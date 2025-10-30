Fatty Liver: ముఖంపై ఈ 5 లక్షణాలు కనిపిస్తే ఫ్యాటీ లివర్‌ ఉన్నట్లే.. ముఖ్యంగా మహిళలు బీఅలెర్ట్‌

Fatty Liver Symptoms On Face: ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఈ కాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తుంది. ప్రధానంగా ఇది ఆల్కహాల్ మాత్రమే కాదు నాన్ ఆల్కహాలిక్ వారికి కూడా వేధిస్తున్న సమస్య. అయితే మీ ముఖంపై సులభంగా ఫ్యాటీ లివర్ సంబంధించిన లక్షణాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఫ్యాటీ లివర్ లక్షణాలు ముఖంపై ఎలా కనిపిస్తాయో తెలుసుకుందాం.
డార్క్ సర్కిల్..
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉంటే ముఖంపై డార్క్ సర్కిల్స్ కనిపిస్తాయి. నిద్రలేమి సమస్య కూడా దీనికి కారణం. అయితే నిద్ర సరిగా ఉన్నా కానీ కళ్ళ చుట్టూ డాక్టర్ సర్కిల్స్ కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే లివర్ అనేది మన శరీరంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. శరీరం నుంచి విష పదార్థాలు బయటికి పంపిస్తుంది. దీని పనితీరు మందగించినప్పుడు టాక్సిన్స్ అలాగే ఉండిపోతాయి. తద్వారా బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగ్గా ఉండదు ఇది డార్క్ సర్కిల్స్కు దారితీస్తుంది.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నప్పుడు ముఖంపై ఎర్రటి మచ్చలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఇవి చెంపలపై కనిపించడం చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది. లివర్ పనితీరు కుంటుపడినప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ స్థాయిలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇలా బుగ్గలపై ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తాయి.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్న అప్పుడు కొంతమందికి శరీరం మొత్తం దురదలుగా ఉంటుంది. మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు తగ్గినప్పుడు కూడా ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రధానంగా ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నప్పుడు చేతులు, కాళ్లతో పాటు ముఖంపై కూడా దురదలు వస్తాయి. మన శరీరంలో ఉప్పు అధికంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలా జరుగుతుంది.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నప్పుడు కామెర్లు కూడా వస్తాయి. దీంతో చర్మం పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. సులభంగా ముఖంపై ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. బైలురూబీన్ అనేది శరీరంలో బిల్డ్ అప్ అయినప్పుడు సమస్య వస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్న లేదా ఇతర కాలేయ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా జాండీస్ వస్తాయి.
ముఖంపై వాపు కనిపిస్తుంది. ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళలో ఇతర చూస్తూనే ఉంటారు. ముఖం వాపుగా ఎరుపు రంగులోకి మారడం వంటివి చూస్తారు. అంతే కాదు కొంతమందికి ముఖంపై యాక్నే కూడా పేరుకుపోతుంది. హార్మోన్ అసమతుల్యతకు కూడా దారితీస్తుంది. శరీరంలో టాక్సిన్స్ బిల్డప్ అయినప్పుడు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి..
