English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Fatty Liver: ముఖంపై ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే ఫ్యాటీ లివర్‌ ఉన్నట్లే.. ముఖ్యంగా మహిళలు బీఅలెర్ట్‌

Fatty Liver: ముఖంపై ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే ఫ్యాటీ లివర్‌ ఉన్నట్లే.. ముఖ్యంగా మహిళలు బీఅలెర్ట్‌

Fatty Liver Symptoms On Face: మీ కాలేయ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మీ ముఖంపై కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ముఖం నల్లగా మారిపోవడం లేదా ఎరుపు రంగుకి మారడం వంటికి జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే కొన్ని లక్షణాలు సులభంగా గుర్తించవచ్చు అని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖంపై కనిపించే ఫ్యాటీ లివర్ లక్షణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 30, 2025, 09:43 AM IST

Trending Photos

World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
6
top 5 business idea
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
6
Montha cyclone effect
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
Interesting Fact: చనిపోయిన వ్యక్తి వేలిముద్రతో మొబైల్ అన్‌లాక్ అవుతుందా? అసలు నిజం ఇదే!
5
Biometric Unlock Deceased
Interesting Fact: చనిపోయిన వ్యక్తి వేలిముద్రతో మొబైల్ అన్‌లాక్ అవుతుందా? అసలు నిజం ఇదే!
Fatty Liver: ముఖంపై ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే ఫ్యాటీ లివర్‌ ఉన్నట్లే.. ముఖ్యంగా మహిళలు బీఅలెర్ట్‌

Fatty Liver Symptoms On Face: ఫ్యాటీ లివర్‌ సమస్య ఈ కాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తుంది. ప్రధానంగా ఇది ఆల్కహాల్ మాత్రమే కాదు నాన్‌ ఆల్కహాలిక్ వారికి కూడా వేధిస్తున్న సమస్య. అయితే మీ ముఖంపై సులభంగా ఫ్యాటీ లివర్ సంబంధించిన లక్షణాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఫ్యాటీ లివర్ లక్షణాలు ముఖంపై ఎలా కనిపిస్తాయో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

 డార్క్ సర్కిల్..
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉంటే ముఖంపై డార్క్ సర్కిల్స్ కనిపిస్తాయి. నిద్రలేమి సమస్య కూడా దీనికి కారణం. అయితే నిద్ర సరిగా ఉన్నా కానీ కళ్ళ చుట్టూ డాక్టర్ సర్కిల్స్ కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే లివర్ అనేది మన శరీరంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. శరీరం నుంచి విష పదార్థాలు బయటికి పంపిస్తుంది. దీని పనితీరు మందగించినప్పుడు టాక్సిన్స్ అలాగే ఉండిపోతాయి. తద్వారా బ్లడ్‌ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగ్గా ఉండదు ఇది డార్క్‌ సర్కిల్స్‌కు దారితీస్తుంది.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నప్పుడు ముఖంపై ఎర్రటి మచ్చలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఇవి చెంపలపై కనిపించడం చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది. లివర్ పనితీరు కుంటుపడినప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇలా బుగ్గలపై ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తాయి.

 ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్న అప్పుడు కొంతమందికి శరీరం మొత్తం దురదలుగా ఉంటుంది. మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు తగ్గినప్పుడు కూడా ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా ఫ్యాటీ లివర్‌ ఉన్నప్పుడు చేతులు, కాళ్లతో పాటు ముఖంపై కూడా దురదలు వస్తాయి. మన శరీరంలో ఉప్పు అధికంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలా జరుగుతుంది.

ఫ్యాటీ లివర్‌ సమస్య ఉన్నప్పుడు కామెర్లు కూడా వస్తాయి. దీంతో చర్మం పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. సులభంగా ముఖంపై ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. బైలురూబీన్ అనేది శరీరంలో బిల్డ్ అప్ అయినప్పుడు సమస్య వస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్న లేదా ఇతర కాలేయ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా జాండీస్ వస్తాయి.

 ముఖంపై వాపు కనిపిస్తుంది. ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళలో ఇతర చూస్తూనే ఉంటారు. ముఖం వాపుగా ఎరుపు రంగులోకి మారడం వంటివి చూస్తారు. అంతే కాదు కొంతమందికి ముఖంపై యాక్నే కూడా పేరుకుపోతుంది. హార్మోన్ అసమతుల్యతకు కూడా దారితీస్తుంది. శరీరంలో టాక్సిన్స్ బిల్డప్ అయినప్పుడు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి..

Read more:  అల్లంతో ఇలా 5 అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..

Read more:  ఈ 5 విత్తనాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ సహజంగా తగ్గించేస్తాయి.. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Fatty liver symptoms on faceFatty Liver SignsFatty Liver DiseaseLiver HealthFatty Liver Warning Signs

Trending News