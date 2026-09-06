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తెల్ల జుట్టు, గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్‌కి కరివేపాకుతో చెక్.. రోజూ ఇలా తీసుకోండి!

సాధారణంగా మనం వంటల్లో కరివేపాకును ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తెల్ల జుట్టు రాకుండా నివారిస్తుంది. కరివేపాకులో పుష్కలంగా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 06, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:33 PM IST
తెల్ల జుట్టు, గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్‌కి కరివేపాకుతో చెక్.. రోజూ ఇలా తీసుకోండి!
Image Credit: Curry Leaves Benefits:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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