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Fatty Liver Drink: లివర్ ఆరోగ్యానికి అద్భుతమైన ఔషధం..ఫ్యాటీ లివర్‌కు చెక్ పెట్టే ఇంటి చిట్కా!

Fatty Liver Healthy Drink: మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల, మద్యపానం సేవించడం కారణంగా మనలో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్‌తో బాధపడుతున్నారు. అలాంటి రుగ్మతతో బాధపడే వారికి ఇంటి చిట్కా ఒకటి ఫాలో అవ్వొచ్చు. దాన్ని తాగడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్‌కు అడ్డుకట్ట వేయోచ్చు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 26, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:35 PM IST
Fatty Liver Drink: లివర్ ఆరోగ్యానికి అద్భుతమైన ఔషధం..ఫ్యాటీ లివర్‌కు చెక్ పెట్టే ఇంటి చిట్కా!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Fatty Liver Drink: లివర్ ఆరోగ్యానికి అద్భుతమైన ఔషధం..ఫ్యాటీ లివర్‌కు చెక్ పెట్టే ఇంటి చిట్కా!
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