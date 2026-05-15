/Ebola Surge: కాంగోలో ఎబోలా కల్లోలం.. 65 మంది బలి, సరిహద్దులు దాటుతున్న మహమ్మారి! అసలు లక్షణాలివే..

Symptoms of Ebola Virus: కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ కలకలం రేపుతోంది. ఈ వైరస్ వ్యాప్తి వల్ల దాదాపు 65 మంది చనిపోయినట్లుగా నిర్ధారించారు. ఇంకా 246 మందికి సోకినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. కాంగోలో ఈ వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో పొరుగు దేశాల మధ్య నిఘా సహకారాన్ని కూడా బలోపేతం చేయనున్నారు. దీంతోపాటు ఇన్ఫెక్షన్ నియంత్రణ కోసం ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం, లాబొరేటరీ సేవలను మెరుగుపరచడం, వ్యాధి నిర్ధారణను కూడా వేగవంతం చేస్తున్నారు. మరణించిన వారికి సురక్షితమైన రీతిలో అంత్యక్రియలు చేస్తున్నారు. ఈ వ్యాధిని నిరోధించడానికి కావలసిన నిధులు, వైద్య పరికరాలను కూడా సమకూరుస్తున్నారు.
కాంగో ఇన్స్టిట్యూట్ నేషనల్ డి రీచార్చే బయో మెడికల్ ప్రకారం 20 మందిలో రక్త నమూనాలను సేకరించగా, 13 మందికి ఎబోలా వైరస్ సోకినట్లు ప్రకటించింది. ఎబోలా వైరస్ తీవ్రత మోంగ్వాలు, ర్వాంపారా ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంది. బునియా ప్రాంతంలో కూడా ఎబోలా సోకి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
ఎబోలా వైరస్ కారణాలు..
ఎబోలా వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందడానికి ముఖ్య కారణం.. ఇది పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందడమే. ఇక్కడ ఎక్కువ జనాభా ఉంటారు. అందుకే ఇది త్వరగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. మైనింగ్ వంటి పనుల కోసం ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తుండటంతో మోంగ్వాలు ప్రజలకు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందింది.
వైరస్ రకం..
ఎబోలా వైరస్ బారిన పడిన వారి రక్త నమూనాల్లో సాధారణంగా కనిపించే రకానికి చెందిన 'జైర్ ' వైరస్ కాదని తేలింది. ఈ కొత్త రకం వైరస్ లక్షణాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రస్తుతం ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని చెబుతున్నారు.
వ్యాధి ఎలా సోకుతుంది అంటే:
ఎబోలా వైరస్ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైనది.. అంతేకాదు ప్రాణాంతకం కూడా. ఇది ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తికి రక్తం, లాలాజలం ద్వారా సోకుతుంది. వారు ఉపయోగించిన దుస్తులు ముట్టుకున్నా, మరణించిన వ్యక్తి మృతదేహాన్ని తాకడం ద్వారా కూడా ఇది సోకుతుంది. వ్యాధి లక్షణాలను ముందుగా గుర్తించడం వల్ల సురక్షితంగా ఉండవచ్చు.
ఎబోలా వైరస్ లక్షణాలు:
ఎబోలా వైరస్ బారిన పడిన వారికి జ్వరం, గొంతు నొప్పి, కండరాల నొప్పి, తలనొప్పులు, వికారం, వాంతులు కలుగుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో కాలేయ పనితీరు కూడా మందగిస్తుంది. వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించగానే సాధారణ జ్వరం మాదిరి కాకుండా త్వరగా నిర్ధారించుకోవాలి. పరిస్థితి దాటిపోతే ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. జంతువులకు కూడా ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
