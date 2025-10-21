English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • హెల్త్
  • HDL: శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ పెంచే 5 ఫుడ్స్‌.. మీ డైట్‌లో ఉన్నాయా? 

HDL: శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ పెంచే 5 ఫుడ్స్‌.. మీ డైట్‌లో ఉన్నాయా? 

HDL Increase Foods: మన శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుకోవాలి.. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవాలి. తద్వారా మీ కార్డియో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అయితే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల రక్తనాళాలు ఇబ్బంది ఏర్పడి గుండె సమస్యలు వస్తాయి. అది కాలేయానికి కూడా ప్రమాదం. హైడెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ (HDL) అంటే మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచే ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కాలేయ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గుండె కూడా పనితీరు మెరుగవుతుంది. అలాంటి ఫుడ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 21, 2025, 01:32 PM IST

Trending Photos

Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Naga Chaitanya: &#039;గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
6
Akkineni Naga chaitanya
Naga Chaitanya: 'గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
OnePlus Y1S: కేవలం రూ. 999 ధరకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..పండగకి బంపర్ ఆఫర్!
6
Oneplus Tv
OnePlus Y1S: కేవలం రూ. 999 ధరకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..పండగకి బంపర్ ఆఫర్!
HDL: శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ పెంచే 5 ఫుడ్స్‌.. మీ డైట్‌లో ఉన్నాయా? 

HDL Increase Foods:  హర్వార్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రకారం మన శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచే ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి మంచిది. మన డైట్ లో మంచి ఆహారాలు ఎక్సర్‌సైజ్ రెగ్యులర్‌గా చేర్చుకోవడం వల్ల ఈ మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ బూస్ట్ అవుతుంది. అయితే అలాంటి 5 ఫుడ్స్ జాబితా తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

 అవకాడో మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇందులో మోనో అన్‌శాచురేటెడ్‌ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఫైబర్, పొటాషియం కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. అవకాడోలోని ఆక్సిడెంట్స్ ఆక్సిడేటీవ్‌ స్ట్రెస్‌ నుంచి కాపాడతాయి. అవకాడో నేరుగా తినవచ్చు.. బ్లెండ్ చేసుకొని స్మూథీ రూపంలో కూడా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

 కొవ్వు చేప రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. సాల్మన్, సార్డైన్‌, మెకరల్‌ చేపలు తీసుకోవాలి. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ ఉంటాయి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది చాపను బేక్ చేసి లేదా గ్రిల్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు 

 కొన్ని రకాల గింజలు డైట్లో చేర్చుకోవాలి. ప్రధానంగా వాల్‌నట్స్‌ బాదంలో మోనో అన్‌శాచురేటెడ్‌ కొవ్వులు ఉంటాయి. అవి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచి చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యానికి మంచిది. గింజలను స్నాక్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. లేదా నానబెట్టి ఉదయం తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.

 శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ సాయిలు పెంచడానికి చియా, అవిస గింజలు కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. ఇందులో ఆల్ఫా లైనోలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కార్డియో ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. మంచి కొలెస్ట్రాల్ సాయిలు పెంచి చెడు కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గిస్తుంది. ఇవి నానబెట్టి లేదా స్మూథీలో కూడా వేసుకుని తినవచ్చు.

 మనదేశంలో ఆలివ్‌ ఆయిల్ తక్కువగా తీసుకుంటారు. కానీ మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచే గుణం ఈ ఆయిల్ లో ఉంటుంది. ఇందులో మోనో అన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉండే ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ డైట్లో చేర్చుకోవడం మంచిది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గించేస్తుంది. దీన్ని కుకింగ్ ఆయిల్‌లా ఉపయోగించుకోవచ్చు. స్ప్రెడ్ చేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు.

 బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఓట్స్ తీసుకోవడం మంచిది. ఇందులో బార్లీ, క్వినోవా, బ్రౌన్ రైస్ వంటివి కూడా చేర్చుకోవాలి. వీటి వల్ల కూడా మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి.. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతుంది. ఓట్స్‌లో ఇతర పండ్లు, గింజలు వేసి డైట్ లో తీసుకోవచ్చు. సలాడ్, సూప్స్ రూపంలో కూడా వండుకొని తీసుకుంటారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more: ముఖం కాంతివంతంగా మారాలంటే ఈ పండు తింటే చాలు.. ఏ క్రీము అవసరం లేదు..!

Read more: గొంతు నొప్పికి తక్షణమే తగ్గించే ఎఫెక్టివ్ టిప్స్.. ఇంట్లోనే ఔషధం..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HDL increase foodsGood Cholesterol Foodsfoods to increase HDL naturallybest foods for heart healthhow to boost HDL levels

Trending News