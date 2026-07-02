5 Drinks Reduces High uric acid: యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య వల్ల మన జాయింట్స్లో క్రిస్టల్స్ పేరుకుంటాయి. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరిగితే ప్రమాదం. ఇది జాయింట్ పెయిన్స్, గౌట్ సమస్యలను కూడా తీసుకువస్తుంది. సరైన మెడికేషన్ తీసుకోకపోతే ఇది రాను రాను హైపర్టెన్షన్ సమస్యను కూడా తీసుకువస్తుంది. అయితే, మన ఇంటి వంట గదిలో ఉండే కొన్ని డ్రింక్స్ తీసుకుంటే యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య తగ్గుతుంది. ఈ సమస్య తగ్గాలంటే ప్రధానంగా కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు ఎంతో ముఖ్యం.
కొబ్బరి నీళ్లు..
కొబ్బరి బోండాం నీళ్లు కూడా సహజమైన పానియం. ఇది ఎంతో ఆరోగ్యకరం కూడా. మన శరీరానికి రోజంతా హైడ్రేషన్ కూడా అందిస్తుంది. ఈ కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం, ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇది మన శరీరంలో పేరుకున్న అదనపు యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు కిడ్నీ పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. చక్కెర డ్రింక్స్ తీసుకుంటే యూరిక్ యాసిడ్ పెరుగుతుంది. బదులుగా ఈ కొబ్బరినీరు తీసుకుంటే మంచిది.
బార్లీ వాటర్..
బార్లీ నీళ్లు కూడా యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యకు మంచి రెమిడీ. దీన్ని ఎన్నో ఏళ్లుగా మన పెద్దవారు కూడా తీసుకుంటారు. యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యకు కూడా ఇది మంచి రెమిడీ. సహజంగా సమస్య తగ్గిపోతుంది. బార్లీ నీళ్లలో కూడా ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. మెటబాలిక్ రేటును పెంచుతుంది.
మజ్జిగ..
మజ్జిగ కూడా యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఇది మన శరీరానికి మంచి హైడ్రేషన్ వస్తుంది. సాధారణంగా మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత మజ్జిగ తీసుకుంటారు. మజ్జిగ తీసుకోవడం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గడం మాత్రమే కాదు.. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడుతుంది. ఈ మజ్జిగలో కొవ్వు శాతం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. కొద్దిగా ఉప్పు వేసి తీసుకుంటే మంచిది.
ఉసిరి రసం..
ఉసిరిలో విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఇండియన్ గూస్బెర్రీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఉసిరి కూడా యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యకు మంచి రెమిడీ అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతారు. ఉసిరిలో శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయి. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య త్గుముఖం పట్టాలంటే ఉసిరి రసం తీసుకోవాలి. ఇది ఇమ్యూనిటీని కూడా బూస్ట్ చేస్తుంది.
నిమ్మరసం..
నిమ్మరసంలో కూడా విటమిన్ సీ ఉంటుంది. ఎక్కువ యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు నిమ్మరసం తాగుతూ సమస్య తగ్గించుకోవచ్చు. సాధారణంగా నిమ్మరసం అనేది యాసిడిక్ కానీ, ఇది జీర్ణం అయ్యే క్రమంలో ఆల్కలైన్గా మారుతుంది, యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యను తగ్గిస్తుందని కొన్ని నివేధికలు పేర్కొన్నాయి. అంతేకాదు నిమ్మరసం ఒక సమతుల ఆహారం కూడా.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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