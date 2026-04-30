  • Fish Side Effects: చేపలు తింటే వీళ్లకు అదే చివరిరోజు! ఈ రోగాలతో బాధపడే వాళ్లు చేపలు ముట్టుకోవద్దు!

Fish Eating Disadvantages: చేపలు శరీరానికి చాలా మంచివని వైద్యులు చెబుతుంటారు. చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్లు, నాణ్యమైన ప్రొటీన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ పోషకాలు గుండె, మెదడు, చర్మం వంటి అవయవాలకు అనేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తున్నాయి. అయితే, కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా వైద్య పరిస్థితులు ఉన్నవారికి ఆహారం ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితులలో చేపలను తినడం పూర్తిగా మానుకోవాలని లేదా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 30, 2026, 10:43 AM IST

చేపలలో సహజంగా పాదరసం ఉండవచ్చు. సముద్రపు నీటిలోని కలుషితాలు చిన్న చేపలకు చేరి.. ఆ విధంగా పెద్ద చేపల్లో పేరుకుపోతాయి. షార్క్, స్వర్డ్ ఫిష్, కింగ్ మాకెరెల్ వంటి పెద్ద చేపలలో పాదరసం అధిక స్థాయిలో ఉంటుంది. ఈ పాదరసం శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే, అది కొంతమందికి తీవ్రమైన హాని కలిగించవచ్చు.

గర్భిణీ స్త్రీలు ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
గర్భధారణ సమయంలో చేపలు తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యం. పాదరసం అధికంగా ఉండే చేపలను తినడం వల్ల, గర్భస్థ శిశువు మెదడు అభివృద్ధి, నాడీ వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతుంది. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం.. అధిక స్థాయిలో ఉండే పాదరసం శిశువు గ్రహణశక్తి, చలన నైపుణ్యాలు, ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తుంది. పాలిచ్చే తల్లులు కూడా పాదరసం తక్కువగా ఉండే చేపలను ఎంచుకోవాలి. సాల్మన్, రొయ్యలు, ట్యూనా స్థిరమైన సాపేక్షంగా సురక్షితమైనప్పటికీ, వాటిని అధికంగా తినకుండా ఉండటమే మంచిది.

పిల్లలకు చేపల హెచ్చరికలు అవసరం
11 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు చేపలు తినిపించేటప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. వారి ఏడుగుతున్న నాడీ వ్యవస్థ పాదరసానికి సున్నితంగా ఉంటుంది. ఇది వారి ఆలోచనా నైపుణ్యాలు, నేర్చుకునే సామర్థ్యాలు ప్రభావం చూపుతుంది. అందువల్ల, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు చేపలు తినిపించే ముందు సంప్రదించడం మంచిది.

అలర్జీలు ఉన్నవారు చేపలను ఎందుకు తినకూడదు?
సముద్రపు ఆహారాలు ఉన్నవారికి చేపలు చాలా ప్రమాదకరం. కొంతమంది చేపలు తిన్న వెంటనే చర్మంపై దద్దుర్లు, దురద, వాపు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో అనాఫిలాక్సిస్ అనే ప్రాణాంతక పరిస్థితి సంభవించవచ్చు. అటువంటి వాటిలో ఉన్నవారు చేపలను పూర్తిగా మానుకోవాలి. అవిసె గింజలు, చియా గింజలు, వాల్‌నట్‌ల వంటి మొక్కల ఆధారిత వనరుల నుండి ఒమేగా-3లను పొందాలి.

అలాగే ఎయిడ్స్ ఉన్నవారు, క్యాన్సర్‌కు కీమో థెరపీ చేయించుకుంటున్నవారు, అవయవ మార్పిడి చేయించుకున్నవారు వంటి బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఉన్నవారు పచ్చిగా లేదా సరిగ్గా ఉడకని చేపలను తినకూడదు. వీటిలో కనిపించే లేదా పరాన్నజీవులు తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్లకు కారణం కావచ్చు. చేపలలో అధిక స్థాయిలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లకు రక్తాన్ని పల్చబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల, రక్తాన్ని పల్చబరిచే మందులతో పాటు చేపలను తినడం వల్ల రక్తస్రావం అయ్యే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అటువంటి మందులు తీసుకుంటున్న వారు వైద్య సలహాతో మాత్రమే చేపలను తినాలి.

గౌట్ లేదా రక్తంలో అధిక యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు ఉన్నవారు, కొన్ని రకాల చేపలను తినడం వల్ల వారి శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పరిమాణం పెరుగుతుంది. ఇది కీళ్ల నొప్పులు, వాపును మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. ప్లాస్టిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా ప్యూరిన్ అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల వినియోగాన్ని పరిమితం చేసుకోవాలి. చేపలను పూర్తిగా మానుకోవలసిన వారు, ఒమేగా-3 నుండి తమ ఆహారంలో అవిసె గింజలు, చియా గింజలు, వాల్‌నట్‌లు, ఆకుకూరలను చేర్చుకోవచ్చు. చేపలు తినాలనుకునేవారు, సాల్మన్, రొయ్యలు, సార్డినెస్ వంటి పాదరసం తక్కువగా ఉండే రకాలు, బాగా ఉడికించి, వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు తినవచ్చు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

