Haemophilia In Pregnancy: తల్లి గర్భం నుంచే బిడ్డకు ప్రాణాంతక ప్రమాదం?! గర్భిణీలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

Haemophilia Testing In Pregnancy: గర్భం దాల్చడం అనేది మహిళల జీవితంలో ఓ కీలక దశ. కానీ, ఇది తల్లీబిడ్డలను ప్రభావితం చేసే అనారోగ్య సమస్యల సంక్రమించే సమయం. అనేక అనారోగ్య సమస్యలు గురించి ప్రతి తల్లీ కచ్చితంగా అవగాహన చేసుకోవాల్సిన కొన్ని కీలక విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గర్భవతులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి? రోగ నిర్ధారణకు ఎటువంటి ప్రక్రియను ఫాలో అవ్వాలనే విశేషాలను ఫెర్నాండేజ్ ఆస్పత్రికి చెందిన ప్రసూతి వైద్యురాలు డాక్టర్ తారకేశ్వరి సూరపనేని, ట్రైనీ డాక్టర్ చాందిని మోనింగి మాటల్లో తెలుసుకుందాం.
గర్భవతులకు కచ్చితమైన అవగాహన అవసరమైన వ్యాధుల్లో హీమోఫిలియా ఒకటి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి 5,000 మంది మగ శిశువులలో ఒకరికి ఈ అరుదైన రక్తస్రావ వ్యాధి ఉంటుంది. ఇది అనేక కుటుంబాలలో వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది. హీమోఫిలియా ఉన్నవారి రక్తం సరిగ్గా గడ్డకట్టదు. కాబట్టి, చిన్న గాయాలు లేదా చర్మంపై గీతలు పడినా కూడా వారికి సాధారణం కంటే ఎక్కువ సేపు రక్తస్రావం అవుతుంది.
ఈ వ్యాధి పురుషులలో ఎక్కువగా కనిపించినా.. మహిళలు కూడా దీనికి వాహకాలుగా (క్యారియర్లుగా) ఉండగలరు. ఒకవేళ మహిళ ఈ జన్యువును కలిగి ఉంటే, ప్రతి గర్భధారణ సమయంలో అది బిడ్డకు సంక్రమించే అవకాశం 50% ఉంటుంది. ఈ వ్యాధి ఉన్న పురుషులకు హీమోఫిలియా ఉండవచ్చు. అయితే మహిళలు దీనికి వాహకాలుగా (క్యారియర్లుగా) ఉంటూ తమ బిడ్డలకు సంక్రమిస్తుంది. ఈ వ్యాధిని కలిగి ఉన్న కొందరు మహిళలకు అధిక రుతుస్రావం, సులభంగా కమిలిపోవడం లేదా గాయం లేదా శస్త్రచికిత్స తర్వాత రక్తస్రావం ఆగేందుకు ఎక్కువ సమయం పట్టడం వంటి లక్షణాలతో హీమోఫిలియా ఉంటుంది.
హీమోఫిలియా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయిన మహిళలు గర్భం ధరించడానికి ముందే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. జన్యు పరీక్ష, ఒక సాధారణ రక్త పరీక్ష, ఎవరైనా క్యారియరా కాదా అని నిర్ధారించడానికి సహాయపడతాయి. కాబోయే దంపతులు తమ బిడ్డకు ఈ వ్యాధి ఉందో లేదో తెలుసుకునేందుకు ప్రసవానికి కొన్ని ముందస్తు టెస్ట్లు చేయించుకోవచ్చు. గర్భధారణ సమయంలో ముఖ్యంగా చివరి త్రైమాసికంలో.. రక్తం గడ్డకట్టే కారకాల (క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్) స్థాయిలు మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వాటిని క్రమం తప్పకుండా పరీక్షించుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో క్యారియర్లుగా ఉన్న మహిళలకు గర్భధారణ సమయంలో, ప్రసవం తర్వాత రక్తస్రావం అయ్యే ప్రమాదం కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఒకవేళ బిడ్డకు హీమోఫిలియా ఉంటే.. ముఖ్యంగా పుట్టినప్పుడు, బిడ్డకు రక్తస్రావం అయ్యే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంది.
చాలా మంది మహిళలు యోని మార్గం ద్వారా ప్రసవించగలరు. అయితే, వాక్యూమ్-సహాయక ప్రసవం వల్ల శిశువుకు మరింత సులభంగా రక్తస్రావం అవుతుంది. కాబట్టి, వైద్యులు ఆ ప్రక్రియను అరుదుగా ఎంచుకుంటారు. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఏవైనా సాధారణ చికిత్సలు అందించే ముందు శిశువును క్షుణ్ణంగా పరీక్షిస్తారు. ముందస్తు పరీక్షల ద్వారా నవజాత శిశువుకు హీమోఫిలియా ఉందో లేక క్యారియరా అని నిర్ధారించవచ్చు. ప్రసవం తర్వాత, తల్లులలో అధిక రక్తస్రావానికి సంబంధించిన ఏవైనా సంకేతాల కోసం కూడా పర్యవేక్షిస్తారు.
వ్యాధిపై అవగాహన కలిగి ఉండటం, ముందుగా ప్రణాళిక వేసుకోవడం వల్ల మన జీవితాల్లో పెద్ద మార్పు తెస్తుంది. హీమోఫిలియా ఉన్న చాలా మంది వ్యక్తులు సరైన చికిత్స, వైద్య సహాయాన్ని సకాలంలో పొందినట్లయితే, ఆరోగ్యకరమైన పిల్లలను కనేందుకు అవకాశం ఉంది. అలాగే సురక్షితమైన గర్భధారణను కలిగి ఉంటారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం వైద్యులు అందించ సలహ, సూచనల మేరకు పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
