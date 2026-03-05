English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Drinking Tea After Breakfast: టిఫిన్ తిన్న వెంటనే టీ తాగుతున్నారా? అయితే ఈ నిప్పులాంటి నిజం మీకోసమే!

Drinking Tea After Breakfast: టిఫిన్ తిన్న వెంటనే టీ తాగుతున్నారా? అయితే ఈ నిప్పులాంటి నిజం మీకోసమే!

Drinking Tea After Breakfast Is Good Or Bad: మనలో చాలా మంది ఉదయన్నే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగుతారు. అయితే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా కాదా అనే సందేహం ఉంది. అదే విషయమై ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 5, 2026, 05:13 PM IST

Trending Photos

Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!
5
Petrol rates
Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!
Virosh Reception Pics: విజయ్‌, రష్మిక రిసెప్షన్‌కు వచ్చిన అతిథులు వీరే..! ఓ లుక్కేయండి
7
virosh reception
Virosh Reception Pics: విజయ్‌, రష్మిక రిసెప్షన్‌కు వచ్చిన అతిథులు వీరే..! ఓ లుక్కేయండి
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
8
Neeraj Chopra
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
7
PM KISAN
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
Drinking Tea After Breakfast: టిఫిన్ తిన్న వెంటనే టీ తాగుతున్నారా? అయితే ఈ నిప్పులాంటి నిజం మీకోసమే!

Drinking Tea After Breakfast Is Good Or Bad: మనలో చాలా మంది ఉదయన్నే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగుతారు. ఇడ్లీ, ఉప్మా, దోస లేదా ఏదైనా ఇతర టిఫిన్ తిన్న తర్వాత ఒక కప్పు టీ తాగడం అలవాటుగా వస్తుంది. అయితే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా కాదా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. అదే విషయమై ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాగే టీలో టానిన్లు అనే మూలకాలు ఉంటాయి. ఇవి మనం తినే ఆహారంలోని కొన్ని పోషకాలను శరీరం పూర్తిగా గ్రహించకుండా ఆపేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఐరన్ వంటి పోషకాలు శరీరంలోకి గ్రహించకుండా ఉండేలా చేస్తుంది. ఉదాహరణకు మీరు మీ టిఫిన్‌లో పప్పులు, పచ్చి కూరగాయలు లేదా ఇతర పోషకాహారాన్ని తిన్న వెంటనే టీ తాగితే, ఆ పోషకాలు సరిగ్గా ఒంటికి పట్టవు.

అందుకే ఉదయాన్నే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగకపోవడమే మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావితం అవుతుందని చెబుతున్నారు. టీలోని కెఫిన్ కొన్ని సందర్భాల్లో కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచడమే కాకుండా.. దీని వల్ల చాలామందిలో గ్యాస్, అజీర్తి లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావొచ్చట.

మరీ ముఖ్యంగా టీ ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయట. అందుకే టీ తాగేటప్పుడు సరైన సమయాన్ని పాటించడం చాలా ముఖ్యమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. టిఫిన్ చేసిన తర్వాత కనీసం 20 నుండి 30 నిమిషాలకు టీ తాగడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో మనం తిన్న ఆహారం కొంతవరకు జీర్ణం అయ్యే ప్రక్రియ మొదలవుతుందట.

కాబట్టి టీ తాగడం వల్ల ఎటువంటి హాని లేదు. అయితే పగటిపూట ఎక్కువ టీ తాగడం మంచిది కాదట. రోజుకు 2 లేదా 3 కప్పుల కంటే ఎక్కువ టీ తాగడం వల్ల నిద్రలేమి, మదిలో ఆందోళన లేదా జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయట. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మీకు టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగే అలవాటు ఉంటే, దానిని కొద్దిగా మార్చుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంత సమయం తర్వాత టీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదట.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొందరు ఆరోగ్య నిపుణులు సలహా, సూచనలను పాటించే పొందుపరిచినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Iran Attacks US Warship: ఇరాన్ ట్యాంకర్ కూల్చిన 24 గంటల్లో అమెరికా ట్యాంకర్‌‌ని కూల్చేసిన ఇరాన్‌!

Also Read: Pakistan Cricketer Misconduct: పాకిస్థాన్‌కు దెబ్బ మీద దెబ్బ..హోటల్‌లో అమ్మాయిలతో పాక్ క్రికెటర్ అసభ్య ప్రవర్తన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Tea After Breakfastdrinking tea after breakfastcan we drink tea after breakfasttea after meal side effectsdrinking tea after meal is good or bad

Trending News