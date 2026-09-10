Guava Fruit Health Benefits: జామకాయ ఒక ట్రోపికల్ పండు. ఇందులో అరటిపండు కంటే ఎక్కువ పొటాషియం లభిస్తుంది. జామను తక్కువ అంచనా వేస్తారు. అయితే, ఇందులో కూడా ఫైబర్, లభిస్తుంది. ఇందులో ఖనిజాలు కూడా కలిగి ఉంటాయి. సాధారణంగా జామ పండు గ్రీన్ లేదా పసుపు రంగులో స్కిన్ ఉంటుంది. లోపల తెలుపు, పసుపు, ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. ఇది రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్థులకు మేలు చేస్తుంది. దీని రుచి స్ట్రాబెర్రీ, పీయర్ పండు కలిపితే వస్తుందని అంటారు.
జామ పండులో విటమిన్ సీ, ఫైబర్ లభిస్తుంది. ఇందులో ఫోలెట్, మెగ్నీషియం కూడా లభిస్తుంది. ఆరెంజ్, అరటిపండు, జామలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇందులో ఫినోలిక్ సమ్మేళనం, ఫ్లేవనాయిడ్స్, క్యారోటెనాయిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ పింక్ రంగులో ఉండే జామ పండులో లైకోపీన్ కూడా ఉంటుంది.
ఆరెంజ్, అరటి కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్..
ప్రోటీన్ ఉండే పండు తెలుసా? ఈ జామలో గుడ్లు, బీన్స్, మాంసం, గ్రీక్ యోగార్ట్ మాదిరి ప్రోటీన్ లభిస్తుంది. ఒక కప్పు జామ పండు ముక్కలతో మన 4 గ్రాముల ప్రోటీన్ లభిస్తుంది. ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫైబర్, విటమిన్స్, ఖనిజాలు ఉంటాయి. కట్ చేసిన జామ ముక్కలు, గ్రీక్ యోగార్ట్ లేదా కాట్టేజ్ చీజ్ వేసి తీసుకుంటే ప్రోటీన్ మరింత పెరుగుతుంది.
జామ పండులో మరో అద్భుతమైన లాభం ఏంటంటే? ఫైబర్ కూడా పుష్కలం. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది.
ఈ జామ పండు నేరుగా తినవచ్చు.. కట్ చేసి తినాలి. లేదా గ్రీక్ యోగార్ట్తో కలిసి తినాలి. ఓట్మీల్తో కలిపి బ్లెండ్ చేసి తాగవచ్చు. కాట్టేజ్ చీజ్ సలాడ్ ప్యూరీతో కలిపి తినవచ్చు.
ఈ జామ పండు ఇంట్లో నిల్వ చేసుకోవాలంటే రూమ్ టెంపరేచర్లోనే స్టోర్ చేయాలి. యాపిల్ పండు మాదిరి కాకుండా ఈ పండును విత్తనాలు, తొక్కతో కూడా తినవచ్చు. మార్కెట్లో జామ పండ్లు సాధారణ ధరలకే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా జామతో తయారు చేసిన జ్యూసులు కూడా ఉంటాయి. వీటిని కూడా తీసుకోవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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