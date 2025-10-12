Fish And Ice Cream Combination: కొంతమంది భోజనం తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే, కొన్ని ఆహారాలు తిన్న తర్వాత పాల ఉత్పత్తులను తినకూడదని సాధారణంగా సలహా ఇస్తారు. ఈ క్రింది మాంసాహార ఆహారాలు తిన్న తర్వాత కూడా ఐస్ క్రీమ్ తినకండి. తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
మాంసాహారులు ఎక్కువగా మటన్, చికెన్, చేపలను తినడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ అదే సమయంలో చాలా మంది తిన్న తర్వాత స్వీట్లు లేదా చల్లని ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి ఇష్టపడతారు. చేపలు తిన్న తర్వాత పాలు, టీ మొదలైనవి తాగకూడదని అందరికీ తెలుసు. కానీ చేపలు తిన్న తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ తినడం సరైందేనా? చూద్దాం..
చేపలు తిన్న తర్వాత పాలు లేదా పాల ఉత్పత్తులతో పాటు చేపలు తినవద్దు. దీనివల్ల కడుపు సమస్యలు అలాగే చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. కానీ మీరు చేపలు తిన్న తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ తినవచ్చు. ఇది కొంతమందికి జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తుందని గుర్తుంచుకోండి. ముఖ్యంగా మీకు నిర్దిష్ట అలెర్జీ సమస్య ఉంటే, ఐస్ క్రీమ్ తినకండి.. చేపలు తిన్న తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ తినే ముందు గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి..
కొంత సమయం తర్వాత తినండి
చేపలు తిన్న తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి ముందు కొంత సమయం వేచి ఉండాలి. చేపలు తిన్న వెంటనే ఐస్ క్రీం తినడానికి బదులుగా, కనీసం ఒకటి నుండి ఒకటిన్నర గంటలు వేచి ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. తిన్న తర్వాత మీకు ఏదైనా అసౌకర్యం అనిపిస్తే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
అలెర్జీ: మీకు ఏవైనా అలెర్జీలు లేదా సున్నితమైన జీర్ణవ్యవస్థ ఉంటే, రెండింటినీ కలిపి తినడం మానుకోండి లేదా వీలైతే, చేపలు తిన్న తర్వాత పాల ఉత్పత్తుల జోలికి వెళ్లకండి. కాబట్టి ఐస్ క్రీమ్ తినకుండా ఉండటం ఎల్లప్పుడూ మంచిది.
పాలు లేదా పాల ఉత్పత్తులు: చేపలు తిన్న తర్వాత పాలు లేదా పాల ఉత్పత్తులను తీసుకోవడం మానుకోండి. కొంతమంది పెరుగు లేదా పాలలో చేపలను వండుతారు. ఇది మంచిది కాదు. పాలు, పెరుగు లేదా ఇతర పాల ఉత్పత్తులతో చేపలు తినడం జీర్ణక్రియకు మంచిది కాదు.
సిట్రస్ పండ్లు: సిట్రస్ పండ్లతో చేపలు తినడం మానుకోండి. కొంతమంది సిట్రస్ పండ్లను సలాడ్లలో వేసి చేపలతో కలిపి తింటారు. చేపలు, సిట్రస్ పండ్ల కలయిక ఆరోగ్యానికి హానికరం. నిమ్మకాయలు, నారింజ, టమోటాలు, కివీస్ వంటి సిట్రస్ పండ్లు ఆమ్లంగా ఉంటాయి. చేపలు ప్రోటీన్ ముఖ్యమైన మూలం. ఈ రెండు పదార్థాలు కలిసి వచ్చినప్పుడు, అవి కడుపు సమస్యలను కలిగిస్తాయి.
బంగాళాదుంపలు, పాస్తా: బంగాళాదుంపలు, పాస్తా వంటి అధిక పిండి పదార్ధాలతో కూడిన చేపలను తినకుండా ఉండాలి. ఇది అధిక కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకోవడంకు దారితీస్తుంది. అలాగే, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను నెమ్మదిస్తుంది.
