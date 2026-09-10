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అరటిపండు కంటే పవర్‌ఫుల్! ఈ ట్రోపికల్ ఫ్రూట్ తింటే శరీరంలో మార్పులు ఖాయం.. వెంటనే తెలుసుకోండి!

సాధారణంగా మనం రోజూవారీ ఆహారంలో విటమిన్స్‌, ఖనిజాలు ఉండే ఫుడ్స్‌ తీసుకోవాలి. ఇందులో విటమిన్‌ సీ అంటే గుర్తుకువచ్చేది ఆరెంజ్‌, నిమ్మ, గ్రేప్‌.. అదే విధంగా పొటాషియం అంటే అరటిపండు. అయితే, ఈ ట్రోపికల్‌ ఫ్రూట్‌ తింటే అరటిపండు కంటే ఎక్కువ పొటాషియం లభిస్తుంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 10, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:18 PM IST
అరటిపండు కంటే పవర్‌ఫుల్! ఈ ట్రోపికల్ ఫ్రూట్ తింటే శరీరంలో మార్పులు ఖాయం.. వెంటనే తెలుసుకోండి!
Image Credit: Guava Fruit Health Benefits:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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అరటిపండు కంటే పవర్‌ఫుల్! ఈ ట్రోపికల్ ఫ్రూట్ తింటే శరీరంలో మార్పులు ఖాయం.. వెంటనే తెలుసుకోండి!
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