Ginger Health Benefits: అల్లం రెగ్యులర్ తో డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల కార్డయో ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. రక్తనాళాలలకు కూడా ఉపశమనంగా ఉంటుంది. అర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా హార్ట్ ఎటాక్, స్ట్రోక్ రాకుండా కాపాడుతుంది. బీపీ కూడా నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. అంతేకాదు ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు కూడా సహాయపడుతుంది.
రక్తపోటు..
అల్లం రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు మీద నియంత్రణలో ఉంటుంది. పెద్దలు 50 ఏళ్ల వరకు కచ్చితంగా అల్లం తీసుకోవాలి. ఇందులో జింజరోల్, షాగోల్ ఉంటుంది. ఇది రక్తనాళాలకు ఉపశమనం కల్పిస్తుంది. రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తుంది. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది .
కొలెస్ట్రాల్ మెరుగు..
అల్లం రక్త శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇందులో ట్రైగ్లైజరైడ్స్ ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా అల్లం తీసుకోవడం వల్ల మంచిది. ప్రధానంగా టైప్ 2 డయాబెటీస్, ఒబెసిటీతో బాధపడుతూ ఉన్నవాళ్లు అల్లం తీసుకోవాలి. ఇతర మెటబాలిక్ సమస్య ఉన్నవారికి కూడా ఇది నయం చేస్తుంది
షుగర్ నియంత్రణ..
అల్లం ప్రతిరోజు తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ నియంత్రణలో ఉందని కొన్ని పరిశోధనలు తెలిపాయి. రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఇంటి ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు సహాయపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రిస్తుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న వారికి ఇది కార్డయో ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. గుండె సమస్యలు రాకుండా నివారిస్తుంది.
యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు..
అల్లం లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది రక్తనాళాలకు ఉపశమనం కలిగించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది. ఇది గుండె సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. దీంతో స్ట్రోక్ గురికాకుండా ఉంటారు.
అంతేకాదు అల్లం తీసుకోవడం వల్ల ఆర్టెరీ బ్లాక్ కాకుండా హార్ట్ ఎటాక్ రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇది ప్లేక్ బిల్డ్ అప్ కాకుండా సహాయపడుతుంది. ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ నివారిస్తుంది. దీనితో మీ గుండె ఆరోగ్యాంగా ఉంటుంది. రక్త సరఫరా మెరుగ్గా ఉంటుంది. అల్లం రకరకాలుగా తీసుకోవచ్చు. డ్రై పౌడర్ రూపంలో నేరుగా కూడా తినవచ్చు. దీన్ని స్మూథీల్లో వేయడంతో పాటు మన ఆహారాల్లో కూడా వేసుకొని తినాలి. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.