English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Face Glow: బీరు, మందు పక్కన పెట్టు గురూ..ఇది తాగితే మహేష్‌బాబులా మెరిసిపోతారు!

Fruit Juice For Face Glow: మనలో ఎంతో మంది చిన్న వయసులోనే చర్మం ముడతలు, రంగు మారడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. అయితే మన ఇంట్లో లభించే కొన్ని రకాల పండ్ల జ్యూస్‌లను తాగడం వల్ల ముఖం, చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:41 PM IST

Trending Photos

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 252 శాతం డీఏ పెరుగుదల!
6
Dearness allowance
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 252 శాతం డీఏ పెరుగుదల!
Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!
7
gold price
Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!
Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?
7
50 Rupees Note
Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?
Tollywood Star Hero Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల దిశగా తెలుగు స్టార్ హీరో..!
5
Tollywood Hero
Tollywood Star Hero Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల దిశగా తెలుగు స్టార్ హీరో..!
Face Glow: బీరు, మందు పక్కన పెట్టు గురూ..ఇది తాగితే మహేష్‌బాబులా మెరిసిపోతారు!

Fruit Juice For Face Glow: మనలో ఎంతో మంది చిన్న వయసులోనే చర్మం ముడతలు, రంగు మారడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. అయితే మన ఇంట్లో లభించే కొన్ని రకాల పండ్ల జ్యూస్‌లను తాగడం వల్ల ముఖం, చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

మీరు తినే ఆహారాలు, త్రాగే పానీయాలు మీ శరీరం లేదా చర్మంపై సానుకూల లేదా ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయని మీకు తెలుసా? మీ చర్మ ఆరోగ్యాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరిచే కొన్ని పండ్ల రసాల గురించి ఇప్పుడు చర్చిద్దాం. మీరు మెరిసే చర్మాన్ని కోరుకుంటే, మీరు నారింజ జ్యూస్ తాగడం ప్రారంభించాలి. నారింజ రసంలో విటమిన్ సి సహా అనేక పోషకాలు గణనీయమైన మొత్తంలో ఉంటాయి. ఇది చర్మంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

బీట్‌రూట్ రసం మీ ఆరోగ్యానికి, చర్మానికి ఒక వరంగా ఉంది. సహజంగా మెరిసే చర్మాన్ని పొందాలనుకునే వారు తమ రోజువారీ ఆహార ప్రణాళికలో బీట్‌రూట్ రసాన్ని చేర్చుకోవచ్చు.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం.. కలబంద జ్యూస్ ఆరోగ్యానికి ఒక వరంలా పరిగణిస్తారు. కలబంద జ్యూస్ తాగడం వల్ల మీ చర్మంపై అనేక సానుకూల ప్రభావాలు ఉంటాయి. చర్మ కాంతిని పెంచడం నుండి మచ్చలను తొలగించడం వరకు, కలబంద జ్యూస్ చర్మ సంబంధిత అనేక సమస్యలకు చికిత్స చేయడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని నిరూపితమైంది.

దోసకాయ, క్యారెట్, దానిమ్మ, టమోటా రసాలు చర్మానికి మేలు చేస్తాయి. అయితే ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి ఈ జ్యూస్‌లను సరైన పరిమాణంలో సరైన మార్గంలో తీసుకోవాలి.  

(గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ సమాచారం, ఇంటి చిట్కాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ సూచనలను పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Bizarre News: తల్లికి, కూతురికి ఒకడే మొగుడు..ఇద్దరికి ఒకేసారి కడుపు..దారుణంగా తిడుతున్న జనం!

Also Read: Bad Habits: రాత్రిపూట ఈ పాడుపనులు చేయడం ఆపేయండి..లేదంటే అంతే సంగతులు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Glowing SkinFace GlowFruit Juice For Face GlowJuices For Glowing Skinwhat to drink for glowing skin

Trending News