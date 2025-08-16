Ghee Usage: అతిగా నెయ్యి తింటే ఆస్పత్రి గతే? అయితే మీరు ఈ కటిక నిజాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!

Tips of Ghee Usage: నెయ్యితో చేసిన వంటకాలు తినమంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి? నేతితో చేసిన ఏ వంటకాన్ని తినడానికి ఎవ్వరూ వెనుకాడరు. ఇది వంటగదిలో అత్యంత ముఖ్యమైన పదార్థంగా ఉంటుంది. మనలో చాలా మంది రోటీలతో పాటు మరే ఇతర వంటకంలోనైనా నెయ్యిని తప్పనిసరిగా వినియోగించేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే దాన్ని సరైన రీతిలో ఉపయోగిస్తున్నామా? లేదా అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నెయ్యిలో అంత ముఖ్యమైనది ఏమిటి? కానీ మీరు దాని గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దానిని సరిగ్గా ఉపయోగించకపోతే, ఆహారపు రుచి మాత్రమే కాకుండా దాని పోషక లక్షణాలు కూడా కోల్పోవచ్చు. కాబట్టి, నెయ్యితో వంట చేసేటప్పుడు ఈ తప్పులు జరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
ఎక్కువగా వేడి చేయవద్దు.
నెయ్యిని వేడి చేసేటప్పుడు 250 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ వేడి చేయడం వల్ల ఆహారం రుచిపై ప్రభావం చూపుతుంది.
అతిగా వాడటం
అతిగా నెయ్యి వాడకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఎందుకంటే అతిగా వాడితే అది మీ ఆహారంలో పేరుకుపోతుంది. మీ కేలరీలను పెంచుతుంది. ఎల్లప్పుడూ మితంగా నెయ్యిని వాడండి. లేదంటే విపరీతంగా బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆహారంలో నెయ్యిని ఎప్పుడూ అతిగా ఉపయోగించవద్దు. ఇది ఆహారం రుచిని మార్చగలదు. ఆహారం త్వరగా చెడిపోయేలా చేస్తుంది.
ఆహారం వండేటప్పుడు నెయ్యితో పాటు నూనె కలుపుతారా?
ఇలా చేస్తుంటే వెంటనే ఆ పని ఆపేయండి. ఎందుకంటే ఇది ఆహారం రుచిని పాడు చేయడమే కాకుండా త్వరగా చెడిపోయేలా చేస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.
నెయ్యిని ఎప్పుడూ తడిగా ఉన్న పాత్రలో నిల్వ చేయకూడదు. మూత లేని పాత్రలో ఎప్పుడూ నిల్వ చేయకూడదు. నెయ్యిని నీరు లేకుండా శుభ్రమైన, పొడి చెంచా ఉపయోగించి తీసుకోవాలి.
