందు నీరు త్రాగిన అధిక బరువు గల మధ్య వయస్కులు నీరు త్రాగని వారి కంటే 44 శాతం ఎక్కువ బరువు తగ్గారు.
నీరు త్రాగడం వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు:
జీవక్రియను పెంచుతుంది: నీరు త్రాగడం వల్ల శరీరంలో జీవక్రియ రేటు పెరుగుతుంది. ఇది కేలరీలను బర్న్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
కడుపు నిండినట్లు అనిపించడం: భోజనానికి ముందు నీరు త్రాగడం వల్ల కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. తద్వారా ఆహారం తీసుకోవడం తగ్గుతుంది.
నీరు త్రాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిది. కేవలం నీరు త్రాగడం ద్వారానే అనేక వ్యాధులు తగ్గుతాయి. అందుకే వైద్యులు నిరంతరం నీరు త్రాగమని సలహా ఇస్తారు. కానీ నీరు త్రాగడానికి సరైన సమయం, ఉష్ణోగ్రత కూడా అంతే ముఖ్యమైనవి.
శరీరం హైడ్రేటెడ్ గా ఉంటుంది: నీరు త్రాగడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్ కు గురికాకుండా ఉంటుంది. శరీరం నుండి విషపూరిత వ్యర్థాలు తొలగిస్తుంది.
నీరు మూత్ర విసర్జన ద్వారా శరీరం నుండి విష వ్యర్థాలను బయటకు పంపుతుంది. కాబట్టి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు సరైన సమయంలో, సరైన మార్గంలో నీరు త్రాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది మీ ఆరోగ్యానికి మరియు శరీర బరువుకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
