Flax Seeds: అవిసె గింజల్లో ఆరోగ్యం.. గుండె పోటు దూరం, మలబద్దకం మాయం..

Flax Seeds Benefits: అవిసె గింజలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇది హార్మోన్ అసమతుల్యతను కూడా తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు మంట, నొప్పుల సమస్యను నివారిస్తుంది. అవిసె గింజలు పొడి లేదా నూనె రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది సమతుల ఆహారం అవుతుంది. ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు బోలెడు ఉంటాయి.
అవిసె గింజల్లో ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ (ALA)ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఆరోగ్యానికి మంచిది. అవిసె గింజలు దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా మంచి రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు. ఇది ఆరోగ్యకరమైన గట్ హెల్త్కు కూడా తోడ్పడుతుంది.
అవిసె గింజలు బరువు నిర్వహణలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి ఎక్కువ సమయం పాటు కల్పిస్తుంది. తద్వారా అధికంగా తినాలనే కోరిక లేకుండా పోతుంది. దీంతో బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. ఈ అవిసె గింజలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా అదుపులో ఉంచుతాయి. డయాబెటిస్ వారికి మంచిది.
అవిసె గింజలు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మానికి.. జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తాయి. అవిసె గింజలు సమస్యలు తగ్గించి జుట్టును కూడా బలంగా.. పొడుగ్గా మెరిసేలా చేస్తుంది.
రెగ్యులర్ గా అవిసె గింజలు తీసుకుంటే ఆర్థరైటీస్ సమస్యలు కూడా మన దరిచేరకుండా ఉంటాయి. ఇది హార్మోన్ అసమతుల్యతను కూడా నివారిస్తాయి. రెగ్యులర్గా అవిసె గింజలు తీసుకోవడం వల్ల బీపీ సమస్య కూడా తగ్గిపోతుంది. స్ట్రోక్, హార్ట్ ఎటాక్ సమస్యలకు దూరంగా ఉంటారు. ఇందులో ఉండే లిగనెన్స్ గుణాలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఇది బ్రెస్ట్, ప్రోస్ట్రేట్, కొలన్ క్యాన్సర్కు కూడా వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
