English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • Ginger Buttermilk Benefits: మజ్జిగలో ఇది కలిపి తాగితే చాలు..పొట్ట చుట్టూ ఎంత మొండి కొవ్వైనా వెన్నలా కరిగిపోవాల్సిందే!

Ginger Buttermilk Benefits: మజ్జిగలో ఇది కలిపి తాగితే చాలు..పొట్ట చుట్టూ ఎంత మొండి కొవ్వైనా వెన్నలా కరిగిపోవాల్సిందే!

Buttermilk With Ginger Benefits For Weight Loss: వేసవి కాలంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచే పానీయాల్లో మజ్జిగకు సాటి లేదు. అయితే, కేవలం చల్లదనం కోసమే కాకుండా, బరువు తగ్గడానికి కూడా మజ్జిగను ఒక ఆయుధంగా వాడుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 19, 2026, 03:20 PM IST

Trending Photos

EPFO Update 2026: ఉద్యోగులకు శుభవార్త… 2026లో EPFO వడ్డీ రేటుపై కీలక నిర్ణయం!
5
EPFO interest rate 2026
EPFO Update 2026: ఉద్యోగులకు శుభవార్త… 2026లో EPFO వడ్డీ రేటుపై కీలక నిర్ణయం!
Pakistan Flag: పాకిస్తాన్ జెండా రూపకర్త ఎవరో తెలుసా..? ఆకుపచ్చ రంగు వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇదే..!
5
Pakistan
Pakistan Flag: పాకిస్తాన్ జెండా రూపకర్త ఎవరో తెలుసా..? ఆకుపచ్చ రంగు వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇదే..!
Gold Earrings: 30,000 లోపల రోజు వేసుకునే కమ్మలు.. అతి తక్కువ గ్రాములలో..!
5
gold earrings under 30000
Gold Earrings: 30,000 లోపల రోజు వేసుకునే కమ్మలు.. అతి తక్కువ గ్రాములలో..!
Quinoa vs Brown Rice: ఆరోగ్యానికి క్వినోవా మంచిదా..బ్రౌన్ రైస్ మంచిదా!
5
Quinoa vs Brown Rice
Quinoa vs Brown Rice: ఆరోగ్యానికి క్వినోవా మంచిదా..బ్రౌన్ రైస్ మంచిదా!
Ginger Buttermilk Benefits: మజ్జిగలో ఇది కలిపి తాగితే చాలు..పొట్ట చుట్టూ ఎంత మొండి కొవ్వైనా వెన్నలా కరిగిపోవాల్సిందే!

Buttermilk With Ginger Benefits For Weight Loss: వేసవి కాలంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచే పానీయాల్లో మజ్జిగకు సాటి లేదు. అయితే, కేవలం చల్లదనం కోసమే కాకుండా, బరువు తగ్గడానికి కూడా మజ్జిగను ఒక ఆయుధంగా వాడుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఒక గ్లాసు మజ్జిగలో ఒక చెంచా అల్లం రసం కలిపి తీసుకుంటే శరీరంలో ఏళ్ల తరబడి పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరిగిపోతుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మజ్జిగలో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్, అల్లంలోని ఔషధ గుణాలు కలిస్తే శరీరంలో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. అల్లం శరీరంలో జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. దీనివల్ల క్యాలరీలు త్వరగా ఖర్చవుతాయి. ప్రతిరోజూ మజ్జిగలో అల్లం రసం కలిపి తాగడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వు కణాల విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ వేగవంతమై, బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది.

అజీర్తి, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలకు ఇది సరైన పరిష్కారం. ఆకలి లేని వారికి మజ్జిగలో అల్లం రసం కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి ఇస్తే ఆకలి పెరుగుతుంది. అలాగే అల్లంలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, మజ్జిగలోని లాక్టోస్ శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయి. శరీరంలో లోపల ఉండే ఇన్ఫ్లమేషన్ (మంట) తగ్గించడంలో అల్లం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా మజ్జిగ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రక్త ఉత్పత్తి పెరిగి, రక్తహీనత సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఇది కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరిచి, శరీరాన్ని నిర్విషీకరణ చేస్తుంది.

ఎలా తయారు చేసుకోవాలి?
ఒక గ్లాసు చిక్కని మజ్జిగ తీసుకోండి. అందులో ఒక టీస్పూన్ తాజా అల్లం రసం, కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు, రుచి కోసం కొత్తిమీర లేదా పుదీనా ఆకులు కలపండి. దీనిని మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత లేదా ఎండలో బయటకు వెళ్లి వచ్చినప్పుడు తీసుకోవడం వల్ల తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది.

(గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రాథమిక అవగాహన, ఆయుర్వేద చిట్కాల ఆధారంగా పేర్కొన్నాము. తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా ఏదైనా చికిత్స పొందుతున్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే దీనిని అనుసరించాలి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: MLC Anantha Babu Case: డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో కీలక మలుపు..వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబు భార్యపై 'ఏ-2'గా అభియోగాలు!

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..మార్చి నెలలో ఏకంగా 11 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు! ఎప్పుడెప్పుడంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Health Benefits Of Buttermilkginger buttermilk benefitsButter milk with Gingerginger buttermilk with health benefitsButtermilk benefits

Trending News