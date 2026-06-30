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గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరానికి ఇంట్లోనే ఈజీ సొల్యూషన్.. ఈ 5 చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు!

మీరు కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం, ఈ సమస్య ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే కడుపు ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల కడుపులో గ్యాస్ పట్టేయడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వైద్యులు కొన్ని మందులను సిఫార్సు చేసినప్పటికీ, ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు, ఇంట్లోని చిట్కాలను పాటించడం వల్ల గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతులను మనం చిన్నప్పటి నుండి పాటించాల్సిందే.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 30, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:34 PM IST
గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరానికి ఇంట్లోనే ఈజీ సొల్యూషన్.. ఈ 5 చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు!
Image Credit: Acidity Relief Telugu: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరానికి ఇంట్లోనే ఈజీ సొల్యూషన్.. ఈ 5 చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు!
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