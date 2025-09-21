Fruit Juice For Face Glow: మనలో ఎంతో మంది చిన్న వయసులోనే చర్మం ముడతలు, రంగు మారడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. అయితే మన ఇంట్లో లభించే కొన్ని రకాల పండ్ల జ్యూస్లను తాగడం వల్ల ముఖం, చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మీరు తినే ఆహారాలు, త్రాగే పానీయాలు మీ శరీరం లేదా చర్మంపై సానుకూల లేదా ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయని మీకు తెలుసా? మీ చర్మ ఆరోగ్యాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరిచే కొన్ని పండ్ల రసాల గురించి ఇప్పుడు చర్చిద్దాం. మీరు మెరిసే చర్మాన్ని కోరుకుంటే, మీరు నారింజ జ్యూస్ తాగడం ప్రారంభించాలి. నారింజ రసంలో విటమిన్ సి సహా అనేక పోషకాలు గణనీయమైన మొత్తంలో ఉంటాయి. ఇది చర్మంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
బీట్రూట్ రసం మీ ఆరోగ్యానికి, చర్మానికి ఒక వరంగా ఉంది. సహజంగా మెరిసే చర్మాన్ని పొందాలనుకునే వారు తమ రోజువారీ ఆహార ప్రణాళికలో బీట్రూట్ రసాన్ని చేర్చుకోవచ్చు.
ఆయుర్వేదం ప్రకారం.. కలబంద జ్యూస్ ఆరోగ్యానికి ఒక వరంలా పరిగణిస్తారు. కలబంద జ్యూస్ తాగడం వల్ల మీ చర్మంపై అనేక సానుకూల ప్రభావాలు ఉంటాయి. చర్మ కాంతిని పెంచడం నుండి మచ్చలను తొలగించడం వరకు, కలబంద జ్యూస్ చర్మ సంబంధిత అనేక సమస్యలకు చికిత్స చేయడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని నిరూపితమైంది.
దోసకాయ, క్యారెట్, దానిమ్మ, టమోటా రసాలు చర్మానికి మేలు చేస్తాయి. అయితే ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి ఈ జ్యూస్లను సరైన పరిమాణంలో సరైన మార్గంలో తీసుకోవాలి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ సమాచారం, ఇంటి చిట్కాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ సూచనలను పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
