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ఖరీదైన సప్లిమెంట్స్ ఎందుకు? బాడీ బిల్డింగ్ నుంచి బరువు తగ్గే వరకు ఉపయోగపడే 5 ప్రొటీన్ ఫుడ్స్‌!

ప్రోటీన్ లో ఉండే మైక్రో న్యూట్రియెంట్స్ కండరాల ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటమే కాకుండా, టిష్యూ రిపేర్‌కు కూడా సహాయపడతాయి. అందుకే చాలామంది ప్రోటీన్ పౌడర్ ఇతర సప్లిమెంట్లను తమ డైట్‌లో భాగంగా చేసుకుంటారు. అయితే, సప్లిమెంట్లను తీసుకోవడం కంటే సహజంగా ప్రోటీన్ లభించే ఈ ఐదు రకాల ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం మంచిది. ఆ ఆహారాల జాబితా ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 28, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:22 AM IST
ఖరీదైన సప్లిమెంట్స్ ఎందుకు? బాడీ బిల్డింగ్ నుంచి బరువు తగ్గే వరకు ఉపయోగపడే 5 ప్రొటీన్ ఫుడ్స్‌!
Image Credit: Natural Protein Foods:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఖరీదైన సప్లిమెంట్స్ ఎందుకు? బాడీ బిల్డింగ్ నుంచి బరువు తగ్గే వరకు ఉపయోగపడే 5 ప్రొటీన్ ఫుడ్స్‌!
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