  • Heart Attack Symptoms: హెల్త్ అలర్ట్.. హార్ట్ ఎటాక్ అలారం సిగ్నల్స్ ఇవే.. గుర్తు పెట్టుకోండి..!

Heart Attack Symptoms: హెల్త్ అలర్ట్.. హార్ట్ ఎటాక్ అలారం సిగ్నల్స్ ఇవే.. గుర్తు పెట్టుకోండి..!

Heart Attack Symptoms in Men: ప్రస్తుతం ఎక్కువమంది హార్ట్ ఎటాక్స్ కలవరపెడుతున్నాయి. శారీరకంగా ఎంత ఫిట్‌గా ఉన్నా.. ఊహించని విధంగా గుండెపోటుకు గురవుతండడం చూస్తున్నాం. అందుకే చిన్న చిన్న లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇక్కడ చూద్దాం..   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 1, 2025, 11:53 AM IST

Heart Attack Symptoms in Men: జిమ్‌లో క్రమం తప్పని వ్యాయామం, రన్నింగ్, యోగా, అథ్లెట్‌లా ఫిట్‌గా ఉంటే గుండె పోటు రాదా..? అంటే వైద్యులు ఇది కేవలం అపోహ మాత్రమే అని చెబుతున్నారు. అప్పట్లో యువకుల్లో గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలని చూస్తే.. పుట్టుకతో వచ్చిందేమో..? లేదా ఇన్ఫెక్షన్ వల్లేమో..? అని అనుకునేవారు. కానీ ఈరోజు సూపర్ ఫిట్ బాడీ ఉన్న స్పోర్ట్స్ పర్సన్‌ కూడా గుండె సమస్యలని ఎదుర్కొనే ప్రమాదముందని చెబుతున్నారు. ఫిట్‌గా ఉండడం హార్ట్‌కు మంచిదే కానీ అదే పూర్తి రక్షణ కాదంటున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా చూస్తే.. ఇరవైలు, ముప్పై ఏళ్ల వయసు ఉన్న యువతలో కూడా గుండె పోటు కేసులు ఎక్కువ అవుతున్నాయంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఎక్కువ గుండె ఆరోగ్యం గురించే ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతోంది. అందుకే అకస్మాత్తుగా సంభవించే సడెన్ కార్డియాక్ డెత్ కేసులు ప్రజలను భయపెడుతున్నాయి. 

ఈ కారణాలతో రిస్క్ ఎక్కువ.. 

జెనెటిక్ రిస్క్: కుటుంబంలో చిన్న వయసులోనే కొరోనరీ ఆర్టరీ సమస్య కానీ.. హై కొలెస్ట్రాల్ లేదా పుట్టుకతో గుండె లోపాలు కానీ  ఉంటే రిస్క్ ఎక్కువేగానే ఉంటుంది.

చెడు అలవాట్లు: స్మోకింగ్, వేపింగ్, అధిక మోతాదులో ఆల్కహాల్, జిమ్ పేరుతో స్టెరాయిడ్స్ లేదా రిక్రియేషనల్ డ్రగ్స్ వంటి చెడు అలవాట్ల వల్ల కూడా హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కండలు ఎంత ఫిట్‌గా ఉన్నా, గుండె, రక్తనాళాలని నాశనం చేస్తాయి.

అనారోగ్య సమస్యలు: హై బీపీ, డయాబెటిస్, హై కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్, ఇవన్నీ సైలెంట్‌గా గుండె కవాటాల్లో, రక్త నాళాల్లో బ్లాక్స్ పెంచేస్తాయి. ఎంత స్లిమ్‌గా ఉన్నా, రెగ్యులర్ వర్కౌట్ చేసినా ఇదంతా జరగొచ్చు.

ఈ లక్షణాలని నిర్లక్ష్యం చేయకండి..

చాలా సార్లు హార్ట్ ఎలర్ట్ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది. కానీ మనం అది మసిల్ పెయినో, గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబులో  అయి ఉంటుందిలే అని పట్టించుకోము. కానీ ఇవి అలారం బెల్స్ కావొచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

==> ఛాతీలో నొప్పి, బరువు పెట్టినటు ఉండడం, గుండె పట్టేసినట్టుండడం, ఛాతిలో మంట, ప్రెషర్‌గా అనిపించడం

==> ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.. ఇదివరకు చలాకీగా చేసిన పనే ఇప్పుడు చాలా భారంగా అనిపించడం, ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడం

==> నొప్పి పాకడం.. నొప్పి మెడ, దవడలు, భుజం లేదా చేతుల వరకూ పాకొచ్చు. 

==> ఒళ్లు చల్లబడిపోవడం, చెమటలు పట్టడం, కళ్లు తిరగడం, అకస్మాత్తుగా చెమటలతో చచ్చుబడిపోవడం

==> పాల్పిటేషన్స్ - గుండె బలంగా కొట్టుకోవడం, ఫ్లట్టర్ అయినట్టు అనిపించడం.. ఇలాంటి లక్షణాలని తేలిగ్గా తీసిపారేయకండని అంటున్నారు. 

చివరగా.. 

ఫిట్‌నెస్‌గా ఉండడం అవసరమేనని.. కానీ అదొక్కటే సరిపోదని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డా. మురళీ కృష్ణ N చెబుతున్నారు. యాక్టివ్ లైఫ్‌స్టైల్ చాలా ముఖ్యం అని.. అందులో సందేహమే లేదని కానీ అది మాత్రమే ఆరోగ్యానికి, గ్యారంటీ కాదంటున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు, జన్యు లోపాలు, బయటపడని అనారోగ్యాలు, చెడు అలవాట్ల వల్ల, హార్ట్ ఎటాక్ రిస్క్ బయటకి కనిపించకపోవచ్చని.. అందుకే పురుషులు రెగ్యులర్ కార్డియాక్ చెకప్స్ చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లో ఎవరికైనా హార్ట్ హిస్టరీ ఉందా అనేది తెలుసుకోవాలని.. చిన్న చిన్న లక్షణాలైనా సరే వెంటనే డాక్టర్‌ని కలవాలని చెబుతున్నారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Heart Attack SymptomsHeart attackHeart Attack SignalsHeart Attack News

