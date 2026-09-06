Curry Leaves Benefits: ఆయుర్వేదంలో కరివేపాకును 'నీమ్కారీ' అని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని మన రోజువారీ వంటల్లో వాడుతుంటాం. కానీ చాలా మంది కూరలో కరివేపాకును తీసివేస్తుంటారు. మన వంటింట్లో ఉండే ఈ కరివేపాకును అంత చిన్నదిగా చూడకూడదు. ఇది వంటకు మంచి సువాసనను ఇవ్వడమే కాకుండా, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఇది మన వంటకు రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, కడుపులోని యాసిడ్ను కూడా తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా, తెల్ల జుట్టు రాకుండా జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. కరివేపాకును మన రోజువారీ ఉదయం అలవాటులో చేర్చుకోవడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి.
అనేక గుణాలను కలిగి ఉన్న కరివేపాకులో సహజమైన ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఉదయం పరగడుపున నాలుగు కరివేపాకు ఆకులను నమిలితే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది, తద్వారా డయాబెటిస్తో బాధపడేవారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
కరివేపాకు ఆకులను తినడం వల్ల కడుపులోని యాసిడ్ సమతుల్యం అవుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇది కొన్ని రకాల అలర్జీల నుంచి కూడా ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇది శరీరంలోని టాక్సిన్స్ను బయటకు పంపిస్తుంది. సీజనల్ అలర్జీల వల్ల వచ్చే దురదలను తగ్గించి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కొంతమందికి జుట్టు రాలడం, త్వరగా తెల్ల జుట్టు రావడం వంటి సమస్యలు ఉంటాయి. కరివేపాకుతో తయారు చేసిన జ్యూస్ తాగడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. అలాగే, కరివేపాకు నూనెను తలకు అప్లై చేయడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లకు పోషకాలు అందుతాయి మరియు జుట్టు బలంగా పెరుగుతుంది. జుట్టు సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇది ఒక మంచి పరిష్కారం.
అదేవిధంగా, బరువును నియంత్రించుకోవడానికి కూడా కరివేపాకును ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల అతిగా తినకుండా ఉండటమే కాకుండా, మెటబాలిజం రేటు కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవారు దీనిని తప్పక తీసుకోవాలి. కరివేపాకు మన శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుంది. దీనిలోని ఔషధ గుణాలు ఊబకాయం సమస్యను తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తాయి. సీజనల్ అలర్జీల నుంచి రక్షణ పొందడానికి కరివేపాకును తీసుకోవడం మంచిది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook