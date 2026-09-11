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Gynecological Cancer Symptoms: మహిళల్లో పెరుగుతున్న గైనకాలాజికల్ క్యాన్సర్లు..ఈ లక్షణాలుంటే వెంటనే జాగ్రత్త పడండి!

Gynecological Cancer Symptoms Signs: మహిళలో వచ్చే క్యాన్సర్లలో ఒకటి రొమ్ము క్యాన్సర్ కాగా..మరొకటి స్త్రీల జననేంద్రియ క్యాన్సర్లు. ఎక్కువ శాతం స్త్రీల పునరుత్పత్తి అవయవాలపై ఏర్పడే క్యాన్సర్లతోనే మహిళలు ఎక్కువగా భాదపడుతున్నారు. అయితే అలాంటి క్యాన్సర్లు వచ్చే ముందు ఏర్పడే లక్షణాలు, సూచనలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:20 PM IST
Gynecological Cancer Symptoms: మహిళల్లో పెరుగుతున్న గైనకాలాజికల్ క్యాన్సర్లు..ఈ లక్షణాలుంటే వెంటనే జాగ్రత్త పడండి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Gynecological Cancer Symptoms: మహిళల్లో పెరుగుతున్న గైనకాలాజికల్ క్యాన్సర్లు..ఈ లక్షణాలుంటే వెంటనే జాగ్రత్త పడండి!
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