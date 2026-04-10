Hot Bike Seats For Male Fertility News: దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎండలు విపరీతంగా మండిబోతున్నాయి. భానుడి భగభగ లకు సాధారణ ప్రజలే కాదు వాహనదారులు కూడా అల్లాడిపోతున్నారు. అయితే, ఈ ఎండ వేడిమి కేవలం చర్మానికో దాహానికో పరిమితం కాకుండా.. పురుషుల సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుందని తాజా అధ్యయనాలు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బైక్ సీట్ వేడితో పాటు లాప్టాప్ వాడకం వంటి అలవాట్లు భవిష్యత్తులో తండ్రి కావాలనుకునే వారికి శాపంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆ అధ్యయనాలు చెబుతూ వస్తున్నాయి.
పురుషుల వీ*కణాల ఉత్పత్తి క్రమంగా జరగాలంటే.. వృషణాలు శరీర సాధారణ ఉష్ణోగ్రత కంటే రెండు లేదా మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే చాలా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉండాలి. అందుకే ప్రకృతి సిద్ధంగా వృషణాలు శరీర వెలుపల అమర్చబడి ఉంటాయి. అయితే మనం చేసే కొన్ని చిన్నపాటి తప్పుల వల్ల అక్కడ ఉష్ణోగ్రత పెరిగి.. వీ*కణాల సంఖ్య, నాణ్యతతో పాటు కదలికలు దెబ్బతింటున్నాయని వైద్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు..
ఎండలో పార్క్ చేసిన బైక్ సీట్లు విపరీతంగా వేడెక్కుతాయి.. అయితే, ఆ వేడి సీటు పై నేరుగా కూర్చొని ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయడం వల్ల వృషణాల వద్ద ఉష్ణోగ్రత ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయట. అంతేకాకుండా లాప్టాప్ నేరుగా ఒడిలో పెట్టుకుని గంటల తరబడి పనిచేయడం వల్ల దాని నుంచి వెలుబడి వేడి నేరుగా జననేంద్రియాలపై పడి ఎన్నో దుష్ప్రభావాలకు దారి తీసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయట. అలాగే టైట్ జీన్స్ లేదా కొన్ని ప్రత్యేకమైన దుస్తులను ధరించడం వల్ల వృషణాలకు గాలి ఆడక.. వీ*కణాలపై ప్రభావం పడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతూ వస్తున్నారు.
సంతాన ఉత్పత్తి సమస్యలు ఎదుర్కోకుండా ఉండాలంటే జీవనశైలిలో మార్పులు తప్పనిసరి అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.. ముఖ్యంగా ఎండల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు సీటుపై తడిగుడ్డ వేయడం లేదా సీటు చల్లబడిన తర్వాతే కూర్చోవడం మంచిదని హైదరాబాద్ గాంధీ హాస్పిటల్కు సంబంధించిన యూరాలజిస్ట్లు కూడా చెబుతూ వస్తున్నారు. ఎండాకాలంలో వీలైనంత వరకు వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు, కాటన్ ప్యాంట్లు వాడడం మంచిదట.. అంతేకాకుండా ల్యాప్టాప్ ను ఎప్పుడు టేబుల్ పై ఉంచి వాడటంతో పాటు తప్పని పరిస్థితుల్లో ఒడిలో పెట్టుకోవాల్సి వస్తే కూలింగ్ ప్యాడ్ వినియోగించాల్సి ఉంటుందని వారు తెలుపుతున్నారు. శరీరం లోపల ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా ఉండడానికి తప్పనిసరిగా నీరును తాగడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు కొబ్బరి నీళ్లను తాగడం మంచిదని వారు చెబుతున్నారు.
