Papaya: ఉదయం పరగడుపున ఒక కప్పు తింటే 5 ప్రయోజనాలు.. ప్రాణాంతక వ్యాధులు దూరం..

Papaya In Breakfast Benefits: బొప్పాయి పండులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, కొన్ని రకాల ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది బ్రేక్ ఫాస్ట్ కు ముందు ఒక కప్పు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో పొటాషియం, మెగ్నీషియం, క్యాల్షియం విటమిన్ ఏ, సి, ఈ, కే ఉంటాయి.
వెయిట్ లాస్,.
వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవాళ్లు కప్పు బొప్పాయి తినడం వల్ల బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది. ఇది కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. తద్వారా అతిగా తినకుండా ఉంటారు. బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. రోజు ఉదయం ఫ్రీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ గా తీసుకోవాలి. ఇందులో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండి ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.
గుండె ఆరోగ్యం..
బొప్పాయిలో పొటాషియం, విటమిన్స్, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది గుండె సమస్యలు తగ్గిస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు సమతులన చేస్తుంది. రక్త సరఫరాను కూడా మెరుగు చేస్తుంది. గుండె సమస్యలు రాకుండా స్ట్రోక్ నుంచి కూడా కాపాడుతుంది. షుగర్ లెవెల్స్ ని కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. డయాబెటిస్ వారు కూడా తినవచ్చు. హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నవాళ్లకు కూడా ఇది మంచిది.
కాంతివంతమైన ముఖం..
బొప్పాయితో మెరిసే ముఖం పొందవచ్చు. ఇందులో సహజమైన ఎంజైమ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. చర్మంపై డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ను తొలగిస్తుంది. ఓపెన్ పోర్స్ కూడా తగ్గించేస్తుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది. త్వరగా గాయాలను కూడా నయం చేసే గుణం బొప్పాయిలో ఉంది. సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది బొప్పాయి.
మలబద్ధకం పరార్..
రెగ్యులర్గా బొప్పాయి తినడం వల్ల కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదిలికలకు ఇది సహాయపడుతుంది. బొప్పాయిలో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య తగ్గిపోతుంది. జీర్ణ ఎంజైమ్ ఆహారాన్ని విడగొట్టడం, కడుపుని డిటాక్స్ చేస్తుంది. రెగ్యులర్గా ఈ బొప్పాయి తీసుకుంటే కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
క్యాన్సర్ దూరం..
బొప్పాయిలో లైకోపీన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది. ఇది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ను తగ్గిస్తుంది. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించేసి ఆరోగ్యంగా ఉంచేలా సహాయపడుతుంది. బొప్పాయిలో కేరోటిన్ యుట్రస్ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. అయితే ఏదైనా అతిగా తినడం అనారోగ్యకరం. బొప్పాయి అతిగా తీసుకోవడం వల్ల మీ ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా రావచ్చు. కొంతమందికి ఎలర్జీ రియాక్షన్ ఉంటుంది ఇందులో లేటెక్స్ ఉంటుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
