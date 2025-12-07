English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Flax Seeds: అవిసె గింజల్లో ఆరోగ్యం.. గుండె పోటు దూరం, మలబద్దకం మాయం..

Flax Seeds: అవిసె గింజల్లో ఆరోగ్యం.. గుండె పోటు దూరం, మలబద్దకం మాయం..

Flax Seeds Benefits: అవిసె గింజల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. వీటిని లిగన్‌ సీడ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో ఖనిజాల పుష్కలంగా ఉంటాయి. అవిసె గింజలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో ఫైబర్, ప్రోటీన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. అవిసె గింజలు రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.  గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:17 PM IST

Trending Photos

EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
8
EPFO News
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
MOTOROLA G35 5G: రూ.10,000లకే అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్స్ కలిగిన Moto G35 స్మార్ట్‌ఫోన్..5000mAh అదిరిపోయే బ్యాటరీతో!
5
Motorola G35 5G
MOTOROLA G35 5G: రూ.10,000లకే అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్స్ కలిగిన Moto G35 స్మార్ట్‌ఫోన్..5000mAh అదిరిపోయే బ్యాటరీతో!
Smiriti Mandhana: పలాష్ ముచ్చల్‌తో నా పెళ్లి క్యాన్షిల్.. సంచలన ప్రకటన చేసిన స్మృతి మంధాన..
7
Smiriti Mandhana
Smiriti Mandhana: పలాష్ ముచ్చల్‌తో నా పెళ్లి క్యాన్షిల్.. సంచలన ప్రకటన చేసిన స్మృతి మంధాన..
EPFO: కొత్త యేడాది ముందే ఉద్యోగులు,పెన్షనర్లకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. EPFO పరిమితి పెంపు..!
5
EPFO
EPFO: కొత్త యేడాది ముందే ఉద్యోగులు,పెన్షనర్లకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. EPFO పరిమితి పెంపు..!
Flax Seeds: అవిసె గింజల్లో ఆరోగ్యం.. గుండె పోటు దూరం, మలబద్దకం మాయం..

 Flax Seeds Benefits: అవిసె గింజలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇది హార్మోన్ అసమతుల్యతను కూడా తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు మంట, నొప్పుల సమస్యను నివారిస్తుంది. అవిసె గింజలు పొడి లేదా నూనె రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది సమతుల ఆహారం అవుతుంది. ఫ్లాక్స్‌ సీడ్స్‌ సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు బోలెడు ఉంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

అవిసె గింజల్లో ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ (ALA)ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నొప్పి సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఆరోగ్యానికి మంచిది. అవిసె గింజలు దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా మంచి రెమెడీ అని చెప్పొచ్చు. ఇది ఆరోగ్యకరమైన గట్‌ హెల్త్‌కు కూడా తోడ్పడుతుంది. 

అవిసె గింజలు బరువు నిర్వహణలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ గింజలు తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి ఎక్కువ సమయం పాటు కల్పిస్తుంది. తద్వారా అధికంగా తినాలనే కోరిక లేకుండా పోతుంది. దీంతో బరువు పెరగకుండా ఉంటారు. ఈ అవిసె గింజలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా అదుపులో ఉంచుతాయి. డయాబెటిస్ వారికి మంచిది.

అవిసె గింజలు రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మానికి.. జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తాయి. అవిసె గింజలు సమస్యలు తగ్గించి జుట్టును కూడా బలంగా.. పొడుగ్గా మెరిసేలా చేస్తుంది. 

 రెగ్యులర్ గా అవిసె గింజలు తీసుకుంటే ఆర్థరైటీస్‌ సమస్యలు కూడా మన దరిచేరకుండా ఉంటాయి. ఇది హార్మోన్ అసమతుల్యతను కూడా నివారిస్తాయి. రెగ్యులర్గా అవిసె గింజలు తీసుకోవడం వల్ల బీపీ సమస్య కూడా తగ్గిపోతుంది. స్ట్రోక్, హార్ట్ ఎటాక్ సమస్యలకు దూరంగా ఉంటారు. ఇందులో ఉండే లిగనెన్స్ గుణాలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఇది బ్రెస్ట్, ప్రోస్ట్రేట్, కొలన్‌ క్యాన్సర్‌కు కూడా వ్యతిరేకంగా పోరాడుతాయి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more: గోవా నైట్‌క్లబ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 23 మంది దుర్మరణం, కారణమేంటంటే..?

Read more: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. ఆ 2 బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్‌కు బ్రేక్‌..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Flax Seeds BenefitsFlax Seeds For Weight Lossflax seeds for digestionFlax seeds nutritionHeart Health Foods

Trending News