/గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరానికి ఇంట్లోనే ఈజీ సొల్యూషన్.. ఈ 5 చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు!

Acidity Relief Telugu: ఎక్కువ సేపు కూర్చొని పని చేయడం లేదా సరైన జీవనశైలిని పాటించకపోవడం వల్ల కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి సమస్యలు వస్తాయి. కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించడం, నిండుగా ఉన్నట్లు ఉండటం వల్ల రోజంతా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అయితే, కడుపులో గ్యాస్ మరియు అజీర్తిని తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని చిన్నపాటి ఇంటి చిట్కాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని అనుసరించడం వల్ల మీ కడుపు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇంట్లో దొరికే ఐదు రకాల పదార్థాలు మీ కడుపు సమస్యలను ఎలా తగ్గిస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మన వంటగదిలో ఉండే సోంపులో కూడా ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే గుణాలు ఉంటాయి. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని తగ్గించడంలో సోంపు బాగా పనిచేస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఒక చెంచా సోంపు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. లేదా ఉదయం సోంపు టీని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఉండే సహజమైన నూనెలు కడుపులోని యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
బేకింగ్ సోడా సహజంగానే యాసిడ్ను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అర చెంచా బేకింగ్ సోడాను ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కడుపులోని యాసిడ్ స్థాయిలు సమతుల్యమవుతాయి. ఇది గుండె మంట, అజీర్తి, గ్యాస్ సమస్యలకు తక్షణ ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, దీనిని ప్రతిరోజూ కాకుండా, అవసరమైనప్పుడు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే తీసుకోవడం మంచిది.
అల్లంలో ఉండే రసాయన గుణాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అంతేకాకుండా, అల్లంలో సహజమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండటం వల్ల ఇది కడుపు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఉదయం పూట గోరువెచ్చని అల్లం టీ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి, కడుపులో యాసిడిటీ, అజీర్తి సమస్యలు తగ్గుతాయి. అల్లం వేసిన నీటిని 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించి, గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలి. దీనివల్ల క్రమంగా గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది.
చల్లని పాలు కడుపులో యాసిడిటీని తగ్గించి, మంట సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. పాలను పంచదార కలపకుండా చల్లగా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. పాలలో ఉండే కాల్షియం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
వాము కూడా గ్యాస్ సమస్యను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. కొద్దిగా వామును ఉప్పుతో కలిపి, వేడి నీళ్లలో వేసి బాగా మరిగించి తీసుకోవాలి. ఇది గ్యాస్, యాసిడిటీకి మంచి మందుగా పనిచేస్తుంది.
అతిగా తినడం, మసాలా ఫుడ్స్, నూనె పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం, ఒత్తిడికి గురికావడం వంటివి కూడా కడుపులో గ్యాస్ పేరుకుపోవడానికి కారణమవుతాయి. ఇవి క్రమంగా జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి, పైన పేర్కొన్న చిన్నపాటి ఇంటి చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా కడుపు సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులకు గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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