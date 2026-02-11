English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Food Adulteration: ఆహార కల్తీ అలర్ట్.. మీ ప్లేట్‌లోనే నిశ్శబ్ద మహమ్మారి, పాల నుంచి చేపల వరకు నిపుణుల సంచలన అధ్యయనం!

Food Adulteration: ఆహార కల్తీ అలర్ట్.. మీ ప్లేట్‌లోనే నిశ్శబ్ద మహమ్మారి, పాల నుంచి చేపల వరకు నిపుణుల సంచలన అధ్యయనం!

A National Public Health Alert For Food Adulteration By Experts: ప్రజా ఆరోగ్యం పై నిపుణులు కీలక హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు.  మన దేశంలో మనం రోజువారీ తీసుకునే ఆహారం కల్తీకి గురవుతున్నట్లు నిపుణుల అధ్యయనం కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రధానంగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, కల్తీ ఫుడ్ వల్ల పోషకాహారాల్లో కూడా పోషకాలు కోల్పోతామని.. ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారి భారత్‌తోపాటు ప్రపంచాన్ని ఎలా భయబ్రాంతులకు గురి చేస్తుంది? హెచ్చరిస్తున్నారు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 11, 2026, 07:23 PM IST

Trending Photos

Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?
6
Labour Code protest
Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?
Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు మహా అద్భుత యోగం.. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..
6
Maha Shivaratri 2026
Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు మహా అద్భుత యోగం.. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
4
AP Fee Reimbursement Update
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
Maha Shivaratri: ఏపీ మహిళలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. మహా శివరాత్రి వేళ చంద్రబాబు సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం..
6
APSRTC
Maha Shivaratri: ఏపీ మహిళలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. మహా శివరాత్రి వేళ చంద్రబాబు సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం..
Food Adulteration: ఆహార కల్తీ అలర్ట్.. మీ ప్లేట్‌లోనే నిశ్శబ్ద మహమ్మారి, పాల నుంచి చేపల వరకు నిపుణుల సంచలన అధ్యయనం!

A National Public Health Alert For Food Adulteration By Experts: మనం నిత్యం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు కల్తీ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మన ఆరోగ్యం పై కూడా ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రధానంగా ఈ ఆహారాల్లో పోషకాలు పతనం అయిపోతున్నాయి. రోజువారీ తీసుకునే పాలు, పెరుగు, పన్నీర్‌, సుగంధ ద్రవ్యాలు, గుడ్లు, మాంసం, చేపలు, కూరగాయలతోపాటు ప్యాక్‌ చేసిన ఆహారాల్లో కూడా ఈ కల్తీ జరుగుతోంది అని ఆరోగ్య నిపుణులు డాక్టర్ నావల్ కుమార్ వర్మ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఈయన గ్లోబల్ వెల్నెస్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆయుష్ నిపుణులు కూడా. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రతిరోజు కొన్ని మిలియన్ల మంది తీసుకుంటున్న ఫుడ్ కల్తీ జరుగుతోంది. ఇందులో పోషకాలు కూడా లేవని తెలుపుతున్నారు. అంతేకాదు ఇందులో కెమికల్ యాంటీబయోటిక్స్, హార్మోన్స్, సూక్ష్మ జీవులు, పారిశ్రామిక సంకలనాలు కూడా గుర్తించారు. వీటితోపాటు అల్ట్రా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్ కొవ్వులు కలిగిన ఆహారాలు, మన డైట్‌ను డామినేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ బలమైన శాస్త్రీయ సాక్ష్యాలు మన శరీరానికి ఎంతో ప్రమాదకరం. అంతేకాదు ఇది రాను రాను ఒబేసిటీ, డయాబెటిస్, గుండె సమస్యలు, వ్యంధ్యత్వం, క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలకు కూడా దారితీస్తాయి. 

WHO, ICMR, ప్రపంచ ప్రజా ఆరోగ్య సంస్థలు కూడా ఈ కల్తీ ఆహారం గుర్తించాయి. ఆహార భద్ర భద్రత వైఫల్యాలు నిశ్శబ్దంగా ప్రజల ఆరోగ్యంపై అత్యవసర పరిస్థితికి కూడా మారుతున్నాయని  హెచ్చరిస్తున్నాయి. 

 విస్తరిస్తోన్న ఆహార భద్రత సంక్షోభం..
 మన దేశంలో కాలుష్యం ఉల్లంఘనలు కూడా సాధారణమే. స్వతంత్ర పరిశోధన ఆహార సమగ్రత విస్తృతంగా వెల్లడిస్తూనే ఉన్నాయి. ఈనేపథ్యంలో ప్రధానంగా పాలు, పెరుగు, పన్నీర్‌, నెయ్యి మసాలాలు ,కూరగాయలు, పండ్లు, గుడ్లు, పౌల్ట్రీ, మాంసం చేపలు, సముద్రపు ఆహారాలు ప్యాకేజ్ చేసిన ప్రాసెస్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ లో కల్తీ పెరుగుతూ వస్తోంది. ఆధునిక ఆహార పోకడల వల్ల ఎక్కువ వినియోగిస్తున్నాం. ఇది పశుగ్రాసం నుంచి ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు కోల్డ్ స్టోరేజ్ రిటైల్ హ్యాండ్లింగ్స్ వరకు లోతైన నిర్మాణాత్మకమైన బలహీనతలను ప్రతిబింబిస్తుంది.

 నాన్ వెజ్ ఫుడ్ కల్తీపై శాస్త్రీయ ఆధారాలు..
 ప్రధానంగా గుడ్లలో యాంటీబయాటిక్ అవశేషాలు కలిగి ఉంటున్నాయి. ఇవి హార్మోన్ల పెరుగుదలకు ప్రేరేపించి సాల్మొనెల్ల ఈ కొలితోపాటు కల్తీ చేసిన కోళ్ల మేత నుండి ఉద్భవించే రసాయన అవశేషాలు, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యకు దోహదం చేస్తాయి. పెరుగుతున్న యాంటీ మైక్రోబయల్ నిరోధకత వల్ల గట్ ఆరోగ్యంతో పాటు రోగ నిరోధకత అసమతూల్యత కూడా దారితీస్తుంది. ఇది రాను రాను నొప్పులు, వాపులు సమస్యకు ఆజ్యం పోస్తుంది. 

 పౌల్ట్రీ మాంసం..
 పరిశోధనల ప్రకారం వీటికి అవసరమైన వాటికంటే ఎక్కువగా యాంటీబయాటిక్స్ ఉపయోగించటం వల్ల ఇది ప్రజల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. బరువు పెరగడం, హార్మోన్ల పెరుగుదల, అపరిశుభ్రత వల్ల బ్యాక్టీరియా అవశేషాలు, ప్రధానంగా సెల్ఫ్ లైఫ్ పొడిగించడానికి రసాయనాలు కూడా జోడించడం ప్రమాదకరం. 

 ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ జంతువుల ఆహారపు గొలుసులో ముడిపడి ఉన్న యాంటీ మైక్రోబయల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్రజా ఆరోగ్యానికి ప్రధాన ముప్పుల్లో ఒకటిగా ఇది వర్గీకరించింది. అంతేకాదు ఇన్ఫెక్షన్ నియంత్రించడం, చికిత్స, క్యాన్సర్, అత్యవసర చికిత్సలపై కూడా ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది. 

 చేపలు.. సముద్రపు ఆహారాలు..
చేపలు సముద్రపు ఆహారాలు ఆరోగ్యకరమే కానీ.. ఇవి కూడా ప్రమాదకరంగా కల్తీకి గురవుతున్నాయి.. కృతిమ సంరక్షణ కోసం ఫార్మలిన్, అమోనియా వాడుతున్నారు. పాదరసం, కాడ్మీయం వంటి భారీ లోహాల ఉనికి కనిపించడంతోపాటు పారిశ్రామికంగా కలుషితమైన నీటి వల్ల నాడీ సంబంధిత సమస్యలు, హార్మోన్ల అంతరాయం ,టాక్సిన్స్, క్యాన్సర్‌కు కూడా రాను రాను దారితీస్తుంది. 

 ప్యాక్, ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాహారాలు..
 వీటితోపాటు ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాహారాలు అంటే ప్రధానంగా సాస్సేజ్, నగ్గేట్, ఫ్రోజెన్ ఫుడ్ అంటే తినడానికి రెడీగా ఉన్న వాటికి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇందులో శుద్ధి చేసిన నూనెలు. ట్రాన్స్‌ఫ్యాట్‌, సోడియం అధికంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ రుచిపెంచడానికి ప్రిజర్వేటివ్ ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే దీర్ఘకాలికంగా ఇది జీవ క్రియపై ప్రభావం పడుతుంది. పెద్ద పేగు, గ్యాస్టిక్ క్యాన్సర్ తో పాటు గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ప్రధానంగా ఈ ఆహార కల్తీ అనేది మానవ శరీరంపై జీవ సంబంధమైన దాడిగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ కల్తీ కేవలం నియంత్రణలోపం కాకుండా దీర్ఘకాలిక చిన్న మోతాదుతో కూడిన విష ప్రయోగంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి, ఎండోక్రయింట్స్, నిరంతర వాపు ,రోగ నిరోధక శక్తిని అణిచివేయడం దీంతో పాటు డీఎన్‌ఏకు కూడా నష్టం వాటిల్లుతుంది.. అంతే కాదు వీటి వల్ల క్యాన్సర్ ప్రారంభంతో పాటు ఆటో ఇమ్యూన్‌ పరిస్థితి లోపల చూపుతాయి.

 ఇక అల్ట్రా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు శాఖాహారమైన.. మాంసాహారమైన సాధారణ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లు. పారిశ్రామికంగా మార్చిన కొవ్వులు. కృత్రిమ సంకలనాలు, స్టెరిలైజర్లు, తక్కువ ఫైబర్, సూక్ష్మ పోషకాలు, అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఆహారాల్లో ఉన్నాయని శాస్త్రీయ పరిశోధన చూపింది. ఇది గట్ మైక్రో బయోటాను మారుస్తుంది. ఇన్సులిన్ నిరోధిస్తుంది. అసాధారణంగా కొవ్వు నిల్వలను ప్రోత్సహిస్తుంది. దీని వల్ల జీవ సంబంధమైన వృద్ధాప్యాన్ని వేగవంతం కూడా చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. 

 ఇక అంతర్జాతీయంగా ఇలా పెద్ద ఎత్తున జరిపిన అధ్యయనాలు ఆల్ట్రా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు అధిక వినియోగం వల్ల మన శరీరంలో క్యాలరీలు ఉంచుతుంది. ఇది ఆకస్మిక మరణాలు, క్యాన్సర్ ప్రమాదాలను పెంచుతుందని నిరూపిస్తున్నాయి. 

NCDs, క్యాన్సర్ విఫలమవుతున్న ఆహార వ్యవస్థ…
WHO అంతర్జాతీయ క్యాన్సర్ పరిశోధన సంస్థల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మధుమేహం, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఒబేసిటీ అనేది ఒక మహమ్మారిగా పెరిగిపోతుంది. అల్ట్రా ప్రాసెస్ చేసిన కలుషితమైన ఆహారాలు భారత్ ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంది. ప్రధానంగా చిన్న వయసులోనే డయాబెటిస్, ఒబేసిటీ, హార్మోన్ సమస్యలు, క్యాన్సర్, మద్యపానం తీసుకొని వారిలో కూడా ఫ్యాటీ లివర్, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా సంభవిస్తున్నాయి. ఈ సంక్షోభం జన్యుపరమైంది కాదు.. కానీ పర్యావరణ పరంగా, ఆహార పరంగా చాలా వరకు నివారించ తగినది. 

 ఇతర దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయి?
 అయితే బలమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగి ఉన్న దేశాలు కేవలం వాణిజ్య ఉత్పత్తి మాత్రమే కాకుండా.. ప్రధానంగా ప్రజా ఆరోగ్యంలో జోక్యం చేసుకుంటున్నాయి. అంతేకాదు వీటిని అమలు చేస్తున్నాయి. కఠినమైన యాంటీబయటిక్ అవశేషాలపై ఎప్పటికప్పుడు నిఘా పెంచాయి. తప్పనిసరిగా వ్యవసాయ క్షేత్రం నుండి మనం గిన్నెలోకి వచ్చే ఫుడ్‌ వరకు దీన్ని గుర్తించవచ్చు. రియల్ టైం ఆహార హెచ్చరిక, ఎప్పటికప్పుడు రీకాల్ చేస్తే వ్యవస్థలు, ప్యాక్ ముందు హెచ్చరికలు, లేబుళ్లపై క్లియర్‌గా హెచ్చరించడం, అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఆహారాల మార్కెటింగ్ లపై పరిమితులు కూడా ఉన్నాయి. 

 నిపుణుల అభిప్రాయం..
 ఇక డాక్టర్ నావల్ కుమార్ వర్మ ఎండీ (Hom), పీహెచ్డీ సైన్స్ గ్లోబల్ వెల్నెస్ ఆయుష్ ఆహార భద్రతా నిపుణు ప్రకారం.. ఆధునిక ఆహారం, పోషకాహారం నుంచి రసాయన ఒత్తిడి మారింది. శాఖాహారం లేదా మాంసాహారం అయినా నేడు మనం తినే ఫుడ్ లో ఎక్కువగా విష పదార్థాలు, జీవక్రియ అంతరాయలను కలిగి ఉంటున్నాయి. 

 శాస్త్రీయ కీలక సూచనలు..
 ఇక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఆహార సమగ్రత పరిమాణం కంటే ముందు రావాలి. స్వచ్ఛత లేని క్యాలరీలు వ్యాధిని వేగవంతం చేస్తాయి. విష ప్రయోగం, జీవక్రియ దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ఫలితాలను ఏకీకృతం చేయాలి. యాంటీబయాటిక్ ,హార్మోన్ రహిత ఆహార గొలుసులు, ఆహారాలు ఉత్పాదకత ప్రమాణాలను మాత్రమే కాకుండా మానవ ఆరోగ్య ప్రమాణాలను కూడా పెంచాలి .

 అంతేకాదు అల్ట్రా ప్రాసెసింగ్ తగ్గించాలి. పారిశ్రామిక ఆహార సూత్రీకరణలు పోషకాహారం కాకుండా ఎండోక్రైన్‌ జీవక్రియ అంతరాయం కలిగించేలా పనిచేస్తాయి. ఆయుష్ ఆధునిక పోషకాహార శాస్త్రంతో అనుసంధించాలి. సాంప్రదాయ ఆహార వ్యవస్థలను నొక్కి చెప్పాలి. జీర్ణబలం, కాలానుగున స్థానిక ఆహారం, వ్యక్తిగత జీవక్రియ ఈ సూత్రాలు ఆధునిక సూక్ష్మ జీవి వ్యవస్థలు జీవశాస్త్ర పరిశోధనలతో దగ్గరగా ఉంటాయి.  క్యాన్సర్ నివారణ ఆహారంతో ఇది ప్రారంభం అవుతుంది. ఆసుపత్రులు వ్యాధికి చికిత్స అందిస్తాయి. ఆహార విధానం దానిని నివారిస్తుందని చెబుతున్నారు..

 మనం ఏం చేయాలి? 
 ఇక ఇలాంటి ముప్పు వాటిల్లుతున్న నేపథ్యంలో కేవలం తాజా ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. తక్కువగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలను ఎంచుకోండి. ప్యాక్‌, ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలను పరిమితం చేయండి. శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్, ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలను తగ్గించండి. అంతేకాదు యాంటీబయటిక్ రహిత జంతు ఉత్పత్తులకు ఎంచుకోండి. పారదర్శకత పరీక్ష కఠినమైన అమలును డిమాండ్ చేయండి.

 చివరిగా కల్తీ మాంసాహారం లేదా శాకాహారం అల్ట్రా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలను కలిపి మానవ ఆరోగ్యం పై నిశ్శబ్ద జీవ విష ప్రయోగాన్ని సూచిస్తున్నాయి. అసురక్షిత ఆహారం వాపునకు ఇంధనం గా పని చేస్తుంది . వాపు NCDs, కేన్సర్‌కు ఇంధనంగా పనిచేస్తాయి. ఆహార నియంత్రణ ప్రజా అవగాహనలో ఉంది. ప్రజా ఆరోగ్యం పై భవిష్యత్తు ఆసుపత్రులు మందులు ద్వారా మాత్రమే కాకుండా మనం ఏం తింటున్నాం? ఎలాంటి ఉత్పత్తులు ఉపయోగిస్తున్నాం? మనం ఎంత నిజాయితీగా దానిని నియంత్రిస్తున్నాం? అనేది కూడా రూపొందించాలి.

ALso Read:​ డిప్రెషన్‌లో ఉన్నవాళ్లు చేయాల్సిన 4 డైలీ హ్యాబిట్స్! మళ్లీ ట్రాక్‌లోకి తీసుకువచ్చే సింపుల్‌ టిప్స్‌..!

ALso Read:​ అజీర్తి.. డయేరియా.. మలబద్ధకం.. అన్నిటికీ ఒకటే పండు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Food adulteration in IndiaFood safety alert IndiaPublic health warning food contaminationMilk adulteration newsAntibiotic residues in chicken and eggs

Trending News