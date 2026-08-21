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రోజువారీ వంటల్లో సమయం.. ఆరోగ్యం రెండూ కాపాడే బెస్ట్ ఫ్రోజెన్ వెజిటేబుల్స్‌! 

సాధారణంగా ఆహారం పాడవకుండా ఉండటానికి మనం ఫ్రిడ్జ్‌లో నిల్వ ఉంచుకుంటాం. అదే విధంగా కొన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలను కూడా నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్‌లోని ఫ్రోజన్ సెక్షన్‌లో మీరు కొన్ని రకాల కూరగాయలను భద్రపరుచుకోవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవి, ఎటువంటి ప్రమాదం కలిగించవు. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 21, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:43 PM IST
రోజువారీ వంటల్లో సమయం.. ఆరోగ్యం రెండూ కాపాడే బెస్ట్ ఫ్రోజెన్ వెజిటేబుల్స్‌! 
Image Credit: Nutritious Frozen Foods:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రోజువారీ వంటల్లో సమయం.. ఆరోగ్యం రెండూ కాపాడే బెస్ట్ ఫ్రోజెన్ వెజిటేబుల్స్‌! 
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