Heart Attack: గుండెపోటు వచ్చే ముందు కనిపించే లక్షణాలు ఇవే! ముందే తెలుసుకోండి!

Heart Attack Symptoms: ఇటీవలీ కాలంలో గుండెపోటు సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా అనేక మంది గుండెపోటుతో బాధపడుతున్నారు. వాటికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఏ సమస్య వస్తుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేకపోతున్నారు. కానీ, గుండెపోటు వచ్చే ముందు శరీరంలో కొన్ని మార్పులు లేదా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ మార్పులపై దృష్టి పెట్టి సరైన సమయంలో వైద్యుడ్ని సంప్రదిస్తే మీరు గుండెపోటు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
గుండెపోటును వైద్యపరంగా మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ అంటారు. ఈ సమస్య వస్తే అది గుండెకు రక్త సరఫరా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయే తీవ్రమైన అత్యవసర పరిస్థితి. అంతే కాదు పరిశోధన ప్రకారం.. ప్రతి 40 సెకన్లకు ఒక వ్యక్తి గుండెపోటుకు గురవుతున్నాడని అంచనా. ఇప్పుడు ఈ సమస్య యువతలో కూడా పెరుగుతోంది. ఉదాహరణకు నటుడు సిద్ధార్థ్ శుక్లా కేవలం 40 సంవత్సరాల వయసులో గుండెపోటు కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
గుండెపోట్లు చాలావరకు నిశ్శబ్దంగా జరుగుతాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో.. అవి చర్మంపై మార్పుల ద్వారా మనకు హెచ్చరిక సంకేతాలను ఇస్తాయి. సరిగ్గా గమనించినట్లయితే, గుండె సంబంధిత ప్రమాదాలను ముందుగానే గుర్తించవచ్చు.
అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ డెర్మటాలజీ నివేదిక ప్రకారం.. గుండె జబ్బుల సంకేతాలు చర్మంపై వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తాయి. రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల చిన్న బొబ్బలలా కనిపించే దద్దుర్లు వస్తాయి. గోళ్ల కింద ఎర్రటి మచ్చలు కనిపిస్తే, అది గుండె ఇన్ఫెక్షన్కు సంకేతం కావచ్చు. కళ్ళ దగ్గర బూడిద రంగు మచ్చలు ఉంటే గుండె సమస్య ఉండవచ్చని ఊహిస్తున్నారు.
ఆ నివేదిక ప్రకారం.. 2003లో గుండెపోటు నుండి బయటపడిన 515 మంది మహిళలపై జరిపిన అధ్యయనంలో, చాలా మందికి ఒక నెల ముందుగానే హెచ్చరిక సంకేతాలు కనిపించాయి. ఆ మహిళల్లో 71% మందికి తీవ్రమైన అలసట, 47.8% మందికి నిద్రలేమి, 42.1% మందికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నాయి.
గుండెపోటు సమయంలో, తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, అధిక చెమట, శ్వాస ఆడకపోవడం సాధారణంగా అనుభవించబడతాయి. అంతేకాకుండా, నొప్పి ఛాతీ నుండి చేయి, భుజం, దవడ వరకు వ్యాపిస్తుంది. మహిళల్లో ఈ లక్షణాలు కడుపులో అసౌకర్యం, వెన్నునొప్పితో కూడా కలిసి ఉంటాయి. అందువల్ల, గుండెపోటు నిశ్శబ్దంగా వచ్చినప్పటికీ, శరీరం చూపించే చిన్న సంకేతాలకు శ్రద్ధ చూపడం వల్ల ప్రాణాలను కాపాడవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
