Falsa Fruit Benefits: ఈ పండు తింటే 30 రోజుల్లో షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది..ఎందుకంటే?

Falsa Fruit Good For Diabetics: మనలో చాలా మంది మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వారు ఉన్నారు. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు పండ్లను తిన్నా వారి రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ భారీగా పెరిగిపోతాయి. దీంతో చాలా మంది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు పండ్లు తినేందుకు చాలా ఆలోచిస్తారు. కానీ ఈ పండు తినడం ద్వారా మధుమేహాన్ని సులభంగా నియంత్రించవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 15, 2025, 10:07 AM IST

ఫల్సా పండును చురి పండు అని కూడా అంటారు. ఫల్సా లేదా చురి పండులో మెగ్నీషియం, పొటాషియం, సోడియం, భాస్వరం, కాల్షియం, విటమిన్-ఎ, విటమిన్-సి వంటి అనేక పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఫాల్సా పండు తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఈ వ్యాసంలో తెలుసుకుందాం...

ఫల్సా పండు తినడం వల్ల శరీరంలో పోషకాహార లోపాలను నివారిస్తుంది. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లను నివారిస్తుంది. పురుషులలో తక్కువ స్పెర్మ్ కౌంట్ సమస్యను కూడా ఇది నయం చేస్తుంది.  

ఫల్సా పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఫల్సా రసం శరీరానికి టానిక్‌గా పనిచేస్తుంది. ఇది పిత్త సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

విటమిన్-సి, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉండటం వలన ఫల్సా వినియోగం రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. ఫల్సా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫల్సా పండ్ల గ్లైసెమిక్ సూచిక చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. 

ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది. ఫల్సా పండ్లలో ఉండే పాలీఫెనాల్ యాంటీఆక్సిడెంట్ డయాబెటిక్ రోగులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఫల్సా పండ్ల రసం తాగవచ్చు. కానీ దానికి చక్కెర జోడించవద్దు. 

(గమనిక: ఈ వ్యాసం కొన్ని సాధారణ సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణున్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

Also Read: Solar Eclipse 2025: ఒకే నెలలో రెండు గ్రహణాలు..ఈ రాశులు ఇవి దానం చేస్తే ఎలాంటి కీడు వాటిల్లదు!

Also Read: Snake Video: శ్వేతనాగు సినిమాలోని తెల్లని పాము..చూస్తేనే మెంటలెక్కిపోతుంది!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

DiabetesFalsa FruitBlood sugarblood pressureblood sugar remedies

