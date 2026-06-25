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Monsoon Alert: వానల్లో వేడివేడి చాట్, పానీపూరి తింటున్నారా? ఈ చేదు నిజాలు తెలిస్తే అస్సలు ముట్టుకోరు!

Expert Warns Street Food During Monsoon: స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే అందరికీ ఇష్టం.. ముఖ్యంగా భారతీయ వంటకాల రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. చల్లని వర్షం పడుతుంటే.. వేడి వేడి బజ్జీ తినాలనిపిస్తుంది. రోడ్డు పక్కన ఘుమఘుమలాడే స్పైసీ చాట్, పకోడీ వంటి పదార్థాల వాసన మనల్ని ఆకర్షిస్తుంది. కరకరలాడే స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినడానికి చాలామంది ఇష్టపడతారు. అయితే మీరు కూడా అలాంటి వారైతే, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారం స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినే ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 25, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:12 PM IST
Monsoon Alert: వానల్లో వేడివేడి చాట్, పానీపూరి తింటున్నారా? ఈ చేదు నిజాలు తెలిస్తే అస్సలు ముట్టుకోరు!
Image Credit: Expert Warns Street Food During Monsoon:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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