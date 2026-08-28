/ఖరీదైన సప్లిమెంట్స్ ఎందుకు? బాడీ బిల్డింగ్ నుంచి బరువు తగ్గే వరకు ఉపయోగపడే 5 ప్రొటీన్ ఫుడ్స్‌!

Natural Protein Foods: ప్రస్తుత కాలంలో ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ల వినియోగం బాగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా ప్లాంట్ ఆధారిత ప్రోటీన్లను డైట్లో చేర్చుకోవడం ఒక అలవాటుగా మారింది. అయితే, కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలలో సహజంగానే ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది, వాటిని సులభంగా మన డైట్లో భాగం చేసుకోవచ్చు.
చికెన్ బ్రెస్ట్..
చికెన్ బ్రెస్ట్లో సహజంగానే ప్రోటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ప్రోటీన్ కోసం ఇది ఒక ఉత్తమమైన మార్గం అనవచ్చు, పైగా ఇందులో క్యాలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. బ్రెస్ట్ పార్ట్ను తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రోటీన్ లభిస్తుంది.. బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారు చికెన్ బ్రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల తగినంత ప్రోటీన్ అందుతుంది. సాధారణంగా ఆదివారాల్లో చికెన్ తినే అలవాటు ఉన్నవారు, వీటితో చికెన్ స్టూ, సూప్ లేదా సలాడ్ వంటివి తయారు చేసుకోవచ్చు.
సాల్మన్..
ప్రోటీన్ కోసం సాల్మన్ కూడా ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇందులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి, ఇవి గుండె సమస్యలను తగ్గించడమే కాకుండా డయాబెటిస్ రాకుండా కాపాడతాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి కూడా సాల్మన్ తీసుకోవడం మంచిది. మీ డైట్లో సాల్మన్ను చేర్చుకోవడం వల్ల ప్రతిరోజూ అవసరమైన ప్రోటీన్ సులభంగా అందుతుంది.
గ్రీక్ యోగర్ట్..
గ్రీక్ యోగర్ట్లో కూడా ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. వీటిని బ్రేక్ఫాస్ట్గా లేదా లంచ్ సమయంలో స్నాక్గా తీసుకోవచ్చు. గ్రీక్ యోగర్ట్లో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. టైప్-2 డయాబెటిస్తో బాధపడేవారు దీనిని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఫ్లేవర్లు లేని ప్లెయిన్ యోగర్ట్ను మాత్రమే డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల మీకు కావాల్సిన మోతాదులో ప్రోటీన్ అందుతుంది.
బీన్స్..
ముఖ్యంగా బ్లాక్ బీన్స్, పింటో బీన్స్, కిడ్నీ బీన్స్ వంటి వాటిని డైట్లో చేర్చుకోవాలి. వీటిలో ప్రోటీన్తో పాటు ఫైబర్ కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించడమే కాకుండా, చెడు కొలెస్ట్రాల్ను కూడా తగ్గిస్తాయి. బీన్స్ను సలాడ్ లేదా సూప్ రూపంలో క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు.
ఉడకబెట్టిన గుడ్లు..
ఉడకబెట్టిన గుడ్లలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉండటమే కాకుండా, కోలిన్, సెలీనియం, విటమిన్ B12, విటమిన్ D వంటి ఆరోగ్యకరమైన ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. వీటి వల్ల మీకు సహజంగానే విటమిన్ D అందుతుంది. నివేదికల ప్రకారం, వారానికి 12 గుడ్ల వరకు తీసుకోవచ్చు. వీటిని నేరుగా తినవచ్చు లేదా టోస్ట్ రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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