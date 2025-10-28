Ginger: అల్లంతో ఇలా 5 అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ginger Health Benefits: అల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులో జింజోరైల్‌ ఉంటుంది. అల్లం మనం వంటలలో వినియోగిస్తూ ఉంటాం. దీంతో టీ తయారు చేసుకొని తీసుకుంటారు. ఇది రొంప, జలుబు సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. జలుబును కూడా నివారిస్తుంది. అయితే మన రెగ్యులర్ డైట్ లో అల్లం చేర్చుకోవడం వల్ల 5 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 28, 2025, 04:36 PM IST

Ginger Health Benefits: అల్లం డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతుంది. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అంతేకాదు అల్లం బ్లడ్ ప్రెషర్ ని కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను కూడా మెరుగు చేస్తుంది. రెగ్యులర్‌గా అల్లం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధికి కూడా మంచిది. ఇది రక్తంలో చక్కర స్థాయిని అదుపులో ఉంచుతుంది.

 అల్లం కార్డియో ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. ఇది రక్తనాళాలను మెరుగు చేస్తుంది. కరోనరీ ఆర్టెరీ డిసీజ్‌ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. గుండె సమస్యలు నివారిస్తుంది. స్ట్రోక్ సమస్య కూడా రాకుండా ఉంటుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ ఇన్సూరెన్స్ స్థాయిలను కూడా నివారిస్తుంది. మంట సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది. అల్లం రెగ్యులర్ గా చేర్చుకోవడం వల్ల మంచిది.

 బ్లడ్ ప్రెషర్ అదుపులో ఉంచుతుంది. అల్లంలో సిస్టోలిక్, డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్‌ను అదుపులో ఉంచుతుంది. ఇది రక్తనాళాలను మెరుగు చేస్తుంది. నయం చేసే గుణాలు కూడా కలిగి ఉంటాయి. బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ మెరుగు చేసి, జీర్ణ ఆరోగ్యానికి దాని పని తీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది.

అల్లం కొలెస్ట్రాల్‌ని కూడా మెరుగు చేస్తుంది. రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోయి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇది ట్రైగ్లైజరైడ్స్‌ కూడా తగ్గిస్తుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు అల్లం తీసుకోవాలి. ఇది మెటబాలిక్ రేటును కూడా తగ్గిస్తుంది. 

అల్లంలో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉంటాయి. అల్లం చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ నుంచి కాపాడుతుంది కార్డియో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. గుండె ప్రమాదాలు రాకుండా నివారిస్తుంది. అల్లం ఆక్సిడేటివ్స్ నుంచి కాపాడుతుంది. అల్లం మన డైట్ లో రెగ్యులర్‌గా పొడి రూపంలో లేకపోతే నేరుగా చేర్చుకోవచ్చు. అల్లం వంటల్లో కూడా వినియోగిస్తాం.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

