/Empty Stomach Water: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుంది? పుకార్లపై వైద్యుల స్పందన ఇదే!

Empty Stomach Water In Morning: ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే కాస్త నీరు తాగమని మన పెద్దవారు చెబుతుంటారు. అయితే దాని వెనుక ఓ ఆరోగ్య రహస్యం ఉందట. ఉదయాన్నే నీళ్లు తాగడం ఎందుకు ముఖ్యమంటే.. మనం రాత్రి పడుకున్నాక దాదాపు 6 నుండి 8 గంటల పాటు శరీరానికి నీరు అందదట. దీనివల్ల ఉదయానికి శరీరం స్వల్పంగా డీహైడ్రేషన్ (నిర్జలీకరణం)కు గురవుతుందట. అందుకే, నిద్రలేవగానే నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన ద్రవాలు మళ్లీ అంది, అవయవాలు చురుగ్గా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
లభించే నిజమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..
ఉదయం 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు తాగడం వల్ల శరీరానికి వెంటనే జలసమృద్ధి (Hydration) కలిగి, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. నీరు జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుంది. కొంతమందిలో ఇది మలబద్ధకం సమస్యను నివారించడంలో తోడ్పడుతుంది.
ఈ విధంగా ఉదయమే నీళ్లు తాగడం వల్ల బాడీ టెంపరేచర్ సమతుల్యంగా ఉంటుంది. మూత్రపిండాలు సక్రమంగా పనిచేస్తూ, మూత్రం ద్వారా శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపడానికి తగినంత నీరు అవసరం.
వైరల్ అవుతున్న అపోహలు.. వైద్యుల హెచ్చరిక!
సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్నట్లుగా ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగడం వల్ల అన్ని రోగాలూ నయమవుతాయనడానికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. నీరు తాగడం మంచి అలవాటే కానీ.. ఇది ఏ వ్యాధికీ సంపూర్ణ చికిత్స కాదు.
కేవలం ఉదయాన్నే నీళ్లు తాగడం వల్లే బరువు తగ్గడం, మధుమేహం (డయాబెటిస్) నియంత్రణ కావడం లేదా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్ర వ్యాధులు నయమవడం సాధ్యం కాదు.
ఎంత నీరు తాగాలి? ఎవరికి ప్రమాదం?
నీరు తాగే విషయంలో ఒకే నియమం అందరికీ వర్తించదు. సాధారణంగా ఉదయం 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు తాగవచ్చు. ఆ తర్వాత రోజంతా దాహాన్ని బట్టి తగినంత నీరు తీసుకోవాలి. అయితే, కింది సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా లేకుండా ఒకేసారి ఎక్కువ నీరు తాగకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు.
1) మూత్రపిండాల (కిడ్నీ) సమస్యలు ఉన్నవారు
2) గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు
3) శరీరంలో నీటి పరిమాణాన్ని నియంత్రించాల్సిన ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు.
ఆరోగ్యకరమైన ఉదయపు దినచర్య..
నిజమైన ఆరోగ్యం కేవలం నీళ్లతోనే సాధ్యం కాదు. పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం ఉదయం పూట వీటిని అలవాటు చేసుకోండి. నిద్రలేచిన వెంటనే తగినంత నీరు తాగండి. ఆ తర్వాత ఒక 15-20 నిమిషాల పాటు తేలికపాటి వ్యాయామం లేదా వాకింగ్ చేయండి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలతో కూడిన పోషకమైన అల్పాహారం తీసుకోండి. రోజంతా శరీరానికి తగినంత నీటిని అందిస్తూ ఉండండి.
గమనిక: ఉదయాన్నే నీళ్లు తాగడం మంచి అలవాటే అయినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి చిట్కాను గుడ్డిగా నమ్మకూడదు. ఏదైనా కొత్త ఆరోగ్య నియమాన్ని పాటించే ముందు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ను సంప్రదించడం ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్కరం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook