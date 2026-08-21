/రోజువారీ వంటల్లో సమయం.. ఆరోగ్యం రెండూ కాపాడే బెస్ట్ ఫ్రోజెన్ వెజిటేబుల్స్‌! 

Nutritious Frozen Foods: చాలామంది ఫ్రోజెన్ ఫుడ్ అంటే అనారోగ్యం వస్తుందేమోనని భయపడుతుంటారు. అయితే, కొన్ని రకాల కూరగాయలను మీరు ఫ్రోజన్ సెక్షన్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు, ఇవి ఎలాంటి హాని కలిగించవు. ప్రధానంగా పాలకూర, బ్రోకలీ, కాలే వంటి ఆకుకూరలు, కూరగాయలను కట్ చేసి ఫ్రోజెన్ సెక్షన్లో ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫ్రోజెన్ రూపంలో నిల్వ ఉంచడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాలకూర..
పాలకూరలో ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకులను కట్ చేసి మీరు ఫ్రోజెన్లో నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. ఇందులో ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్ సి, ఫోలేట్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. తాజా పాలకూర అందుబాటులో లేనప్పుడు, ఇలా ఫ్రోజెన్ బ్యాగులో నిల్వ చేసుకుని అవసరమైనప్పుడు సులభంగా వండుకోవచ్చు. స్టీమ్ చేసిన లేదా మైక్రోవేవ్ చేసిన దానికంటే ఇది ఎంతో ఆరోగ్యకరం.
బ్రోకొలీ..
బ్రోకొలీని కూడా మీరు సులభంగా ఫ్రోజెన్ సెక్షన్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో విటమిన్ సి, శరీరానికి కావాల్సిన ఇతర విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు పుష్కలంగా ఉండటమే కాకుండా, ఇది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
బ్రస్సెల్ స్ప్రౌట్స్..
బ్రస్సెల్ స్ప్రౌట్లో విటమిన్ సీ ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని అందిస్తుంది. వీటిని కూడా ఫ్రోజెన్ సెక్షన్లో నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు వీటిని స్టీమ్ చేసి లేదా ఉడికించి వండుకోవచ్చు.
చిలగడదుంప..
చిలగడదుంపను కూడా మీరు ఫ్రోజెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో విటమిన్ సీ, ఏ, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది కంటి ఆరోగ్యంతోపాటు కడుపు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. వీటిని కట్ చేసి ఫ్రోజెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో చక్కెర, సోడియం స్థాయిలు తక్కువగా ఉంటాయి.
కాలే..
కాలే ఒక సూపర్ ఫుడ్. దీనిని ఫ్రోజెన్ వెజ్ లాగా నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్ సీ, కే, ఏ, ఫోలెట్ వంటి పోషకాలు, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఎడామె బీన్స్:
ఎడామె బీన్స్ కూడా మీరు ఫ్రీజర్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక రకమైన బీన్. ఇందులో గట్ మైక్రోబయోమ్కు తోడ్పడే గుణాలు ఉండి, ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు సహాయపడుతుంది. ఇది సోయా ఫుడ్ కావడంతో ఎముక ఆరోగ్యానికి, మెమరీ పవర్ మెరుగుపరచడానికి దోహదపడుతుంది.
గ్రీన్ పీస్..
చాలామంది గ్రీన్ పీస్ను ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ చేసుకుంటారు. సూపర్ మార్కెట్లలో కూడా ఇవి ఫ్రోజెన్ రూపంలో అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని ఫ్రీజర్లో నిల్వ చేసుకోవడం సులభం. ఇందులో ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా మంచిది.
కాలీఫ్లవర్..
కాలీఫ్లవర్లో ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇది మెమరీ పవర్ను పెంచుతుంది. కండరాల ఆరోగ్యానికి, నాడీ వ్యవస్థకు సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఫైబర్, కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. కాలీఫ్లవర్ను మీరు సులభంగా ఫ్రోజెన్ చేసుకోవచ్చు.
గ్రీన్ బీన్స్..
గ్రీన్ బీన్స్ను కూడా మీరు ఫ్రోజెన్ చేసుకోవచ్చు. వీటిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలతో పాటు ఫైబర్, ఫోలేట్, ప్రోటీన్, ఖనిజాలు ఉంటాయి. వీటిని ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి సులభంగా ఫ్రోజన్ సెక్షన్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook