Egg For Diabetes: షుగర్ ఉన్నవాళ్లు కోడిగుడ్లు తినొచ్చా? తింటే అదే కాళరాత్రి! డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు?

Egg For Diabetes Patients: గుడ్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వాటిని సూపర్ ఫుడ్ గా పరిగణిస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం కోడిగుడ్లను వివిధ రకాల వంటకాల్లో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అందుకే గుడ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ ఇష్టమైన ఆహారం. ఇతర ఆహార పదార్థాలతో పోలిస్తే వీటి ధర చాలా తక్కువ అని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా, గుడ్లకు రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించే గుణం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
డయాబెటిస్ నియంత్రణ చిట్కాలు:
గుడ్లు తినడం వల్ల శరీరానికి, ముఖ్యంగా చెడు కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలతో బాధపడేవారికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా.. గుడ్లు తినేవారిలో డయాబెటిస్ సమస్యలు సులభంగా నియంత్రించవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. గుడ్లు తినడం వల్ల టైప్ 2 డయాబెటిస్ తగ్గడంతో పాటు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తగ్గుతాయని చెబుతారు.
వారానికి నాలుగు గుడ్లు తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. కానీ నాలుగు గుడ్ల కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల అదనపు ప్రయోజనం ఉండదని నిపుణులు అంటున్నారు. వారానికి నాలుగు గుడ్లు తినడం వల్ల గ్లూకోజ్, జీవక్రియ, వాపు స్థాయిలు తగ్గుతాయి. ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఉదయం గుడ్లు తినడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ఒక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య డయాబెటిస్. దీర్ఘకాలిక నొప్పిని కలిగించే ఈ వ్యాధిని నయం చేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే.. దీనికి ఇంకా చికిత్స లేదు. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. మనం తినే ఆహారంలో మార్పులు చేయడం ద్వారా ఈ వ్యాధిని నియంత్రించవచ్చు. రక్తంలో చక్కెరతో బాధపడేవారు వైద్యుల సలహా మేరకు సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నమ్మకాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.
