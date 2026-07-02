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యూరిక్ యాసిడ్ సహజంగా తగ్గాలా? మీ కిచెన్‌లో ఉండే ఈ 5 ఇండియన్ డ్రింక్స్ ట్రై చేయండి!

సాధారణంగా యూరిక్‌ యాసిడ్‌ సమస్య అనేది సరైన డైట్‌ పాటించకపోవడం, ఊబకాయం, ఫిజికల్‌ యాక్టివిటీ లేకుంటే కూడా యూరిక్‌ యాసిడ్‌ సమస్య వేధిస్తుంది. మన శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్‌ స్థాయిలు పెరిగితే, కీళ్ల నొప్పుల సమస్యలు కూడా వస్తాయి. దీంతో గౌట్‌ సమస్య వేధిస్తుంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 02, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:31 PM IST
యూరిక్ యాసిడ్ సహజంగా తగ్గాలా? మీ కిచెన్‌లో ఉండే ఈ 5 ఇండియన్ డ్రింక్స్ ట్రై చేయండి!
Image Credit: 5 Drinks Reduces High uric acidSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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