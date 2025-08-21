English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart Attack: గుండెపోటు వచ్చే ముందు కనిపించే లక్షణాలు ఇవే! ముందే తెలుసుకోండి!

Heart Attack Symptoms: ఇటీవలీ కాలంలో గుండెపోటు సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా అనేక మంది గుండెపోటుతో బాధపడుతున్నారు. వాటికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఏ సమస్య వస్తుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేకపోతున్నారు. కానీ, గుండెపోటు వచ్చే ముందు శరీరంలో కొన్ని మార్పులు లేదా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ మార్పులపై దృష్టి పెట్టి సరైన సమయంలో వైద్యుడ్ని సంప్రదిస్తే మీరు గుండెపోటు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 21, 2025, 01:19 PM IST

Trending Photos

Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
5
School Holiday Announced Again Tomorrow
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Heart Attack: గుండెపోటు వచ్చే ముందు కనిపించే లక్షణాలు ఇవే! ముందే తెలుసుకోండి!

Heart Attack Symptoms: ఇటీవలీ కాలంలో గుండెపోటు సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా అనేక మంది గుండెపోటుతో బాధపడుతున్నారు. వాటికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఏ సమస్య వస్తుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేకపోతున్నారు. కానీ, గుండెపోటు వచ్చే ముందు శరీరంలో కొన్ని మార్పులు లేదా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ మార్పులపై దృష్టి పెట్టి సరైన సమయంలో వైద్యుడ్ని సంప్రదిస్తే మీరు గుండెపోటు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. 

గుండెపోటును వైద్యపరంగా మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ అంటారు. ఈ సమస్య వస్తే అది గుండెకు రక్త సరఫరా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయే తీవ్రమైన అత్యవసర పరిస్థితి. అంతే కాదు పరిశోధన ప్రకారం.. ప్రతి 40 సెకన్లకు ఒక వ్యక్తి గుండెపోటుకు గురవుతున్నాడని అంచనా. ఇప్పుడు ఈ సమస్య యువతలో కూడా పెరుగుతోంది. ఉదాహరణకు నటుడు సిద్ధార్థ్ శుక్లా కేవలం 40 సంవత్సరాల వయసులో గుండెపోటు కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

గుండెపోట్లు చాలావరకు నిశ్శబ్దంగా జరుగుతాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో.. అవి చర్మంపై మార్పుల ద్వారా మనకు హెచ్చరిక సంకేతాలను ఇస్తాయి. సరిగ్గా గమనించినట్లయితే, గుండె సంబంధిత ప్రమాదాలను ముందుగానే గుర్తించవచ్చు.

అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ డెర్మటాలజీ నివేదిక ప్రకారం.. గుండె జబ్బుల సంకేతాలు చర్మంపై వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తాయి. రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల చిన్న బొబ్బలలా కనిపించే దద్దుర్లు వస్తాయి. గోళ్ల కింద ఎర్రటి మచ్చలు కనిపిస్తే, అది గుండె ఇన్ఫెక్షన్‌కు సంకేతం కావచ్చు. కళ్ళ దగ్గర బూడిద రంగు మచ్చలు ఉంటే గుండె సమస్య ఉండవచ్చని ఊహిస్తున్నారు.

ఆ నివేదిక ప్రకారం.. 2003లో గుండెపోటు నుండి బయటపడిన 515 మంది మహిళలపై జరిపిన అధ్యయనంలో, చాలా మందికి ఒక నెల ముందుగానే హెచ్చరిక సంకేతాలు కనిపించాయి. ఆ మహిళల్లో 71% మందికి తీవ్రమైన అలసట, 47.8% మందికి నిద్రలేమి, 42.1% మందికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నాయి.

గుండెపోటు సమయంలో, తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, అధిక చెమట, శ్వాస ఆడకపోవడం సాధారణంగా అనుభవించబడతాయి. అంతేకాకుండా, నొప్పి ఛాతీ నుండి చేయి, భుజం, దవడ వరకు వ్యాపిస్తుంది. మహిళల్లో ఈ లక్షణాలు కడుపులో అసౌకర్యం, వెన్నునొప్పితో కూడా కలిసి ఉంటాయి. అందువల్ల, గుండెపోటు నిశ్శబ్దంగా వచ్చినప్పటికీ, శరీరం చూపించే చిన్న సంకేతాలకు శ్రద్ధ చూపడం వల్ల ప్రాణాలను కాపాడవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.

Also Read: Viral Video: డ్యాన్స్ వేస్తూ స్టేజిపై హఠాత్తుగా పడిపోయిన మహిళ..స్పాట్ డెట్ వీడియో!

Also Read: Realme P4 5G: రూ.2,049 ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనండి..ఎలాగో తెలుసా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Heart Disease Symptomsskin signs of heart problemsearly signs of heart issuesheart Healthcyanosis and heart disease

Trending News