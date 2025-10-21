HDL Increase Foods: హర్వార్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రకారం మన శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచే ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి మంచిది. మన డైట్ లో మంచి ఆహారాలు ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా చేర్చుకోవడం వల్ల ఈ మంచి కొలెస్ట్రాల్ బూస్ట్ అవుతుంది. అయితే అలాంటి 5 ఫుడ్స్ జాబితా తెలుసుకుందాం.
అవకాడో మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇందులో మోనో అన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఫైబర్, పొటాషియం కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. అవకాడోలోని ఆక్సిడెంట్స్ ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ నుంచి కాపాడతాయి. అవకాడో నేరుగా తినవచ్చు.. బ్లెండ్ చేసుకొని స్మూథీ రూపంలో కూడా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కొవ్వు చేప రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. సాల్మన్, సార్డైన్, మెకరల్ చేపలు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ ఉంటాయి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది చాపను బేక్ చేసి లేదా గ్రిల్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు
కొన్ని రకాల గింజలు డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ప్రధానంగా వాల్నట్స్ బాదంలో మోనో అన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. అవి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచి చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి మంచిది. గింజలను స్నాక్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. లేదా నానబెట్టి ఉదయం తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ సాయిలు పెంచడానికి చియా, అవిస గింజలు కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. ఇందులో ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కార్డియో ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. మంచి కొలెస్ట్రాల్ సాయిలు పెంచి చెడు కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గిస్తుంది. ఇవి నానబెట్టి లేదా స్మూథీలో కూడా వేసుకుని తినవచ్చు.
మనదేశంలో ఆలివ్ ఆయిల్ తక్కువగా తీసుకుంటారు. కానీ మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచే గుణం ఈ ఆయిల్ లో ఉంటుంది. ఇందులో మోనో అన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉండే ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ డైట్లో చేర్చుకోవడం మంచిది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గించేస్తుంది. దీన్ని కుకింగ్ ఆయిల్లా ఉపయోగించుకోవచ్చు. స్ప్రెడ్ చేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు.
బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఓట్స్ తీసుకోవడం మంచిది. ఇందులో బార్లీ, క్వినోవా, బ్రౌన్ రైస్ వంటివి కూడా చేర్చుకోవాలి. వీటి వల్ల కూడా మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి.. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతుంది. ఓట్స్లో ఇతర పండ్లు, గింజలు వేసి డైట్ లో తీసుకోవచ్చు. సలాడ్, సూప్స్ రూపంలో కూడా వండుకొని తీసుకుంటారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
