Drinking Tea After Breakfast: టిఫిన్ తిన్న వెంటనే టీ తాగుతున్నారా? అయితే ఈ నిప్పులాంటి నిజం మీకోసమే!

Drinking Tea After Breakfast Is Good Or Bad: మనలో చాలా మంది ఉదయన్నే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగుతారు. ఇడ్లీ, ఉప్మా, దోస లేదా ఏదైనా ఇతర టిఫిన్ తిన్న తర్వాత ఒక కప్పు టీ తాగడం అలవాటుగా వస్తుంది. అయితే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా కాదా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. అదే విషయమై ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తాగే టీలో టానిన్లు అనే మూలకాలు ఉంటాయి. ఇవి మనం తినే ఆహారంలోని కొన్ని పోషకాలను శరీరం పూర్తిగా గ్రహించకుండా ఆపేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఐరన్ వంటి పోషకాలు శరీరంలోకి గ్రహించకుండా ఉండేలా చేస్తుంది. ఉదాహరణకు మీరు మీ టిఫిన్లో పప్పులు, పచ్చి కూరగాయలు లేదా ఇతర పోషకాహారాన్ని తిన్న వెంటనే టీ తాగితే, ఆ పోషకాలు సరిగ్గా ఒంటికి పట్టవు.
అందుకే ఉదయాన్నే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగకపోవడమే మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావితం అవుతుందని చెబుతున్నారు. టీలోని కెఫిన్ కొన్ని సందర్భాల్లో కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచడమే కాకుండా.. దీని వల్ల చాలామందిలో గ్యాస్, అజీర్తి లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావొచ్చట.
మరీ ముఖ్యంగా టీ ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయట. అందుకే టీ తాగేటప్పుడు సరైన సమయాన్ని పాటించడం చాలా ముఖ్యమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. టిఫిన్ చేసిన తర్వాత కనీసం 20 నుండి 30 నిమిషాలకు టీ తాగడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో మనం తిన్న ఆహారం కొంతవరకు జీర్ణం అయ్యే ప్రక్రియ మొదలవుతుందట.
కాబట్టి టీ తాగడం వల్ల ఎటువంటి హాని లేదు. అయితే పగటిపూట ఎక్కువ టీ తాగడం మంచిది కాదట. రోజుకు 2 లేదా 3 కప్పుల కంటే ఎక్కువ టీ తాగడం వల్ల నిద్రలేమి, మదిలో ఆందోళన లేదా జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయట. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మీకు టిఫిన్ చేసిన వెంటనే టీ తాగే అలవాటు ఉంటే, దానిని కొద్దిగా మార్చుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంత సమయం తర్వాత టీ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదట.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొందరు ఆరోగ్య నిపుణులు సలహా, సూచనలను పాటించే పొందుపరిచినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
