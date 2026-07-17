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Empty Stomach Water: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుంది? పుకార్లపై వైద్యుల స్పందన ఇదే!

Empty Stomach Water In Morning: ఉదయం నిద్రలేవగానే ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగితే రోగాలన్నీ నయమైపోతాయని, క్షణాల్లో బరువు తగ్గిపోతారని సోషల్ మీడియాలో వచ్చే పోస్టులు మీరు చూసే ఉంటారు. అయితే, ఈ ప్రచారాల్లో ఎంతవరకు నిజముంది? దీనిపై వైద్యులు ఏమంటున్నారో ఈ కథనంలో స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 17, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:29 PM IST
Empty Stomach Water: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుంది? పుకార్లపై వైద్యుల స్పందన ఇదే!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Empty Stomach Water: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుంది? పుకార్లపై వైద్యుల స్పందన ఇదే!
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